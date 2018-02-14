Репортаж из соцсетей: «Цветы, слёзы и утро любви»

Для кого-то утро началось с настоящего полёта!
Или плаката
Ты самый лучший подарок, который преподнесла мне моя жизнь 💞
Публикация от Нинель Чупрова 💫 (@chuprova_ninel_) Фев 13, 2018 в 7:07 PST
Кто-то встречал 14 февраля с любимым котиком
Когда с самого утра хочешь сделать красивое фото и поздравить всех с прекрасным днём влюбленных❤️ Но кот уверен на 1000%, что это наш с ним день и фото надо выкладывать совместное😂 Всем взаимных чувств, сильной любви и долгой жизни вместе🤗❤️ А кто одинок, помни: "стрела купидона тебя обязательно догонит«🏹 Всем отличного дня и прекрасных чувст🔥💞 #красноярск #krsk #любовь #love #live #жизнь #onelove #семья #котики #зима #2018 #солнце #весна #тепло #цветы #сердечки #❤️
Публикация от Оля Юрченко (@wowderzko) Фев 13, 2018 в 8:42 PST
Почти святая Валентина пока одна
Публикация от Valentina Mazurik (@valentina_mmm) Фев 13, 2018 в 8:32 PST
Но больше всего было, конечно, таких романтичных картинок
Котики снова тут
Поздравляю всех с днем влюблённых! Любите и будьте любимы!!!💋💋💋а этот сюрприз моему котику, очень люблю тебя!😘
Публикация от Marishka Kolodkina (@marishkakolodkina) Фев 13, 2018 в 8:32 PST
Ну а это просто мальчик года!
#мойсынок сегодня особенно доволен❤️❤️❤️ Классный повод в очередной раз признаться в любви своей любимой девочке Алёнке, подарить цветочек и подписанную валентинку))) Подарил на занятии, при всех ребятах)))😍😍❤️ все довольны)))) С детства приучаю его, что девочки любят внимание и всякие приятности😍😍💋❤️ #валентинка #сднемсвятоговалентина
Публикация от Ассея Ларионова (@larionova_asya) Фев 13, 2018 в 6:21 PST
Жаль, повезло не всем.
...но ты сейчас едешь в машине, а слева не я 🤘🏻#14февраля❤ какой прекрасный праздник 🎈 Любите и будьте любимы... Но я не советую 😂💪🏻
Публикация от @ vozmishcheva.i Фев 13, 2018 в 8:29 PST
Но не отчаивайтесь — любовь вас обязательно догонит!
Знаю, #деньвалентина совсем не славянский праздник, многие люди не понимают его и называют «не наш». Для меня же, 14 февраля в 2018 году -это ровно 14 ЛЕТ как мы #вместе с #моимлюбимым 😍😍😍 Ровно 8 ЛЕТ как мне сделали #предложениерукиисердца 💍 Ровно ПОЛЖИЗНИ как #ясчастлива #вместе Спасибо #моему дорогому и любимому человеку за то что в любые моменты жизни он #всегда рядом. #спасибо за нашего #сыночка #никиткумарченко 🙏 Спасибо за наш #дом , ведь он действительно #полнаячаша 💞 Пользуясь случаем поздравляю #всех #влюбленных #семейных #одиноких !!! #Пусть #будет #любовь 💓💓💓
Публикация от Екатерина Марченко (@ekamarch) Фев 13, 2018 в 7:55 PST
С праздником, дорогие!
• ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀💓Happy Valentine’s day💓 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Публикация от Ekaterina •V O V K • (@katysvovk) Фев 13, 2018 в 7:41 PST
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