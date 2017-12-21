«Крути, верти, удиви!»: как сделать веселее любой праздник

Компания «Коллекция развлечений» — это не просто наборы оригинальных игр для событий любого масштаба. В первую очередь, это опытная команда мастеров, которые задают настроение всему мероприятию, проводят турниры и выявляют лучших игроков.
«Игры хороши как для корпоративов, так и для свадеб или детских мероприятий, выпускных, презентаций — везде, где есть поток народа. Все зависит от задачи — если это корпоратив, то можно устроить состязание, если нужно сплотить — это будет командное состязание, если это фестивальный формат — это отличный способ для того, чтобы людей задержать или переключить внимание», — рассказывает руководитель «Коллекции развлечений» Анна Гореева.
В «Коллекции развлечений» вам предложат выбрать один из нескольких игровых пакетов — предложения созданы для разных компаний. Например, «Фестивальный» идеально подойдет для выставок и презентаций, «Камерный» — для дня рождения или встречи старых друзей, «Будем знакомы» — для конференции или бизнес-встречи, а «Лаундж» — для создания непринужденной атмосферы. Доставка по городу включена в стоимость пакетов.
Тел.: +7-913-507-30-30
Соцсети: «ВКонтакте»
Вы еще можете успеть забронировать подходящую дату и время для новогоднего корпоратива или в предстоящие праздничные выходные у мастеров «Коллекции развлечений». Это прекрасная альтернатива скучным «настолкам», набившим оскомину конкурсам и другим активностям, которыми уже никого не удивишь.
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