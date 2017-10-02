«Свободу малькам!»: как в Красноярске прошел День Енисея

Сегодня в рамках Дня Енисея состоялась грандиозная уборка территории Ярыгинской набережной организованными командами. Была рада стать частью такого мероприятия 😍. Замёрзла, но довольна! 😇 #ДеньЕнисея2017 #ЭкологическийКвест #РУСАЛ #rusalyoung
Публикация от Кристина Набокина (@nabokushka) Сен 30 2017 в 4:32 PDT
Ярыгинская набережная, как место для закрытия летнего сезона Дня Енисея, выбрана неслучайно. Именно здесь была в 2017 году открыта первая экоточка — это место, где волонтёры предлагали красноярцам убрать за собой мусор после пикника, взяв у организаторов мешки и перчатки. За каждый собранный пакет горожане могли получить награду за свои труды.
За отведённый час экоквеста волонтёры Дня Енисея собрали 462 мешка мусора (3.5 тонны), нашли 32 покрышки и 51 батарейку. Вывезли всё это 5 КамАЗов, 1 из них полностью загружен пластиком, который отправился на переработку в Дивногорск. И традиционно все волонтёры угостились чаем с булочками от компании «ДиХлеб», поели горячей каши и провели презентации мусорных трофеев. Среди находок водонапорный агрегат, студенческий билет 2010 года, микроволновка и многое другое. Команды, набравшие больше баллов в игре, получили призы от оргкомитета, и все волонтёры по традиции получили в подарок травяной чай «Зайчик передал».
Именно волонтёрам экоточек в финальный праздничный День Енисея выпала миссия совершить традиционный выпуск мальков в реку. Волонтёры запустили в Енисей 1000 штук молоди осетра. За процедурой наблюдали специалисты из НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов, которые говорят, что осётр считается особо ценной рыбой для Енисея.
Стою в Енисее и обогащаю его. Рыбой. Выпускной у +1000 мальков. Теперь они приобрели гражданство. Официально. По спецбумажке. Мы выпускали осетра, чтобы он икру метааааал🤘🏼 #деньенисея2017 #деньенисея #русал #рыбныйдень
Публикация от Андрей Добрый День Оланов (@dronio_oland) Сен 30 2017 в 2:29 PDT
Мэр города заинтересовался найденным @struchkovvv артефактом- разувателем огня 💨🔥Не знаю,что бы это значило🤔 Но👆🏽3 тонны мусора были увезены с Ярыгинской набережной! А уборка в формате #экоквест привела к рекордному количеству участников на #ДеньЕнисея🙀 Мы тоже оценили #чистыеигры и уже продумываем тактику следующего раза!🏆 Хотя,если каждый будет убирать мусор за собой — игра может и не состояться! Лично,я не против🤷🏽‍♀️ #деньенисея2017 #sberbankgeneration
Публикация от Valentinka 🏹❤️ (@luchezarova) Сен 30 2017 в 8:47 PDT
Впервые акция, направленная на привлечение внимания к чистоте главной водной артерии края, состоялась по инициативе компании РУСАЛ и Русского географического общества в сентябре 2011 года, а в 2012 году главы Красноярского края и республики Хакасия подписали указы об учреждении официального регионального праздника — Дня Енисея. За пять лет он превратился в масштабный марафон экологических акций — квестов, экскурсий, конкурсов и фестивалей, в которых участвуют тысячи человек, живущих в Красноярском крае и республике Хакасия.
Стою на берегу родного Енисеюшки, держу в руках малыша осетра, который через минуту станет официальным обитателем нашей реки! Вместе с ним туда же переехали более 1000 его братьев! Экологический квест #деньенисея2017 завершился прекрасно! Кроме того почти 700 человек сегодня приняло участие в игре #чистыеигры собрали несколько тон мусора, получили кучу призов и заряд эмоций!!! Вместе мы можем многое!!! #цспрусал#помогатьпросто#нскв#крск#красноярск#енисей#экология#жизнь#деньенисея#экоточка#корпволонтерство#делай
Публикация от ❤️ (@solnyshko.bez.daty) Сен 30 2017 в 6:05 PDT
Награждение победителей экоквеста
Ни капельки не жалею,что променяла сон и тёплое одеялко на холодную #щукалюбовь и мусорный мешок!😅 Город стал чуточку чище,а наша банда #sberbankgeneration в погоне за победой повидала всякий мусор 🙈😱 среди которого была барсетка с документами и банковскими картами,утерянными давненько. 😱Думаю,владелец приятно удивится и поверит в чудеса!😇 #деньенисея #деньенисея2017 #
Публикация от Valentinka 🏹❤️ (@luchezarova) Сен 30 2017 в 8:08 PDT
#деньенисея2017 #простоволонтерымтс
Публикация от Ekaterina (@kattyrism) Сен 30 2017 в 7:24 PDT
Спасибо, ребята! Вы делаете очень важные вещи!