«Это настоящий зверинец!»: изучаем главный ледовый городок Красноярска

Главная ёлка Красноярска — 2018 расположилась на Татышеве. В прошлом году то ли из-за оттепели, то ли чьих-то кривых рук снежно-ледовый городок получился не очень впечатляющим, а местами, поговаривали, даже опасным. Не критиковал его только ленивый. В этом году мы решили проверить, учтены ли былые ошибки и хорошо ли сложен нынешний новогодний городок. Смотрите наш фоторепортаж.

«Сибирская сказка» — такая концепция у праздничной площадки этого года: ледяные замки, многочисленные зверюшки, изба и футбол. На восточной стороне острова гостей ждет сама 46-метровая красавица, а также ее бессменные спутники — горки от полуметра до 3 м, зимние скульптуры и всякое такое.

Свежепостроенные фигуры выглядят отлично! Лед еще чистый и красиво блестит на хилом зимнем красноярском солнце. Вдоль аллеи рядом заготовленная площадка для фестиваля «Волшебный лед» — блоки льда и кубы снега в деревянной броне.

Большие горки, как и в прошлом году, — с деревянным каркасом. Но теперь погода позволила наморозить на них слой льда потолще и поглаже. В очереди, чтобы прокатиться, стоят и взрослые, и ребятня.

Осталось подождать и узнать, отстоит ли вся эта новогодняя красота положенное время в первозданном качестве. Надеемся, в этом году главному ледовому городку Красноярска не повредят ни погода, ни вандалы.

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