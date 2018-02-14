Репортаж из соцсетей: «Цветы, слёзы и утро любви»

Смешные тортики, красивые цветы, утренние поцелуи, романтические признания и истории любви — сегодняшние ленты красноярских соцсетей захлестнула волна поздравлений с главным праздником всех влюбленных. Мы собрали лучшие фото счастливых горожан, смотрите, как они умеют!

Для кого-то утро началось с настоящего полёта!

💖 #любовь Публикация от @ kat_2201 Фев 13, 2018 в 5:39 PST

Или плаката

Кто-то встречал 14 февраля с любимым котиком

Почти святая Валентина пока одна

Публикация от Valentina Mazurik (@valentina_mmm) Фев 13, 2018 в 8:32 PST

Но больше всего было, конечно, таких романтичных картинок

💓 Публикация от Светлана (@svetlana_korosteleva12) Фев 13, 2018 в 8:17 PST

Котики снова тут

Ну а это просто мальчик года!

Жаль, повезло не всем.

Но не отчаивайтесь — любовь вас обязательно догонит!

С праздником, дорогие!

Ваша навсегда, интернет-газета Newslab.ru