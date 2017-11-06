Репортаж из соцсетей: Я был на КРЯККе!

На КРЯККе, организованном Фондом Прохорова (у них в инстаграме тоже интересно), как обычно, было людно...
Было интересно посетить очередную книжную ярмарку. У кого-то был аншлаг, а у кого-то полный «тухляк»... Интересно было посмотреть на оформление и заманухи для народа, ожидания оправдались. В основном молодежи тусившая у перформанса, мелочевки, забавностей и вкусняшек, более серьезным экспозициям с посетителями явно повезло меньше, что и понятно. И все же огромное спасибо организаторам за такое культурное событие для города!!! #ярмарка #книги #выставка #крякк #ноябрь2017 #Красноярск #krasnoyarsk #siberia #сибирь #2017год
Публикация от ЕвГений (@animalmail) Ноя 5 2017 в 6:06 PST
Здешние обитатели делятся полезной информацией о происхождении видов:
Все сходили на #крякк 😊 📕📚📓 #Красноярск
Публикация от Victoria Lonshakova-Mukina (@lm.victoria) Ноя 5 2017 в 3:13 PST
КРЯКК — это не только книги, но еще и крутые мастер-классы:
Работы участников воркшопа «Игра с цветом: создание принта» Проводит: @jennyhirvonen Great workshop! Thank you 😊 Это было увлекательно и круто! #дресскодсибирь #dresscodesiberia #конкурсодногоплатья #крякк #фондпрохорова #дресскод2017 #дресскодкрск #сибирскиедизайнеры #русскиедизайнеры #фэшнизмайпрофешн #fashion #fashionismyprofession #pattern #print #workshop
Публикация от ДРЕСС-КОД: СИБИРЬ (@dress_code_krsk) Ноя 4 2017 в 1:16 PDT
Для всех возрастов:
Антон сходил вместо Поздеевки в Поздеевку на КРЯКК. А мне вместо книг купили раскраску #ФондМихаилаПрохорова #КРЯКК #крякк2017
Публикация от Varvara Ivanova (@varloc) Ноя 4 2017 в 10:09 PDT
Спектакли здесь тоже показывают, ну, по крайней мере, какую-то часть:
@kultproshved показывает, как вчера все вспоминали любимого писателя — Ульфа Старка! На первом фото — кусочек эскиза спектакля «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» . Еще пару часов запись трансляции встречи можно найти у коллег @samokatbook #КРЯКК2017 #крякк #ульфстарк #шведскаялитература #детскаялитература
Публикация от Albus Corvus/Белая Ворона🐧 (@albuscorvus.books) Ноя 5 2017 в 11:30 PST
Музыка небесных сфер. В прямом смысле:
По традиции, в начале ноября я на #крякк Море удовольствий, море приятных впечатлений, интересных лекций, инсталляций и приобретение книжных новинок!📚 В очередной раз спасибо #фондпрохорова #крякк2017 #красноярск #оченьмногокниг
Публикация от Dasha Gridneva (@gridneva_d) Ноя 5 2017 в 8:44 PST
А это уже вполне земное выступление Евгения Бабушкина — журналиста, писателя, музыканта и заместителя главреда проекта «Сноб»:
Евгений Бабушкин оказался настолько крутым, что пришлось купить его «Библию бедных» у Семёна @semyonpanin и вспомнить, что такое «Сноб». Лена @okneekam, он почти не матерился со сцены! Ну, совсем чуть-чуть. . #крякк #крякк2017 #меломанам #концертовмногонебывает #евгенийбабушкин
Публикация от Коля Копалов (@otslovakopat) Ноя 5 2017 в 5:59 PST
«Звуковые ландшафты» режиссера Петра Айду — шум со смыслом!
«Звуковые ландшафты». Режиссёр — Пётр Айду. Описать трудно, лучше сходите, найдите информацию, заинтересуйтесь. Это то, как нужно подходить к современному искусству, когда видишь титаническую, кропотливую работу. Час звукового катарсиса. П.С. билеты выдавали сугубо ОРЗэшникам? Чихания, кряхтения, возня. Огромная благодарность Фроловой Анастасии за такой подарок! #искусство #арт #театр #art #video #instagood #vscorussia #vsco #vscocam #krsk #КРЯКК #крякк2017 @prokhorovfund
Публикация от @levkotletov Ноя 3 2017 в 11:16 PDT
А еще на КРЯККе как всегда много мест для классных фото:
Мы наконец-то встретились!! 🎆🎆🎆это событие достойно салютов 🎆🎆🎆 КРЯКК, как всегда, порадовал обилием интересных площадок, но главное тонной интересных открытий 😄 И да, мы купили книги 📚 Как же иначе #тыжфилолог 😂 #крякк2017 #крякк #книги #книжныепокупки
Публикация от Татьяна Богданова (@tancha_bo) Ноя 5 2017 в 11:28 PST
Душевная кухня:
Книжная ярмарка страшная штука 🙈😉😢хочется все и сразу! Порадовало что жив интерес к книгам, очень много посетителей! #крякк
Публикация от Екатерина Карелина (@katerinka__88) Ноя 5 2017 в 8:16 PST
Они живые?!
Когда статуя, как бы манит и завлекает тебя 🚺🗽 #крякк #книжнаярмарка
Публикация от Юля Камаева (@vasutaa) Ноя 5 2017 в 5:55 PST
С КРЯККа нельзя уходить с пустыми руками. Нужно приобрести хотя бы маленькую книжицу...
Сегодня купила для Лели две коллекционные книжечки с невозможно милыми иллюстрациями))) #фондпрохорова #мвдцсибирь #крякк жалею, что не попала во все дни проведения КРЯКК на потрясающие перфомансы.
Публикация от Maria Zvereva (@veltasmaria) Ноя 5 2017 в 8:20 PST
До встречи на КРЯКК-2018!