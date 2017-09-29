В Центральном районе Красноярска стало на 80 елей и сосен больше. Акция по высадке деревьев состоялась 28 сентября в сквере Победителей. Экологическое мероприятие организовала компания «Полюс Красноярск» при поддержке администрации Центрального района города.

«Мы посадили 80 хвойных деревьев крупных пород. Такие добрые дела для компании „Полюс“ — обычная практика, поскольку одна из основных наших задач — сохранение природы в первозданном виде. Это целая стратегия, которой мы руководствуемся в ежедневной работе. Например, у нас проходит экологическая акция „Белое золото“, смысл которой в бережном обращении с бумагой, ее экономии и переходе на электронный документооборот ради спасения живых деревьев. В Год экологии нам захотелось создать что-то такое, что могло бы расти и развиваться вместе с нашей компанией. Нам работать в Красноярском крае еще не один десяток лет. Мы, надеемся, что и деревья, высаженные в сквере Победителей, прекрасно приживутся и будут крепнуть вместе с нами», — отметил директор по работе с государственными органами АО «Полюс Красноярск» Олег Гербер.

Акция по высадке хвойной аллеи нацелена также на развитие городского пространства. Сквер Победителей в этом смысле особая территория, которая образовалась по инициативе горожан.

«Это место для Центрального района и города в целом знаковое. Семь лет назад Совет ветеранов обратился к Петру Ивановичу Пимашкову, чтобы выделить участок земли под сквер в память защитников нашей Родины. В этом году здесь открыли памятник „Журавли моей памяти“, полностью созданный на народные деньги. Очень приятно, что компания „Полюс“ поспособствовала высадке деревьев в столь значимом для горожан сквере», — прокомментировал руководитель администрации Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев.

В акции участвовали представители компании «Полюс Красноярск», сотрудники городского управления зеленого строительства, а также ученики школ Центрального района. У профессионалов юные красноярцы узнали все тонкости посадки деревьев и с энтузиазмом приступили к делу. Многие ребята пообещали приходить в сквер чаще, чтобы наблюдать за ростом «своего» дерева.

«Сейчас я в 11 классе. После выпускного уеду из Красноярска учиться дальше, но буду возвращаться на каникулы. Обещаю заходить в сквер Победителей и навещать своё дерево. Хочу, чтобы оно выросло самым красивым на этой аллее!», — рассказала нам Анна Тарасова из школы № 27.

На высадке работы в сквере не закончены. Теперь молодым елям и соснам требуется регулярный уход.

Кристина Иванова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото предоставлены компанией «Полюс»