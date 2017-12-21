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«Крути, верти, удиви!»: как сделать веселее любой праздник

«Крути, верти, удиви!»: как сделать веселее любой праздник

21.12.2017
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Компания «Коллекция развлечений»  это не просто наборы оригинальных игр для событий любого масштаба. В первую очередь, это опытная команда мастеров, которые задают настроение всему мероприятию, проводят турниры и выявляют лучших игроков.

Игру «Эквилибр» под силу пройти ловким и целеустремленным. Задача игрока — прокатить шарик по четырем планкам (сверху вниз), не уронив его. Задача присутствующих — восхищаться мастерством и громко охать в случае поражения.
Прокатить шарик по планке не так просто, как кажется со стороны. Снаряд то и дело норовит удрать.
Развлечение буквально завораживает.
Самые стойкие не сдаются и одерживают победу под громкие аплодисменты присутствующих.
Как утверждают в компании «Коллекция развлечений», играть будет интересно как взрослым, так и детям старше шести лет. Идеальный досуг для разновозрастных компаний.

«Игры хороши как для корпоративов, так и для свадеб или детских мероприятий, выпускных, презентаций — везде, где есть поток народа. Все зависит от задачи — если это корпоратив, то можно устроить состязание, если нужно сплотить — это будет командное состязание, если это фестивальный формат — это отличный способ для того, чтобы людей задержать или переключить внимание»,  рассказывает руководитель «Коллекции развлечений» Анна Гореева.

Мастера «Коллекции развлечений» тоже участвуют в играх — подбадривают, делятся рекордами игроков с разных мероприятий, записывают и фотографируют лучшие результаты. Они могут и советом помочь, если это нужно. Вот как раз Анна Гореева болеет за участников.
Еще одна игра для 2-4 человек носит гордое имя «Галактика». Игроки по очереди складывают шарики на конструкцию из подвешенных шаров большего диаметра. Если шарики падают, последний игрок считается проигравшим.
Эта игра может быть и командной — тогда коллектив объединяется и пытается вокруг «Галактики» и продумать тактику в мельчайших деталях.
Сначала шарик нужно надеть на специальную палочку, затем — положить на конструкцию. Очень аккуратно, чтобы она не рухнула.
С четвертой попытки Ольге Сбытовой удалось одолеть «Галактику». «Это было очень сложно, но очень интересно. Скажу, что интереснее играть с командой, но эффективнее все-таки одному. На победную попытку у меня ушло около семи минут. Главный секрет — делать все очень-очень аккуратно и медленно», — делится впечатлениями победительница.
Кажется, кое-кто серьезно настроен на победу. С ним лучше не шутить.
А вот и «Голландский бильярд» — у игрока есть ровно 30 шайб и бросков, чтобы набрать наибольшее количество очков, закидывая шайбы в «воротца» с разной ценностью — от 1 до 4 очков за попадание.
Главное условие — не давать шайбам скапливаться в входа в «воротца». Нескольких удачных бросков хватит, чтобы обойти соперников по очкам.

В «Коллекции развлечений» вам предложат выбрать один из нескольких игровых пакетов — предложения созданы для разных компаний. Например, «Фестивальный» идеально подойдет для выставок и презентаций, «Камерный» — для дня рождения или встречи старых друзей, «Будем знакомы» — для конференции или бизнес-встречи, а «Лаундж» — для создания непринужденной атмосферы. Доставка по городу включена в стоимость пакетов.

Что может быть проще, чем сложить устойчивую пирамидку из деревянных кубиков? А вы попробуйте сделать ее из разных кусочков неправильной формы из разных пород дерева.
Поговаривают, что собравшие пирамиду — самые стрессоустойчивые и спокойные люди на Земле.
Перед вами один из таких счастливчиков.
Мастер у стола подтверждает, собрать пирамидку действительно можно, но уж очень сложно.
Те, кому не по зубам пирамидка, выбирают другую игру — «Кульбит». Манипулируя равновесием стола, нужно закатить шары в лунки разной «стоимости». Выигрывает тот, кто набрал наибольшее количество очков.
В зависимости от выбранного пакета мастера определяют набор игр. Ориентируются и на возраст игроков, их количество и даже пол участников.
Иногда вокруг столов собираются целые толпы. Еще бы — ведь оставаться в стороне просто невозможно!

«Коллекция развлечений»
Адрес: Красноярск, ул. Авиаторов, 5, ТК «Авиатор», оф. 420
Тел.: +7-913-507-30-30
Соцсети: «ВКонтакте»

Вы еще можете успеть забронировать подходящую дату и время для новогоднего корпоратива или в предстоящие праздничные выходные у мастеров «Коллекции развлечений». Это прекрасная альтернатива скучным «настолкам», набившим оскомину конкурсам и другим активностям, которыми уже никого не удивишь.

Интернет-газета Newslab.ru,
фотографии Александра Гребенникова

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