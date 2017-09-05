Фотоистория: Как в Красноярске готовили милиционеров

Сибирскому юридическому институту МВД России, ранее известному как Красноярская школа милиции, исполнилось 55 лет. История вуза в фотографиях и воспоминаниях выпускников — в подборке Newslab.ru.

21 августа 1962 года было создано учебное заведение с довольно длинным названием: Красноярский учебно-консультационный пункт заочного обучения Омской специальной средней школы милиции Министерства охраны общественного порядка РСФСР. Его слушателем можно было стать только действующим сотрудникам милиции. Первый набор учебно-консультационного пункта насчитывал 70 человек.

В 1978 году на окраине Красноярска началось строительство базы для подготовки сотрудников исправительно-трудовых учреждений. Но в 1983 году в МВД решили изменить профиль будущего учебного заведения на милицейский. Так в Красноярске появилась специальная средняя школа милиции МВД СССР. Ее торжественное открытие состоялось 1 сентября 1984 года. Преподавателями школы стали специалисты, прибывшие из других учебных заведений МВД СССР. Красноярский УКП стал структурным подразделением школы милиции.

В августе 1986 года в Красноярске состоялся первый выпуск лейтенантов — участковых инспекторов милиции, оперативных уполномоченных уголовного розыска.

В конце 1980-х годов многим офицерам и курсантам школы милиции пришлось принимать участие в выполнении заданий в районах межнациональных конфликтов: в 1988 году в Ереване и Степанакерте (Азербайджан), в 1989 году в Фергане (Узбекистан), в 1989-1990 годах в Агдаме (Азербайджан).

Вспоминает Виктор Шеслер, капитан полиции, инспектор группы по исполнению административного законодательства ОП № 9 МУ МВД России «Красноярское», выпускник 2010 года:

«На первом курсе мы с ребятами жили в казарме — в кубрике по 20 человек. Дружно жили, весело. Однажды после отбоя — в ночь перед самым сложным экзаменом на сессии, по теории государства и права — нам очень захотелось сладкого. Достали банку сгущенки, предварительно спрятанную в мешке от противогаза, буханку хлеба и начали есть. Всё бы ничего, но внезапно в кубрик заходит ответственный по курсу офицер — отбирает сгущенку, хлеб и заставляет мыть с порошком длинный коридор курса, так называемую „взлетку“. Пришлось тщательно мыть полы. Где-то через час офицер принял работу и настоятельно наказал идти спать. Выждав паузу в 15 минут, мы достали еще одну, на этот раз последнюю, банку сгущенного молока и снова начали есть. Ответственный будто чувствовал, что где-то нарушают режим дня, и снова прошел с проверкой по курсу. Естественно, мы были пойманы с поличным — на этот раз пришлось мыть все лестницы с 1 по 5 этаж. Экзамен, кстати, сдали все!»

В мае 1993 года на базе Красноярской специальной средней школы милиции МВД России и Красноярского отделения заочного обучения Омской высшей школы милиции МВД России была создана Красноярская высшая школа МВД России. В 1998 году высшая школа милиции стала Сибирским юридическим институтом МВД России. С 2011 по 2016 год он находился в подчинении ФСКН России, после чего снова перешел в ведение МВД.

Вспоминает Денис Лотц, помощник начальника СибЮИ МВД России (по международному сотрудничеству), майор полиции, выпускник 2006 года:

«Ярких воспоминаний со времен обучения в институте много, но больше всего остается в памяти (с этим, наверное, согласится каждый курсант) церемония принятия присяги. После прохождения курса молодого бойца мы стали участниками важнейшего ритуала. Сотрудник полиции дает клятву служить закону и Отечеству — это незабываемый и волнительный момент. Ты, вчерашний школьник, вступаешь в новый этап своей жизни, заступаешь на службу, чувствуешь ответственность. Вспоминаю, как мы долго готовились — оттачивали строевую подготовку, учили наизусть слова присяги, приводили в порядок форменную одежду. Мы перед этим месяц не видели родителей, с нетерпением ждали с ними встречи. Когда наступил долгожданный момент, мы не знали из-за чего волноваться больше — из-за пришитых шевронов или из-за маминых глаз, наливающихся слезами радости. Это незабываемые ощущения, которые останутся в памяти на всю жизнь!».

Вспоминает Светлана Карташева, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское», выпускница 2000 года:

«В нашем взводе было двадцать парней и всего две девчонки. Но мы с моей „боевой подругой“ Мариной Киценко всегда чувствовали заботу и внимание наших мальчиков. За годы учебы я четко поняла, что мы не просто курсанты, которые обучаются в одном образовательном учреждении. Мы − одна семья. Мы с Мариной были руководителями женской „коробки“ на всех парадах. Запомнился волнительный момент 9 мая 2000 года, когда парад к празднованию годовщины Великой Победы принимал сам генерал Александр Иванович Лебедь. Когда он проходил мимо нас, чеканя каждый шаг, мы стояли в стойке смирно, практически не дыша».

Сегодня в институт входят 12 кафедр, факультет заочного обучения, факультет профессиональной подготовки, курсы подготовки иностранных специалистов, курсы повышения квалификации, а также Учебный центр (филиал) в городе Манагуа Республики Никарагуа.

Интернет-газета Newslab.ru

информация и фотографии предоставлены пресс-службой Сибирского юридического института МВД России, часть исторической информации подготовлена по материалам книги «Сибирский юридический институт МВД России: история и современность»