«Крути, верти, удиви!»: как сделать веселее любой праздник

Расписывая сценарий предстоящего мероприятия — корпоратива, свадьбы, скромного дня рождения или тематической вечеринки, мы в деталях продумываем костюмы, блюда на столе и даже декор, но не всегда уделяем должное внимание развлекательной программе. Сложно представить себе развлечение, которое бы нравилось всем, вытаскивало гостей из-за столов и приковывало их внимание. Представить сложно, но мы нашли — это компания «Коллекция Развлечений». Подробнее об этом — в нашем фоторепортаже.

Компания «Коллекция развлечений» — это не просто наборы оригинальных игр для событий любого масштаба. В первую очередь, это опытная команда мастеров, которые задают настроение всему мероприятию, проводят турниры и выявляют лучших игроков.

«Игры хороши как для корпоративов, так и для свадеб или детских мероприятий, выпускных, презентаций — везде, где есть поток народа. Все зависит от задачи — если это корпоратив, то можно устроить состязание, если нужно сплотить — это будет командное состязание, если это фестивальный формат — это отличный способ для того, чтобы людей задержать или переключить внимание», — рассказывает руководитель «Коллекции развлечений» Анна Гореева.

В «Коллекции развлечений» вам предложат выбрать один из нескольких игровых пакетов — предложения созданы для разных компаний. Например, «Фестивальный» идеально подойдет для выставок и презентаций, «Камерный» — для дня рождения или встречи старых друзей, «Будем знакомы» — для конференции или бизнес-встречи, а «Лаундж» — для создания непринужденной атмосферы. Доставка по городу включена в стоимость пакетов.

Вы еще можете успеть забронировать подходящую дату и время для новогоднего корпоратива или в предстоящие праздничные выходные у мастеров «Коллекции развлечений». Это прекрасная альтернатива скучным «настолкам», набившим оскомину конкурсам и другим активностям, которыми уже никого не удивишь.

