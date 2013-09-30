Красноярцы вышли на субботник

Жители краевого центра вышли на общегородской субботник. Участие в масштабной уборке Красноярска принял мэр Эдхам Акбулатов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году общегородской субботник совпал с экологическим праздником — «Днем Енисея». На Ярыгинской набережной собрались учащиеся школ, техникумов, высших учебных заведений, коллективы различных организаций и предприятий.

Компания «РУСАЛ», поддерживая инициативы муниципалитета, в рамках подписанного соглашения, в «День Енисея» организовала квест «Чистые игры».

По его правилам участники генеральной уборки города должны разделиться на команды и собрать как можно больше мусора с Ярыгинской набережной и острова Отдыха, обязательно отсортировать его, а по итогам получить специальные призы. Для участия в квесте зарегистрировалось порядка 700 человек.

Сергей Попов, представитель компании «РУСАЛ» рассказал:

«С каждым годом акция, посвященная Дню Енисея, набирает обороты, появляются новые идеи, партнёры. Если в 2012 году количество команд-участниц акции можно было посчитать по пальцам, то сегодня — это более 100 команд, порядка 700 горожан. Впервые в этом году мы предложили эффективный формат для поддержки чистоты: на правобережной набережной в течение года работали волонтёры и предлагали отдыхающим взять мусорный мешок, убрать за собой мусор и получить за это приз. Как раз ребята, которые вовлекали горожан к такой общественно-полезной деятельности, сегодня примут участие в выпуске в Енисей мальков осетра».

Глава города в день общегородского субботника побывал в нескольких районах краевой столицы, принял участие в уборке городских улиц, присоединился к участникам квеста.

«В этом деле, самое главное, найти „золотое дно“. Вот здесь, на острове Отдыха, всегда отдыхают люди. И всегда, к сожалению, оставляют мусор. Можно собирать и собирать, боюсь, что мешков, которые мы взяли, не хватит. Для нас участие в субботниках — это семейная традиция. Какой бы ни была погода — всегда идём на уборку, дети берут пример и помогают. Сегодня вдвойне интересно: мы заявились как команда и участвуем в квесте. Но победа, конечно, не главное!» — рассказал красноярец, участник «Чистых игр» Кирилл Прокатов.

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Поделился впечатлениями об участии в субботники красноярец Роман Ткаченко: «Несколько раз в год присоединяюсь к наведению чистоты в Красноярске и всегда приятно видеть результат своей работы. Считаю так: чисто не там, где убрано, а там, где не мусорят. Поэтому хотелось бы, чтобы красноярцы понимали это и старались относиться к своему городу бережно».

Всех горожан, которые приняли участие в генеральной уборке краевой столицы, поблагодарил мэр Эдхам Акбулатов.