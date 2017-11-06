Репортаж из соцсетей: Я был на КРЯККе!

В Красноярске с 2 по 6 ноября проходит Ярмарка книжной культуры — КРЯКК. Каждый год тысячи горожан и гостей города отправляются на ярмарку, чтобы найти редкие книги, пообщаться с писателями, послушать живую музыку и просто пообщаться с людьми, которые всё еще любят читать. Newslab заглянул в соцсети и выбрал самые классные фото с КРЯККа 2017.

На КРЯККе, организованном Фондом Прохорова (у них в инстаграме тоже интересно), как обычно, было людно...

Здешние обитатели делятся полезной информацией о происхождении видов:

Все сходили на #крякк 😊 📕📚📓 #Красноярск Публикация от Victoria Lonshakova-Mukina (@lm.victoria) Ноя 5 2017 в 3:13 PST

КРЯКК — это не только книги, но еще и крутые мастер-классы:

Для всех возрастов:

Антон сходил вместо Поздеевки в Поздеевку на КРЯКК. А мне вместо книг купили раскраску #ФондМихаилаПрохорова #КРЯКК #крякк2017 Публикация от Varvara Ivanova (@varloc) Ноя 4 2017 в 10:09 PDT

Спектакли здесь тоже показывают, ну, по крайней мере, какую-то часть:

Музыка небесных сфер. В прямом смысле:

А это уже вполне земное выступление Евгения Бабушкина — журналиста, писателя, музыканта и заместителя главреда проекта «Сноб»:

«Звуковые ландшафты» режиссера Петра Айду — шум со смыслом!

А еще на КРЯККе как всегда много мест для классных фото:

Душевная кухня:

Книжная ярмарка страшная штука 🙈😉😢хочется все и сразу! Порадовало что жив интерес к книгам, очень много посетителей! #крякк Публикация от Екатерина Карелина (@katerinka__88) Ноя 5 2017 в 8:16 PST

Они живые?!

Когда статуя, как бы манит и завлекает тебя 🚺🗽 #крякк #книжнаярмарка Публикация от Юля Камаева (@vasutaa) Ноя 5 2017 в 5:55 PST

С КРЯККа нельзя уходить с пустыми руками. Нужно приобрести хотя бы маленькую книжицу...

Сегодня купила для Лели две коллекционные книжечки с невозможно милыми иллюстрациями))) #фондпрохорова #мвдцсибирь #крякк жалею, что не попала во все дни проведения КРЯКК на потрясающие​ перфомансы. Публикация от Maria Zvereva (@veltasmaria) Ноя 5 2017 в 8:20 PST

До встречи на КРЯКК-2018!

Интернет-газета Newslab.ru