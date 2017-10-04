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«Ели, в шеренгу становись!»: «Зеленая дружина» вышла на осенние высадки

«Ели, в шеренгу становись!»: «Зеленая дружина» вышла на осенние высадки

Интернет-газета Newslab.ru
04.10.2017
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Свое дерево — гордость для первоклашек

Первым осенним достижением «Зеленой дружины СГК» стала рябиновая аллея в Солнечном, рядом со школой № 144, где весной был заложен сквер памяти семьи Крутовских. Для старшеклассников патриотического отряда школы уход за саженцами уже стал доброй традицией, а на этот раз помогать им вышли первоклассники.

«Я сам еще не так давно учился в школе, и когда прихожу туда на встречу одноклассников, всегда смотрю на те деревья, которые высаживал, когда был учеником. А вам так повезло, вы только пришли в первый класс и уже сможете посадить эти прекрасные рябины и наблюдать за ними год за годом. Деревья будут расти вместе с вами, вместе с вашими знаниями», — поприветствовал участников акции лидер «Зеленой Дружины» Артем Речицкий.

Теперь у школы № 144 в мкрн. Солнечный есть рябиновая аллея
Дружинники высадили рябины вместе с самыми младшими учениками школы
Ребятам в высадке рябин помогал лидер «Зеленой Дружины» Артем Речицкий

В субботу, 30 сентября, шеренга стройных молодых елей появилась на подъеме вдоль улицы Дубенского. Жители дома № 8 целыми семьями вышли на высадку под руководством Артема Речицкого. Многие отмечали «свои» деревья цветными лентами, чтобы продолжить опеку над саженцами — весной их нужно будет поливать и удобрять.

А вдоль улицы Дубенского выстроилась шеренга молодых елей
На высадку вышли жители всех возрастов
Любовь к природе передается от старшего поколения к младшему
Коллективное фото участников акции на память
Одно новое дерево — это усилия нескольких человек

2 октября эстафета Экомарафона перешла к ТСЖ «Покровские ворота». Дворы многоквартирных домов по адресам Караульная, 48 и Ольховая, 4 пополнились кленами, березами, акациями и боярышником. Осенний экомарафон «Зеленой дружины СГК» продлится до конца октября.

Теперь благодаря «Зеленой дружине СГК» во дворах на Караульной и Ольховой растут молодые клены, березы, акации и боярышник
Саженцам нужен регулярный полив даже осенью
Экомарафон дарит Красноярску новые краски

Дружинники работают над озеленением Красноярска с 2015 года. За этот период ими высажено около 3 тысяч деревьев и кустарников. 

Интернет-газета Newslab.ru,
фото предоставлены Красноярским филиалом СГК

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