«Богатые тоже плачут»: плюсы и минусы жизни на «Южном берегу»

Мы видели Цементники, Водники и бараки в центре. Жилье там сложно назвать домом мечты. А что в Красноярске считается «хорошим» районом? Из промороликов по ТВ и радио многие наслышаны о прелестях «Южного берега» на правобережье. Мы там побывали и выяснили, что не так уж он и хорош, как его расписывают.

Начнем по порядку — со въезда в микрорайон. С Красраба сюда ведут три дороги, мы выбрали среднюю.

Нам повезло пообщаться с жительницей микрорайона Олесей. Вот что она рассказала:

«Жить на „Южном берегу“, конечно, здорово! Тут красиво, чисто, безопасно, нет бомжей. Однако есть тут и минусы. Начнём с финансовой стороны вопроса — с квартплаты. Ежемесячно тысяча рублей уходит только на администрирование дома, около двух — на содержание, но качество услуг не всегда соответствует цене. Некоторые соседи и вовсе отказываются платить. Списки должников часто красуются в лифтах. В моем доме 200 квартир, общий долг составляет 300 тысяч рублей».

Гуляя по «Южному берегу», мы не увидели куч мусора, летающих по ветру пакетов или фантиков. Неужели никто не сеет хаос в этом рае для селфи?

«Гости микрорайона не всегда соблюдают порядок, — сетует местная жительница. — Некоторые из них могут даже сорвать цветы из подвесных клумб. Одна из девочек однажды спросила у бабушки, какого цвета станет цветок, если она его сорвёт. А стоящая тут же женщина-цветовод злобно сказала: „Интересно, а какого цвета будет твоя попа после того, как ты его сорвёшь, а я тебя поймаю?!“. В другой раз на моих глазах мужчина в деловом костюме и с портфелем полез через шлагбаум и сломал его. Жильцы, со слов консьержек, тоже хороши — относятся к ним как к слугам: не хотят открывать двери во двор своими ключами и не убирают за собой мусор».

Бесят и автомобилисты. Ночью они могут долго ездить в поисках парковки и очень громко слушать свою любимую музыку. Кстати, несмотря на подземные паркинги в каждом доме, вся территория все равно заставлена машинами. Водители не спешат покупать парковочные места, но некоторые ведут себя очень уверенно и считают, что могут ставить там машины бесплатно. Один мужчина на дорогом автомобиле некоторое время снимал в аренду паркоместо, а когда отказался от него, продолжил там парковаться, но уже бесплатно. Хозяйки парковки в это время не было в городе. Обман обнаружился лишь спустя долгое время.

Вот такие страдания «Южного берега». Но готовы ли местные жители переехать из-за них?

«Здесь, конечно, приятнее находиться, чем в большинстве других районов города, — заключает Олеся. — Хотя я чётко уверена, что так должно быть везде — относительно чисто, безопасно, с зонами отдыха и прочими удобствами».

Ну а мы скоро снова вернемся к жизни ветхих двухэтажек, но на этот раз — на окраинах Красноярска. А пока можете почитать, как живут и выживают в Водниках или Цементниках.

Интернет-газета Newslab.ru