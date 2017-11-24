Сотрудники «Роева ручья» рассказали о развлечениях заскучавших подопечных

Сотрудники красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» рассказали, как развлекают заскучавших подопечных и просят приносить подарки для питомцев зоопарка.

В пресс-службе парка рассказали, что сотрудникам приходится фантазировать и прилагать много усилий для того, чтобы разнообразить времяпровождение своих подопечных. В небольшом пространстве, при постоянном и регулярном кормлении звери скучают. Поэтому людям приходится хотя бы немного осложнять им «добычу корма», чтобы они могли «охотиться».

Для крупных хищников корм замораживают в кусках льда или подвешивают на высоту, а для мелких животных готовят разнообразные игрушки и «хитрушки».

«Это могут быть стволы или орехи с отверстиями, где спрятаны личинки или сладкие фрукты. За такой добычей приходится „побегать“. Любые новые предметы, внесенные в вольеры обезьян, вызывают у них любопытство и интерес», — рассказали в пресс-службе.

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Красноярцы тоже могут оказать помощь и подарить животным подарки — это могут быть чистые одеяла, покрывала, корзины из натуральных материалов, полиэтиленовые канистры или игрушки.

Уточнить информацию о том, где можно оставить подарки, можно в администрации парка (телефон (391) 287-50-50) или у охраны.