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Репортаж из соцсетей: «Цветы, слёзы и утро любви»

Репортаж из соцсетей: «Цветы, слёзы и утро любви»

Интернет-газета Newslab.ru
14.02.2018
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Для кого-то утро началось с настоящего полёта!

💖 #любовь

Публикация от @ kat_2201 Фев 13, 2018 в 5:39 PST

Или плаката

Кто-то встречал 14 февраля с любимым котиком

Когда с самого утра хочешь сделать красивое фото и поздравить всех с прекрасным днём влюбленных❤️ Но кот уверен на 1000%, что это наш с ним день и фото надо выкладывать совместное😂 Всем взаимных чувств, сильной любви и долгой жизни вместе🤗❤️ А кто одинок, помни: "стрела купидона тебя обязательно догонит«🏹 Всем отличного дня и прекрасных чувст🔥💞 #красноярск #krsk #любовь #love #live #жизнь #onelove #семья #котики #зима #2018 #солнце #весна #тепло #цветы #сердечки #❤️

Публикация от Оля Юрченко (@wowderzko) Фев 13, 2018 в 8:42 PST

Почти святая Валентина пока одна

Но больше всего было, конечно, таких романтичных картинок

💓

Публикация от Светлана (@svetlana_korosteleva12) Фев 13, 2018 в 8:17 PST

Котики снова тут

Ну а это просто мальчик года!

Жаль, повезло не всем.

Но не отчаивайтесь — любовь вас обязательно догонит!

Знаю, #деньвалентина совсем не славянский праздник, многие люди не понимают его и называют «не наш». Для меня же, 14 февраля в 2018 году -это ровно 14 ЛЕТ как мы #вместе с #моимлюбимым 😍😍😍 Ровно 8 ЛЕТ как мне сделали #предложениерукиисердца 💍 Ровно ПОЛЖИЗНИ как #ясчастлива #вместе Спасибо #моему дорогому и любимому человеку за то что в любые моменты жизни он #всегда рядом. #спасибо за нашего #сыночка #никиткумарченко 🙏 Спасибо за наш #дом , ведь он действительно #полнаячаша 💞 Пользуясь случаем поздравляю #всех #влюбленных #семейных #одиноких !!! #Пусть #будет #любовь 💓💓💓

Публикация от Екатерина Марченко (@ekamarch) Фев 13, 2018 в 7:55 PST

С праздником, дорогие!

Ваша навсегда, интернет-газета Newslab.ru

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