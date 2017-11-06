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Репортаж из соцсетей: Я был на КРЯККе!

Репортаж из соцсетей: Я был на КРЯККе!

Интернет-газета Newslab.ru
06.11.2017
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На КРЯККе, организованном Фондом Прохорова (у них в инстаграме тоже интересно), как обычно, было людно...

Было интересно посетить очередную книжную ярмарку. У кого-то был аншлаг, а у кого-то полный «тухляк»... Интересно было посмотреть на оформление и заманухи для народа, ожидания оправдались. В основном молодежи тусившая у перформанса, мелочевки, забавностей и вкусняшек, более серьезным экспозициям с посетителями явно повезло меньше, что и понятно. И все же огромное спасибо организаторам за такое культурное событие для города!!! #ярмарка #книги #выставка #крякк #ноябрь2017 #Красноярск #krasnoyarsk #siberia #сибирь #2017год

Публикация от ЕвГений (@animalmail) Ноя 5 2017 в 6:06 PST

Здешние обитатели делятся полезной информацией о происхождении видов:

Все сходили на #крякк 😊 📕📚📓 #Красноярск

Публикация от Victoria Lonshakova-Mukina (@lm.victoria) Ноя 5 2017 в 3:13 PST

КРЯКК — это не только книги, но еще и крутые мастер-классы:

Для всех возрастов:

Спектакли здесь тоже показывают, ну, по крайней мере, какую-то часть:

Музыка небесных сфер. В прямом смысле:

А это уже вполне земное выступление Евгения Бабушкина — журналиста, писателя, музыканта и заместителя главреда проекта «Сноб»:

«Звуковые ландшафты» режиссера Петра Айду — шум со смыслом!

«Звуковые ландшафты». Режиссёр — Пётр Айду. Описать трудно, лучше сходите, найдите информацию, заинтересуйтесь. Это то, как нужно подходить к современному искусству, когда видишь титаническую, кропотливую работу. Час звукового катарсиса. П.С. билеты выдавали сугубо ОРЗэшникам? Чихания, кряхтения, возня. Огромная благодарность Фроловой Анастасии за такой подарок! #искусство #арт #театр #art #video #instagood #vscorussia #vsco #vscocam #krsk #КРЯКК #крякк2017 @prokhorovfund

Публикация от @levkotletov Ноя 3 2017 в 11:16 PDT

А еще на КРЯККе как всегда много мест для классных фото:

Душевная кухня:

Они живые?!

Когда статуя, как бы манит и завлекает тебя 🚺🗽 #крякк #книжнаярмарка

Публикация от Юля Камаева (@vasutaa) Ноя 5 2017 в 5:55 PST

С КРЯККа нельзя уходить с пустыми руками. Нужно приобрести хотя бы маленькую книжицу...

До встречи на КРЯКК-2018!

Интернет-газета Newslab.ru

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