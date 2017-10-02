«Свободу малькам!»: как в Красноярске прошел День Енисея

30 сентября на Ярыгинской набережной в Красноярске прошел очередной экоквест «День Енисея». Ребята не просто убирали мусор и выпускали мальков осетра в реку, но и приняли участие в «Чистых играх» — командных соревнованиях на интерактивной платформе. Команды, набравшие больше всего баллов, получили призы. Смотрите, как это было!

Ярыгинская набережная, как место для закрытия летнего сезона Дня Енисея, выбрана неслучайно. Именно здесь была в 2017 году открыта первая экоточка — это место, где волонтёры предлагали красноярцам убрать за собой мусор после пикника, взяв у организаторов мешки и перчатки. За каждый собранный пакет горожане могли получить награду за свои труды.

За отведённый час экоквеста волонтёры Дня Енисея собрали 462 мешка мусора (3.5 тонны), нашли 32 покрышки и 51 батарейку. Вывезли всё это 5 КамАЗов, 1 из них полностью загружен пластиком, который отправился на переработку в Дивногорск. И традиционно все волонтёры угостились чаем с булочками от компании «ДиХлеб», поели горячей каши и провели презентации мусорных трофеев. Среди находок водонапорный агрегат, студенческий билет 2010 года, микроволновка и многое другое. Команды, набравшие больше баллов в игре, получили призы от оргкомитета, и все волонтёры по традиции получили в подарок травяной чай «Зайчик передал».

Именно волонтёрам экоточек в финальный праздничный День Енисея выпала миссия совершить традиционный выпуск мальков в реку. Волонтёры запустили в Енисей 1000 штук молоди осетра. За процедурой наблюдали специалисты из НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов, которые говорят, что осётр считается особо ценной рыбой для Енисея.

Впервые акция, направленная на привлечение внимания к чистоте главной водной артерии края, состоялась по инициативе компании РУСАЛ и Русского географического общества в сентябре 2011 года, а в 2012 году главы Красноярского края и республики Хакасия подписали указы об учреждении официального регионального праздника — Дня Енисея. За пять лет он превратился в масштабный марафон экологических акций — квестов, экскурсий, конкурсов и фестивалей, в которых участвуют тысячи человек, живущих в Красноярском крае и республике Хакасия.

Награждение победителей экоквеста

#деньенисея2017 #простоволонтерымтс Публикация от Ekaterina (@kattyrism) Сен 30 2017 в 7:24 PDT

Спасибо, ребята! Вы делаете очень важные вещи!

Интернет-газета Newslab.ru