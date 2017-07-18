Фоторепортаж: Как работает царь-экскаватор

Накануне Дня металлурга крупнейшая золотодобывающая компания «Полюс» запустила на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате первый в России экскаватор WK-20. Мы своими глазами оценили рекордсмена золотодобывающей промышленности и готовы делиться впечатлениями и фотографиями.

Современный электрический гусеничный экскаватор WK-20 общей массой более 800 тонн и объемом ковша 20 м3 за один раз вынимает 40-60 тонн руды. На сегодняшний день это рекорд по единичной выемке на золотодобывающем карьере. Для сравнения: еще вчера основной парк на месторождении представляли экскаваторы с емкостью ковша 10 м3, а максимальный размер ковша карьерного экскаватора составлял 18 м3.

Управляющий директор АО «Полюс Красноярск» Анатолий Барилюк отметил, что поставка экскаваторов с большей емкостью ковша является частью стратегии по переходу золотодобывающей компании на оборудование большей единичной мощности. Это позволит не только интенсифицировать горные работы по развитию четвертой очереди Олимпиадинского месторождения и увеличить объемы добычи на месторождении Благодатном, но и значительно снизить затраты на добычу.

Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов на церемонии запуска экскаватора отметил, что регион имеет очень хорошую инфраструктуру и нормативно-правовую базу, что стимулирует привлечение инвестиций, в том числе и зарубежных.

«Сегодняшний шаг — это действительно значимое событие в жизни предприятия „Полюс“, Красноярского края и российско-китайских отношений в целом. Поздравляю с этим событием и надеюсь, что эта техника зарекомендует себя только с положительной стороны», — отметил министр.

В 2017 году ожидается запуск в работу еще одного экскаватора WK-20 на месторождении Благодатном, а в будущем году на производственных площадках заработают три еще более мощных экскаватора WK с емкостью ковша 35 м3.

Фотографии для материала предоставлены компанией «Полюс»