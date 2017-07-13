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Фоторепортаж: Шахтёры дали жару!

Фоторепортаж: Шахтёры дали жару!

Интернет-газета Newslab.ru
13.07.2017
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Олимпиада проводится не только в Красноярском крае — в эти дни масштабное действо охватило конкурсные площадки во многих крупнейших угледобывающих регионах России: Красноярском крае, Кузбассе, республиках Бурятия и Хакасия.

В Бородино горняки разыграли 12 комплектов медалей в различных номинациях. Одними из самых зрелищных стали соревнования в номинации «Лучший машинист роторных экскаваторов ЭР-1250». Экипажам предстояло показать свое мастерство в добыче и погрузке угля, а также выполнить творческое задание на точность и скорость управления экскаватором.

ЭР-1250 длиной около 50 и высотой 22,5 метра

Открытие олимпиады прошло в Сквере шахтерской славы. В масштабном празднике приняли участие как высокопоставленные гости, так и местные жители. Ведь профессия горняка для бородинцев — самая уважаемая и престижная, а город и Бородинский разрез неразрывно связаны между собой.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на шахтерской олимпиаде! Год, в который проходят соревнования, особенный. Это год 70-летия празднования Дня шахтера! И мы хотим, чтобы олимпийскими победами и достижениями мы продолжили славные традиции, сложенные многими поколениями горняков нашей страны. Все участники достойны победы, ведь сюда приехали лучшие из лучших. Но Олимпиада — это соревнования, где победит сильнейший. Уверен, вы все будете достойно бороться за победу!», — приветствовал участников генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский.

Участники торжественной колонной движутся к месту открытия Олимпиады.
Первые лица региона и компании приветствуют горняков.
Губернатор Виктор Толоконский: «В Красноярском крае всегда уважали труд шахтеров».
Олимпиада — отличная возможность для встречи коллег и знакомых
Равнение на флаг!
Горняки слушают обращение.

Профессионализм особенно важен в профессии горняков, так как на их плечах лежит ответственность за свет и тепло в домах людей. Поэтому для участников олимпиада стала не только праздником, но и возможностью показать себя и научиться чему-то новому у коллег.

«Я очень рад, что компания СУЭК проводит вторую олимпиаду в Красноярском крае, в городе Бородино, где находится крупнейший в России угольный разрез, — сказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. — Красноярский край всегда с особым уважением относился к шахтерам. Ведь именно их труд создает основу для экономического благополучия, дает жителям края тепло и электроэнергию. Я еще раз хочу поблагодарить СУЭК за тот большой вклад, который она делает в укрепление экономической мощи России. Это большой труд и большая ответственность. И СУЭК всегда на высоте!».

Эта кнопка зажигает Олимпийский факел
Старт Олимпиаде дан
Смотровую площадку на Бородинском разрезе украшает ротор от экскаватора. Ковши на нем настоящие.
Олимпийский огонь готов загореться на разрезе.
Машинисты расходятся по рабочим местам.
Кабина погрузчика.
Опытная бригада может наполнить полувагон углем за 90 секунд.
Ротор захватывает уголь со скоростью 700 кубометров в секунду.

Когда факел Олимпиады был зажжен, действие перенеслось на Бородинский разрез. Качество управления гигантскими машинами оценивала судейская коллегия в составе руководителей предприятий СУЭК.

Творческий конкурс: попади грузом в ведро
Горняки болеют за своих товарищей
Виктор Толоконский впечатлен масштабами техники и мастерством горняков
Руководители региона и компании СУЭК обсуждают дальнейшие совместные планы

За звание лучших соревновались пять экипажей из Бородинского и Назаровского разрезов края, а также Забайкалья, Бурятии и Приморья. В каждой команде по два машиниста — именно столько человек нужно, чтобы совладать с экскаватором размером с восьмиэтажный дом. Один управляет роторным колесом, второй — погрузкой угля в вагоны. После заполнения двух полувагонов машинисты меняются кабинами и повторяют погрузку. Таким образом, было сразу видно, что здесь работают настоящие профессионалы, которые способны управлять всеми функциями машины.

«Изюминкой» стало творческое задание — попасть подвешенным на роторе грузом в три ведра. Из кабины машиниста ведра выглядели размером с наперстки. Такая точность управления необходима для выполнения рабочих задач. Сам груз машинисты в шутку называют «высокоточным прибором» и используют его для разметки пути движения экскаватора. И порой делают это так четко, что маркшейдеры потом идут ровно по следу гусениц.

Судья внимательно следит за правильной погрузкой угля
Ожидание результата волнует не меньше, чем само соревнование
Судьи собирают результаты, чтобы наконец назвать победителя
Традиционная музыкальная пауза перед объявлением результатов

По результатам конкурса профессионального мастерства СУЭК в номинации «Лучший машинист роторного экскаватор ЭР-1250» победителями были признаны «хозяева поля» Игорь и Дмитрий Ивановы. Они получили медали, памятный кубок и сертификаты на 100 тысяч рублей каждый.

«Надежда на победу была, ведь, как говорится, дома и родные стены помогают. Но и ребята с других разрезов мастера своего дела. Наверное, мы работали более увереннее, чем наши соперники. Им было гораздо тяжелее. Деньги мы потратим на приобретение кроссового мотоцикла, о котором давно мечтаем», — рассказал Игорь Иванов.

О сыне-напарнике отец отзывается по-мужски коротко: «Толковый парень, трудолюбивый».

«С одной стороны, с отцом работать хорошо: всегда подскажет, поможет. С другой стороны, это дополнительная ответственность: подвести отца мне никак нельзя», — говорит Дмитрий Иванов.

Вторыми стали машинисты из Приморья Сергей Ерпулев и Руслан Шульга. Почетное третье место занял экипаж Назаровского разреза в составе Виталия Малярова и Виктора Костырева. Призеры также получили денежные премии, кубки и медали.

Победители — бригада Бородинского разреза. Второе место у машинистов из Приморья, третье — у Назаровского разреза.
Одна семья — одна команда!
Совместное фото на память.

«Угольная промышленность — одна из базовых отраслей экономики нашего края. В регионе добывается около 40 миллионов тонн угля в год, в том числе компанией СУЭК — около 30 миллионов тонн, — подчеркнул губернатор Виктор Толоконский. — СУЭК — безусловный лидер в этой отрасли. В крае потребление угля довольно высоко, синергетический эффект очень значителен: это и тепло, и электроэнергия, и работа железной дороги, так как много угля уходит в другие регионы.

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В Красноярске прошел второй детский шахматный турнир СУЭК

Нам важно, что в Красноярский край приехали горняки из других регионов. Нам тоже нужны интеграция, обмен опытом и ощущение себя частью очень большой компании. Безусловно, эта традиция будет укрепляться, а Красноярский край предложит проводить олимпиаду у нас. Я уверен, многие представляют, как добывается уголь, но олимпиада позволяет наблюдать за этим процессом лично. Это очень масштабно, и вызывает особое уважение к труду шахтера».

Генеральный директор компании СУЭК Владимир Рашевский отметил важность сотрудничества между государством и бизнесом.

«Красноярский край — очень значимая территория для СУЭК, так по масштабам добычи регион на втором месте после Кузбасса. В прошлом году компания отмечала 15-летний юбилей. В юбилейный год мы добыли 105 млн тонн угля, и треть — в Красноярском крае. Компания стабильно работает, повышает результаты. Растет заработная плата сотрудников, увеличивается объем инвестиций».

Бородинский этап соревнований завершен. Из двенадцати номинаций красноярцы стали первыми в восьми. Но олимпиада продолжается.

Григорий Денисенко специально для интернет-газеты Newslab.ru
Фото Алины Ковригиной

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края

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