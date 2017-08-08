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Фоторепортаж: как пройти в Страну Чудес?

Фоторепортаж: как пройти в Страну Чудес?

Интернет-газета Newslab.ru
08.08.2017
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На самом деле, любовь к сказкам Льюиса Кэрролла — лишь предлог для похода в «Парк чудес Галилео». Среди более 70 экспонатов мотивы любимой истории взрослые и дети заметят обязательно, но, кроме этого, вокруг есть и другие почти волшебные вещи — бегущий динозавр, призрак композитора, надписи-невидимки, тренажер для мгновенного похудения.

Помните меланхоличную Гусеницу из «Алисы в Стране Чудес»? В «Парке чудес Галилео» парящего кальяном насекомого не найти, а вот пустить дымное колечко нажатием кнопки «Ящика Вуда» — это пожалуйста!
«Какие у вас странные часы! Показывают число, а который час — не показывают!» — удивлялась Алиса часам чудаковатого Кролика. А знают ли ваши дети, как работает часовой механизм? Герои нашей фотоистории из шестеренок смогут построить механизм практически любой длины.
Читать чужую сказку гораздо проще, чем придумывать свою и делать мир вокруг себя таким, каким хочется. Экспонаты «Парка чудес Галилео» дают и детям, и взрослым возможность почувствовать себя настоящим волшебником. И для этого совсем не обязательно быть известным на весь мир писателем.
Играть ноктюрн на флейтах водосточных труб — эти строчки принадлежат не Льюису Кэрроллу, а Владимиру Маяковскому. Но наслаждаться мелодией «Трубобана», которая удивительным образом появляется под ловкими пальцами, юным музыкантам это не мешает.

«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» известны своим подходом к искажению реальности — герои в книгах то растут, то уменьшаются, то не узнают себя в кривых зеркалах. Все это — оптические иллюзии и увлекательные эксперименты с законами физики, которых в «Парке чудес Галилео» даже больше, чем в книгах известного писателя.

Могут ли дети на минутку-другую догнать и перегнать родителей по росту? В «Парке чудес Галилео» уверены, что это возможно.
А еще здесь можно прогуляться по потолку.
Или удивиться своему новому отражению в зеркале.
«От испуга до восторга», — фраза на проводнике наших героев в Страну Чудес лучше всего иллюстрирует эмоции от лабиринта, найти выход из которого не так просто, как может показаться.
Главный аттракцион парка — прогулка по зеркальному лабиринту. Разноцветные комнаты и коридоры, найти выход из которых получится не у каждого, но опытный проводник поможет вам не заплутать и сделать бесподобные снимки.

Пожалуй, каждому из нас доводилось встречаться с чудесами, но вот создавать их самим или наблюдать за тем, как они зарождаются — этим может похвастаться не каждый ребенок или взрослый. В «Лаборатории Галилео» под чутким руководством «настоящего» профессора вы сможете не только увидеть необычные научные эксперименты, но и самостоятельно вызвать исполняющего желания волшебника Джинна, искупаться в ледяном облаке, запечатлеть рождение настольного вулкана и совершить много удивительных превращений.

Выпустить ледяное облако жидкого азота наружу — все равно что прервать вековой сон волшебного существа из лампы Аладдина.
Трудно держать эмоции под контролем, когда рядом с тобой происходят такие чудеса.
Проткнуть шар одним острым гвоздем — проще простого, но если таких гвоздей десятки, то сделать это куда сложнее!
Родители маленьких покорителей «Парка чудес Галилео» не остаются в стороне — они точно такие же участники научного шоу.

От путешествия в красноярскую Страну Чудес у каждого останутся особые эмоции. Малыши с их вечными вопросами найдут здесь ответы на некоторые из них, школьники получат новые знания об окружающем мире, а студенты и родители весело проведут время и не останутся в стороне.

Небольшая рефлексия у карты «Парка чудес Галилео» на выходе.
Иногда эмоции родителей от посещения парка гораздо ярче, чем у детей. Посудите сами: всякому хочется окунуться в детство, отвлечься от забот и дел на пару часов и уйти с улыбкой на лице и новыми знаниями.

«Парк чудес Галилео»
Адрес: Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, стр. 4
Тел.: (391) 278-31-77, для групповых заявок: (391) 278-31-76
Сайт: krsk.galileopark.ru
Соцсети: «ВКонтакте», Instagram

Так что оказаться на страницах любимой книги под силу каждому. Для этого достаточно выбрать удобный день, обзавестись приятной компанией и отправиться в «Парк чудес Галилео», чтобы снова окунуться в детство или подарить ребенку самые яркие и подлинные эмоции.

Интернет-газета Newslab.ru
Фото: Алина Ковригина

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