Фоторепортаж: как пройти в Страну Чудес?

Кто из нас не мечтал оказаться героем любимой сказочной истории — провалиться в кроличью нору, пройтись по тропинкам Страны Чудес, почесать за ухом Чеширского Кота и по мановению волшебной палочки вернуться домой? В Красноярске это возможно не только во снах и фантазиях, но и в «Парке чудес Галилео» — развлекательном центре, который перенесет вас в мир волшебства. Листайте фотографии, чтобы увидеть все своими глазами.

На самом деле, любовь к сказкам Льюиса Кэрролла — лишь предлог для похода в «Парк чудес Галилео». Среди более 70 экспонатов мотивы любимой истории взрослые и дети заметят обязательно, но, кроме этого, вокруг есть и другие почти волшебные вещи — бегущий динозавр, призрак композитора, надписи-невидимки, тренажер для мгновенного похудения.

«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» известны своим подходом к искажению реальности — герои в книгах то растут, то уменьшаются, то не узнают себя в кривых зеркалах. Все это — оптические иллюзии и увлекательные эксперименты с законами физики, которых в «Парке чудес Галилео» даже больше, чем в книгах известного писателя.



Пожалуй, каждому из нас доводилось встречаться с чудесами, но вот создавать их самим или наблюдать за тем, как они зарождаются — этим может похвастаться не каждый ребенок или взрослый. В «Лаборатории Галилео» под чутким руководством «настоящего» профессора вы сможете не только увидеть необычные научные эксперименты, но и самостоятельно вызвать исполняющего желания волшебника Джинна, искупаться в ледяном облаке, запечатлеть рождение настольного вулкана и совершить много удивительных превращений.

От путешествия в красноярскую Страну Чудес у каждого останутся особые эмоции. Малыши с их вечными вопросами найдут здесь ответы на некоторые из них, школьники получат новые знания об окружающем мире, а студенты и родители весело проведут время и не останутся в стороне.

«Парк чудес Галилео» Адрес: Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, стр. 4

Тел.: (391) 278-31-77, для групповых заявок: (391) 278-31-76

Сайт: krsk.galileopark.ru

Соцсети: « : Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, стр. 4для групповых заявок:: « ВКонтакте », Instagram

Так что оказаться на страницах любимой книги под силу каждому. Для этого достаточно выбрать удобный день, обзавестись приятной компанией и отправиться в «Парк чудес Галилео», чтобы снова окунуться в детство или подарить ребенку самые яркие и подлинные эмоции.

Интернет-газета Newslab.ru

Фото: Алина Ковригина