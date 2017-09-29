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«Больше природы — больше кислорода»: в центре Красноярска появилась хвойная аллея

«Больше природы — больше кислорода»: в центре Красноярска появилась хвойная аллея

Интернет-газета Newslab.ru
29.09.2017
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«Мы посадили 80 хвойных деревьев крупных пород. Такие добрые дела для компании „Полюс“ — обычная практика, поскольку одна из основных наших задач — сохранение природы в первозданном виде. Это целая стратегия, которой мы руководствуемся в ежедневной работе. Например, у нас проходит экологическая акция „Белое золото“, смысл которой в бережном обращении с бумагой, ее экономии и переходе на электронный документооборот ради спасения живых деревьев. В Год экологии нам захотелось создать что-то такое, что могло бы расти и развиваться вместе с нашей компанией. Нам работать в Красноярском крае еще не один десяток лет. Мы, надеемся, что и деревья, высаженные в сквере Победителей, прекрасно приживутся и будут крепнуть вместе с нами», — отметил директор по работе с государственными органами АО «Полюс Красноярск» Олег Гербер.

Акция по высадке хвойной аллеи нацелена также на развитие городского пространства. Сквер Победителей в этом смысле особая территория, которая образовалась по инициативе горожан.

Перед стартом акции опытные работники управления зеленого строительства Красноярска провели мастер-класс по правильной посадке саженцев хвойных деревьев
Экологическую акцию в сквере Победителей компания «Полюс Красноярск» провела под девизом «Больше природы — больше кислорода»
К высадке присоединились старшеклассники школ Центрального района. Для детей такая акция — возможность научится создавать новое, ценить природу и не оставаться равнодушными к родному городу
Эти молодые хвойные — крупномеры. Спустя годы их высота достигнет нескольких метров
Руководитель администрации Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев напомнил, что сквер Победителей — особая городская территория, созданная по инициативе местных жителей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны

«Это место для Центрального района и города в целом знаковое. Семь лет назад Совет ветеранов обратился к Петру Ивановичу Пимашкову, чтобы выделить участок земли под сквер в память защитников нашей Родины. В этом году здесь открыли памятник „Журавли моей памяти“, полностью созданный на народные деньги. Очень приятно, что компания „Полюс“ поспособствовала высадке деревьев в столь значимом для горожан сквере», — прокомментировал руководитель администрации Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев.

В акции участвовали представители компании «Полюс Красноярск», сотрудники городского управления зеленого строительства, а также ученики школ Центрального района. У профессионалов юные красноярцы узнали все тонкости посадки деревьев и с энтузиазмом приступили к делу. Многие ребята пообещали приходить в сквер чаще, чтобы наблюдать за ростом «своего» дерева.

«Сейчас я в 11 классе. После выпускного уеду из Красноярска учиться дальше, но буду возвращаться на каникулы. Обещаю заходить в сквер Победителей и навещать своё дерево. Хочу, чтобы оно выросло самым красивым на этой аллее!», — рассказала нам Анна Тарасова из школы № 27.

Теперь ребята будут ежегодно наблюдать, как растут и крепнут высаженные ими деревья
Для сотрудников «Полюса» своё собственное дерево — не меньший повод для гордости. На фото директор по работе с государственными органами АО «Полюс Красноярск» Олег Гербер
Участников экологической акции подбадривал ведущий
Без коллективного фото на память такие акции не обходятся
Этот день ребята точно прожили не зря!

На высадке работы в сквере не закончены. Теперь молодым елям и соснам требуется регулярный уход.

Кристина Иванова специально для интернет-газеты Newslab.ru,
фото предоставлены компанией «Полюс»

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