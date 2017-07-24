>
>
«Богатые тоже плачут»: плюсы и минусы жизни на «Южном берегу»

«Богатые тоже плачут»: плюсы и минусы жизни на «Южном берегу»

Интернет-газета Newslab.ru
24.07.2017
107

Начнем по порядку — со въезда в микрорайон. С Красраба сюда ведут три дороги, мы выбрали среднюю.

Гостей встречает расписная «Волга». Раньше рядом с ней стоял и расписной троллейбус, но перед нашим визитом он куда-то исчез.
Вместо него в кустах притаился этот автоскелет. Пока всё как в других районах Красноярска! Однако терпение, мы еще не пришли.
И вот мы на Южном берегу. О заводском прошлом участка, где вырос микрорайон, напоминает огромный ангар. Кто-то заплатил немалые деньги, чтобы любоваться видом на него! На месте ангара запланированы дома, но пока тут работает автодром водительской школы. Обычной общеобразовательной в микрорайоне нет.
Зато есть советский детский сад. Это сегодня кажется, что садику отдано лучшее место среди деревьев на берегу. А раньше он стоял прямо у забора судоремонтного завода.
Южный берег состоит из 20-этажных высоток и домов-колодцев в 5 — 8 или 9 этажей. У первых есть прекрасный вид, но нет защиты от машин, паркующихся у подъездов и детских площадок.
Так выглядит двор первых домов микрорайона. Стены паркингов украшены сценками из жизни Африки. Все смотрится ухоженно. Почти нет кондиционеров на фасадах — ни внутри дворов, ни снаружи. Бдит управляющая компания.
Но и тут поворачивать за угол нужно с осторожностью — например, чтобы вовремя заметить сигнальную ленту и не разбить лоб о торчащую крышу цоколя.

Нам повезло пообщаться с жительницей микрорайона Олесей. Вот что она рассказала:

«Жить на „Южном берегу“, конечно, здорово! Тут красиво, чисто, безопасно, нет бомжей. Однако есть тут и минусы.

Начнём с финансовой стороны вопроса — с квартплаты. Ежемесячно тысяча рублей уходит только на администрирование дома, около двух — на содержание, но качество услуг не всегда соответствует цене. Некоторые соседи и вовсе отказываются платить. Списки должников часто красуются в лифтах. В моем доме 200 квартир, общий долг составляет 300 тысяч рублей».

Чтобы оплачивать работу консьержей и содержание инфраструктуры, жителям Южного берега нужно всегда быть в тонусе. Для фанатов ЗОЖ между домами разбиты спортивные площадки.
Для начинающих спортсменов есть даже скейт-парк. Правда, говорят, что жители близлежащих домов не в восторге от шумного соседства.
А у кого-то фитнес — прямо в подъезде! Или: когда турник не влез в пентхаус.
Засмотревшись на «азулежу», можно пофантазировать, что ты в Португалии. Но светодиодные дисплеи с бегущей строкой возвращают тебя в Красноярск.
Звезда инстаграма — селфи-зеркало — висит прямо стене дома. И не разбито! Сколько бы оно продержалось в Черёмушках?
Так мог бы (или еще может) выглядеть вход на станцию красноярского метро. А пока это лишь въезд в подземный паркинг.
Хотя под домами обустроены парковки, судя по количеству машин в проездах, раскошелиться на них решили не все.

Гуляя по «Южному берегу», мы не увидели куч мусора, летающих по ветру пакетов или фантиков. Неужели никто не сеет хаос в этом рае для селфи?

«Гости микрорайона не всегда соблюдают порядок, — сетует местная жительница. — Некоторые из них могут даже сорвать цветы из подвесных клумб. Одна из девочек однажды спросила у бабушки, какого цвета станет цветок, если она его сорвёт. А стоящая тут же женщина-цветовод злобно сказала: „Интересно, а какого цвета будет твоя попа после того, как ты его сорвёшь, а я тебя поймаю?!“. В другой раз на моих глазах мужчина в деловом костюме и с портфелем полез через шлагбаум и сломал его. Жильцы, со слов консьержек, тоже хороши — относятся к ним как к слугам: не хотят открывать двери во двор своими ключами и не убирают за собой мусор».

Попасть сюда могут лишь избранные. Закрытый двор-колодец: газон, детская площадка, проезд для пожарной машины. Такой двор — находка для родителей. Детей можно отправить на прогулку, предупредив консьержа, чтобы не выпускал их наружу, и заниматься своими делами. Правда, соседи с окнами во двор, нередко жалуются охранникам на шумные игры допоздна. Тогда взрослые мужчины с рацией и в форме вежливо просят детей быть потише или пойти домой.
Частных авто во дворе нет. Есть велосипеды. Некоторые под замком, а некоторые — нет. И напрасно: нам рассказали, что недавно украли вот так же оставленную детскую коляску.
Модный крафт из дерева и соломы — общественное пространство «Клетка». Окрестные хипстеры встречаются тут за стаканом кофе на вынос (кстати, кофеен на Южном — море), а нехипстеры — за кружкой пенного, найти которое тоже не проблема.
Еще одно общественное место микрорайона — полянка единения с природой почти у самого берега. Прийти сюда и расслабиться на лежаке с книгой может каждый. Жаль только, что по плану перед этой линией домов может вырасти еще одна.
А это полянка единения с природой для собак с Южного берега. В самом микрорайоне места для выгула нет, потому собаководы ходят на берег Енисея. Повсюду тут шерсть и животный запах, который проникает и в жилую зону.
Но даже здесь витает скромное обаяние капитализма: «Всё моё» — написано на затонувшем у Южного берега старом корабле.

Бесят и автомобилисты. Ночью они могут долго ездить в поисках парковки и очень громко слушать свою любимую музыку. Кстати, несмотря на подземные паркинги в каждом доме, вся территория все равно заставлена машинами. Водители не спешат покупать парковочные места, но некоторые ведут себя очень уверенно и считают, что могут ставить там машины бесплатно. Один мужчина на дорогом автомобиле некоторое время снимал в аренду паркоместо, а когда отказался от него, продолжил там парковаться, но уже бесплатно. Хозяйки парковки в это время не было в городе. Обман обнаружился лишь спустя долгое время.

Вот такие страдания «Южного берега». Но готовы ли местные жители переехать из-за них?

«Здесь, конечно, приятнее находиться, чем в большинстве других районов города, — заключает Олеся. — Хотя я чётко уверена, что так должно быть везде — относительно чисто, безопасно, с зонами отдыха и прочими удобствами».

Ну а мы скоро снова вернемся к жизни ветхих двухэтажек, но на этот раз — на окраинах Красноярска. А пока можете почитать, как живут и выживают в Водниках или Цементниках.

Интернет-газета Newslab.ru

Рекомендуем почитать