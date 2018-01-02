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«Это настоящий зверинец!»: изучаем главный ледовый городок Красноярска

«Это настоящий зверинец!»: изучаем главный ледовый городок Красноярска

Интернет-газета Newslab.ru
02.01.2018
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«Сибирская сказка» — такая концепция у праздничной площадки этого года: ледяные замки, многочисленные зверюшки, изба и футбол. На восточной стороне острова гостей ждет сама 46-метровая красавица, а также ее бессменные спутники — горки от полуметра до 3 м, зимние скульптуры и всякое такое.

Гостей ёлки встречают талисманы чемпионатов мира по футболу. Фулеко, Закуми, Наранхито, Гуачито, Забивака и прочие ребята и зверята — все здесь!
Вот мексиканский пухляк Хуанито. Он караулит светящиеся в темноте поликарбонатные мячи на фоне теплого туалета. Футбол — наше всё!
Главный вход в ледяное царство. Справа и слева — логотипы спонсоров праздника.
Пес на посту. Поглядеть на ёлочку и ледовый зверинец идут на лыжах, с лыжами...
... и даже с костылями!
В зимнем кафе под открытым небом можно культурно посидеть. Есть столики и на модных верандах под навесами по соседству, там тоже отдыхают гости праздника.
Толстая такса охотится на радиоуправляемую машину. Чуть поодаль жарится ароматный шашлык.
А этот красавчик в красном ни на кого не нападает.

Свежепостроенные фигуры выглядят отлично! Лед еще чистый и красиво блестит на хилом зимнем красноярском солнце. Вдоль аллеи рядом заготовленная площадка для фестиваля «Волшебный лед» — блоки льда и кубы снега в деревянной броне.

Какой Новый год без Деда Мороза (он слева) и Снегурочки (она справа)?
А это матрешки. У некоторых из них нет лиц. Вы же понимаете, зачем это?
Здесь есть даже горка-печка изо льда! Вместе с ней в ледяной «избе» мишка, конь и еще какие-то животные.
Это непросто осознать, но сегодня уже 2018 год!
А это его символ по Восточному календарю — собака. И ведро.
Нашлось место и современному искусству — ледяной куб и валяющийся рядом провод — чем не арт-объект?
А эти деревянные кубы, набитые снегом, выглядят как ульи-монстры.

Большие горки, как и в прошлом году, — с деревянным каркасом. Но теперь погода позволила наморозить на них слой льда потолще и поглаже. В очереди, чтобы прокатиться, стоят и взрослые, и ребятня.

Горки в этом году основательные — с широкими деревянными лестницами и высокими ледяными стенами. Самых больших и веселых — три штуки.
Пока горки совсем как новые и кататься с них безопасно для копчика, мы проверили.
Вся кутерьма происходит под присмотром полиции.
С Новым годом, дорогие!
Вы заходите, если что!

Осталось подождать и узнать, отстоит ли вся эта новогодняя красота положенное время в первозданном качестве. Надеемся, в этом году главному ледовому городку Красноярска не повредят ни погода, ни вандалы.

Поздравляем всех читателей Newslab.ru с наступившим Новым годом! Спасибо, что вы с нами! Берегите себя!

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