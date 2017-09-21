«Здесь будет город-сад!»: как в Красноярске порядок наводили

В Советском районе Красноярска прошел большой субботник. Сотрудники Управления зеленого строительства взяли в руки лопаты и отправились высаживать деревья в новой школе на ул. Молокова, а работники предприятий района навели порядок на месте многолетней свалки в районе ул. Башиловской. Мы тоже побывали на местах уборки — смотрите, как это было!

Зеленое покрывало для новой школы

Несмотря на льющийся с неба дождь, у новой школы на ул. Молокова сегодня многолюдно. По зданию снуют рабочие, доделывающие отделку фасада, а во дворе собрались сотрудники администрации Советского района и Управления зеленого строительства. Деловито разбирая лопаты и перчатки, они делятся советами и обсуждают, как лучше садить яблони и боярышник.

Новая начальная школа на ул. Молокова уже скоро сможет принять первых учеников. Отделять ее от шумной дороги, по задумке районных властей, будет «живая изгородь» из 400 деревьев.

— Скоро здесь будут цвести сибирская яблоня, боярышник и клен гиналла. Это все очень яркие и декоративные деревья — цветные осенью, красивые весной и зимой. Они невысокие, хорошо переносят засуху, морозы и дым, при этом сами не является аллергенами, — рассказывает Наталья Ковальчук, агроном Управления зеленого строительства. Она с коллегами специально отбирала растения, которые скоро будут здесь расти. Финансирование школьного озеленения обеспечил Красноярский алюминиевый завод.

Ямы для саженцев, которым уже пять лет, быстро копает экскаватор. Людям остается только посадить в них специально подготовленные кусты и чуть присыпать землей. А потом, несмотря на сильный дождь, обязательно полить.

Сегодня прошел лишь первый этап озеленения территории начальной школы. Агрономы Управления зеленого строительства обещают побывать здесь еще несколько раз, подсаживая новые кусты и проверяя приживаемость уже растущих.

— Сегодня у нас не самая обычная санитарная пятница — готовим новую школу к открытию, да и ребятам будет приятно учиться, когда вокруг такая красота, — улыбается одна из женщин, бойко орудующая лопатой вокруг кустика с яркими желтыми и зелеными листьями. — Работать приходится под дождем, зато кустам хорошо, ведь их лучше садить как раз в такую погоду.

Питомник вместо свалки

Вторая точка сегодняшней санитарной пятницы — улица Башиловская. Она находится в санитарно-защитной зоне Красноярского алюминиевого завода, который только за последние 5 лет высадил здесь около 7 тысяч новых акаций и яблонь. Но владельцы разрастающихся в этом районе частных шиномонтажек и автомастерских самовольно вырубают деревья.

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«Башиловская — не самая популярная улица в городе, вместо асфальта — грунтовка, она превратилась в большую несанкционированную свалку из строительных и бытовых отходов, которые вывозят сюда небольшие строительные фирмы, чтобы не утилизировать мусор и не платить за это деньги. Но это городская улица, на ней работает большое количество людей, и поэтому хочется, чтобы она была удобной, максимально комфортной и имела эстетический вид. Ее большой плюс еще и в том, что в часы пик она разгружает соседние улицы — Пограничников и Металлургов», — отметил руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов.

Главная цель масштабного субботника — ликвидировать многолетнюю свалку на этой индустриальной улице с тем, чтобы на ее месте создать питомник для выращивания адаптированных к городской экологии деревьев и кустарников. Планируется, что в питомнике будут произрастать не менее 30 тыс. саженцев, которые впоследствии украсят скверы и парки Красноярска и, в первую очередь, промышленные пространства города. Предложение принять участие в экологической акции поддержали представители около 120 предприятий и организаций, работающих на улице Башиловская.

— Ежегодно мы высаживаем на Башиловской деревья и следим за ними, но сейчас вы видите, что здесь много участков с несанкционированными свалками. У нас появилась идея устроить в районе этой улицы питомник для разведения и адаптации декоративных растений. Ее поддержала администрация Советского района, город и предприятия-соседи. А значит, скоро здесь появятся новые деревья, кустарники, цветники, территория будет охраняться и развиваться, — рассказывает управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.

«Улов» очень даже приличный — к нашему приезду рабочие в форме «Русала» уже загрузили несколько КамАЗов. Своей очереди дожидается старый диван и мешки с непонятным содержимым.

— Мы с парнями сегодня столько шин нашли, что запросто можно комплект на машину собрать. Что-то рваное и стертое, но вполне хороших тоже много, — улыбается молодой человек, показывая на грязную пирамиду у дороги.

На месте, где еще несколько часов назад лежал строительный мусор и другие ненужные прежним владельцам вещи, рабочие уже рассыпают тонкий слой чернозема. Чтобы удержать его на месте и не позволить снова использовать площадку для складирования мусора, по периметру уже начали появляться тонкие стройные акации. Тысячи этих растений станут основой для будущего питомника. Его разобьют в этом месте специалисты компании «Сибирская усадьба».

В питомнике обещают выращивать растения, которые потом будут украшать красноярские улицы.

Соседний участок пока еще «украшают» горы мусора. Видно, что его сгружают здесь регулярно и давно. Причем водители-нарушители настолько не стесняются того, что делают, что чуть было не начали выкидывать мусор при работниках «КрасКома», которые потом с гордостью рассказывали, что прогнали их прочь. Жалели даже, что не успели записать номера.

В сентябре, после вывоза мусора и рекультивации, для питомника завезут землю и высадят первые 3 тыс. акаций. Их корневая система сможет зафиксировать грунт и обеспечить последующие посадки крупномерных деревьев. В ближайшие два года в питомнике появятся тысячи саженцев сосны, пихты, туи, яблони, груши, барбариса, а также однолетние и многолетние цветы.

Я уверена — «город-сад» здесь обязательно будет! Потому что людей, желающих украсить свой город и избавить его от мусора, с каждым годом становится всё больше.

Анна Кравченко специально для интернет-газеты Newslab.ru