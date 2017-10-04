«Ели, в шеренгу становись!»: «Зеленая дружина» вышла на осенние высадки

В Красноярске стартовал очередной осенний экомарафон общественной организации «Зеленая дружина СГК». При поддержке министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края дружинники провели уже несколько акций по высадке деревьев и кустарников в разных районах города.

Первым осенним достижением «Зеленой дружины СГК» стала рябиновая аллея в Солнечном, рядом со школой № 144, где весной был заложен сквер памяти семьи Крутовских. Для старшеклассников патриотического отряда школы уход за саженцами уже стал доброй традицией, а на этот раз помогать им вышли первоклассники.

«Я сам еще не так давно учился в школе, и когда прихожу туда на встречу одноклассников, всегда смотрю на те деревья, которые высаживал, когда был учеником. А вам так повезло, вы только пришли в первый класс и уже сможете посадить эти прекрасные рябины и наблюдать за ними год за годом. Деревья будут расти вместе с вами, вместе с вашими знаниями», — поприветствовал участников акции лидер «Зеленой Дружины» Артем Речицкий.

В субботу, 30 сентября, шеренга стройных молодых елей появилась на подъеме вдоль улицы Дубенского. Жители дома № 8 целыми семьями вышли на высадку под руководством Артема Речицкого. Многие отмечали «свои» деревья цветными лентами, чтобы продолжить опеку над саженцами — весной их нужно будет поливать и удобрять.

2 октября эстафета Экомарафона перешла к ТСЖ «Покровские ворота». Дворы многоквартирных домов по адресам Караульная, 48 и Ольховая, 4 пополнились кленами, березами, акациями и боярышником. Осенний экомарафон «Зеленой дружины СГК» продлится до конца октября.

Дружинники работают над озеленением Красноярска с 2015 года. За этот период ими высажено около 3 тысяч деревьев и кустарников.

Интернет-газета Newslab.ru,

фото предоставлены Красноярским филиалом СГК