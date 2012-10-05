В Красноярске на месте многолетней свалки появится питомник для выращивания деревьев

Сегодня по инициативе компании РУСАЛ и администрации Советского района организован масштабный субботник на улице Башиловская. Главная цель — ликвидировать многолетнюю свалку на этой индустриальной улице и создать на ее месте питомник для выращивания адаптированных к городской экологии деревьев и кустарников.

Планируется, что в питомнике будут произрастать не менее 30 000 саженцев, которые впоследствии украсят скверы и парки Красноярска и, в первую очередь, промышленные пространства города. Предложение принять участие в экологической акции поддержали представители около 120 предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на улице Башиловская.

«Башиловская — не популярная улица в городе, вместо асфальта — грунтовка, она превратилась в большую несанкционированную свалку из строительных и бытовых отходов, которые вывозят сюда небольшие строительные фирмы, чтобы не утилизировать мусор и не платить за это деньги. Но это городская улица, на ней работает большое количество людей, и поэтому хочется, чтобы она была удобной, максимально комфортной и имела эстетический вид. Ее большой плюс еще и в том, что в часы пик она разгружает соседние улицы — Пограничников и Металлургов», — отметил Владислав Логинов, руководитель администрации Советского района Красноярска

Улица Башиловская находится в санитарно-защитной зоне Красноярского алюминиевого завода. КрАЗ ежегодно высаживает на ее территории сотни деревьев. За последние 5 лет высажено около 7 тысяч новых акаций и яблонь. Но владельцы разрастающихся в этом районе частных шиномонтажек и автомастерских самовольно вырубают деревья.

«У нас появилась идея устроить в районе улицы Башиловская питомник для разведения и адаптации декоративных растений. Ее поддержал район, город и предприятия-соседи. А значит, скоро здесь появятся новые деревья, кустарники, цветники, территория будет охраняться и развиваться. Сотрудники КрАЗа одними из первых пришли на уборку. И будут ее проводить в течение нескольких дней. А улицу Башиловская в ближайшее время также ждут преобразования. В рамках подписанного соглашения между РУСАЛом и администрацией города Красноярска участок дороги Башиловская-Технологическая-Северное шоссе будет реконструирован, чтобы максимально разгрузить улицы Пограничников и Металлургов», — сказал управляющий директор «РУСАЛ Красноярск» Евгений Курьянов.

В сентябре после вывоза мусора и рекультивации для питомника завезут землю и высадят первые 3 000 акаций. Корневая система этого растения способна зафиксировать грунт и обеспечить последующие посадки крупномерных деревьев. В течение двух лет в питомнике появятся до 30 тысяч саженцев сосны, пихты, туи, яблони, груши, барбариса, а также однолетние и многолетние цветы.

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В 2017 году РУСАЛ совместно с администрацией Советского района реализуют ряд проектов, направленных на благоустройство и озеленение улиц. На улице Пограничников завершается создание двух небольших скверов, где уже высажено более 150 деревьев и кустарников, разбиты цветочные клумбы, выложена брусчатка, обустраиваются места для отдыха.

Начинается облицовка остановочных пунктов, в ближайшее время будет создана новая пешеходная дорожка от КрАЗа до спорткомплекса «Сокол», вдоль которой появится живая изгородь из 3,5 тысяч кустарников. Бюджет проекта — 30 млн рублей. В микрорайоне Северный создан сквер на перекрестке улиц 9 мая и Водопьянова, где высажены 1,5 тысячи деревьев и кустарников. На улице Молокова в районе новой школы идут посадки еще 400 деревьев.