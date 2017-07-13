Фоторепортаж: Шахтёры дали жару!

11 июля в Бородино прошел конкурс профессионального мастерства «Шахтерская Олимпиада-2017», приуроченный к главному празднику горняков — Дню шахтера, отмечаемому в последнее воскресенье августа. Более 100 сотрудников компании Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) приехали сюда из семи регионов России, чтобы сразиться за звание лучшего из лучших!

Олимпиада проводится не только в Красноярском крае — в эти дни масштабное действо охватило конкурсные площадки во многих крупнейших угледобывающих регионах России: Красноярском крае, Кузбассе, республиках Бурятия и Хакасия.

В Бородино горняки разыграли 12 комплектов медалей в различных номинациях. Одними из самых зрелищных стали соревнования в номинации «Лучший машинист роторных экскаваторов ЭР-1250». Экипажам предстояло показать свое мастерство в добыче и погрузке угля, а также выполнить творческое задание на точность и скорость управления экскаватором.

Открытие олимпиады прошло в Сквере шахтерской славы. В масштабном празднике приняли участие как высокопоставленные гости, так и местные жители. Ведь профессия горняка для бородинцев — самая уважаемая и престижная, а город и Бородинский разрез неразрывно связаны между собой.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на шахтерской олимпиаде! Год, в который проходят соревнования, особенный. Это год 70-летия празднования Дня шахтера! И мы хотим, чтобы олимпийскими победами и достижениями мы продолжили славные традиции, сложенные многими поколениями горняков нашей страны. Все участники достойны победы, ведь сюда приехали лучшие из лучших. Но Олимпиада — это соревнования, где победит сильнейший. Уверен, вы все будете достойно бороться за победу!», — приветствовал участников генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский.

Профессионализм особенно важен в профессии горняков, так как на их плечах лежит ответственность за свет и тепло в домах людей. Поэтому для участников олимпиада стала не только праздником, но и возможностью показать себя и научиться чему-то новому у коллег.

«Я очень рад, что компания СУЭК проводит вторую олимпиаду в Красноярском крае, в городе Бородино, где находится крупнейший в России угольный разрез, — сказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. — Красноярский край всегда с особым уважением относился к шахтерам. Ведь именно их труд создает основу для экономического благополучия, дает жителям края тепло и электроэнергию. Я еще раз хочу поблагодарить СУЭК за тот большой вклад, который она делает в укрепление экономической мощи России. Это большой труд и большая ответственность. И СУЭК всегда на высоте!».

Когда факел Олимпиады был зажжен, действие перенеслось на Бородинский разрез. Качество управления гигантскими машинами оценивала судейская коллегия в составе руководителей предприятий СУЭК.

За звание лучших соревновались пять экипажей из Бородинского и Назаровского разрезов края, а также Забайкалья, Бурятии и Приморья. В каждой команде по два машиниста — именно столько человек нужно, чтобы совладать с экскаватором размером с восьмиэтажный дом. Один управляет роторным колесом, второй — погрузкой угля в вагоны. После заполнения двух полувагонов машинисты меняются кабинами и повторяют погрузку. Таким образом, было сразу видно, что здесь работают настоящие профессионалы, которые способны управлять всеми функциями машины.

«Изюминкой» стало творческое задание — попасть подвешенным на роторе грузом в три ведра. Из кабины машиниста ведра выглядели размером с наперстки. Такая точность управления необходима для выполнения рабочих задач. Сам груз машинисты в шутку называют «высокоточным прибором» и используют его для разметки пути движения экскаватора. И порой делают это так четко, что маркшейдеры потом идут ровно по следу гусениц.

По результатам конкурса профессионального мастерства СУЭК в номинации «Лучший машинист роторного экскаватор ЭР-1250» победителями были признаны «хозяева поля» Игорь и Дмитрий Ивановы. Они получили медали, памятный кубок и сертификаты на 100 тысяч рублей каждый.

«Надежда на победу была, ведь, как говорится, дома и родные стены помогают. Но и ребята с других разрезов мастера своего дела. Наверное, мы работали более увереннее, чем наши соперники. Им было гораздо тяжелее. Деньги мы потратим на приобретение кроссового мотоцикла, о котором давно мечтаем», — рассказал Игорь Иванов.

О сыне-напарнике отец отзывается по-мужски коротко: «Толковый парень, трудолюбивый».

«С одной стороны, с отцом работать хорошо: всегда подскажет, поможет. С другой стороны, это дополнительная ответственность: подвести отца мне никак нельзя», — говорит Дмитрий Иванов.

Вторыми стали машинисты из Приморья Сергей Ерпулев и Руслан Шульга. Почетное третье место занял экипаж Назаровского разреза в составе Виталия Малярова и Виктора Костырева. Призеры также получили денежные премии, кубки и медали.

«Угольная промышленность — одна из базовых отраслей экономики нашего края. В регионе добывается около 40 миллионов тонн угля в год, в том числе компанией СУЭК — около 30 миллионов тонн, — подчеркнул губернатор Виктор Толоконский. — СУЭК — безусловный лидер в этой отрасли. В крае потребление угля довольно высоко, синергетический эффект очень значителен: это и тепло, и электроэнергия, и работа железной дороги, так как много угля уходит в другие регионы.

Материалы по теме Фоторепортаж: И в шахты, и в шахматы В Красноярске прошел второй детский шахматный турнир СУЭК

Нам важно, что в Красноярский край приехали горняки из других регионов. Нам тоже нужны интеграция, обмен опытом и ощущение себя частью очень большой компании. Безусловно, эта традиция будет укрепляться, а Красноярский край предложит проводить олимпиаду у нас. Я уверен, многие представляют, как добывается уголь, но олимпиада позволяет наблюдать за этим процессом лично. Это очень масштабно, и вызывает особое уважение к труду шахтера».

Генеральный директор компании СУЭК Владимир Рашевский отметил важность сотрудничества между государством и бизнесом.

«Красноярский край — очень значимая территория для СУЭК, так по масштабам добычи регион на втором месте после Кузбасса. В прошлом году компания отмечала 15-летний юбилей. В юбилейный год мы добыли 105 млн тонн угля, и треть — в Красноярском крае. Компания стабильно работает, повышает результаты. Растет заработная плата сотрудников, увеличивается объем инвестиций».

Бородинский этап соревнований завершен. Из двенадцати номинаций красноярцы стали первыми в восьми. Но олимпиада продолжается.

Григорий Денисенко специально для интернет-газеты Newslab.ru

Фото Алины Ковригиной