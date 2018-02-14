«Что скрывает „Платинум Арена“?»: фоторепортаж из ледового комплекса на правобережье

Совсем скоро в Красноярске откроется «Платинум Арена» — один из главных объектов Зимней универсиады-2019. Арена расположилась на правобережье, около жилого массива «Тихие зори». Строительство уже закончили, остались финальные штрихи. О том, что находится внутри нового объекта — в нашем фоторепортаже.

«Платинум Арена» — не только спортивный, но и зрелищный комплекс. Во время Студенческих игр здесь проведут церемонии открытия и закрытия Зимней универсиады-2019, а также соревнования по фигурному катанию. Снаружи комплекс похож на островок зеленой травы посреди заснеженного поля. Внутри глаз радует стильная современная отделка, которую сделали итальянские специалисты.

В первую очередь нам показали сердце комплекса — ледовое поле и зрительный зал. Он рассчитан на 7 тысяч болельщиков, которые придут поддержать спортсменов. «Сиденья немецкие, есть вип-зона и специальная трибуна для маломобильных посетителей. Они смогут передвигаться по всему комплексу без посторонней помощи», — рассказывает генеральный директор ООО «Платинум Арена» Роман Сотников, который проводит сегодня экскурсию для журналистов.

Кстати, посмотреть церемонии смогут гораздо больше красноярцев — для этого ледовое поле закроют матами, а сверху установят сцену. Таким образом спортивный комплекс превратится в зрительный зал на 9 тысяч мест.

Комплекс на свои деньги построила компания «Русская платина». Его возвели в рекордно короткие сроки — всего за два года. Обычно на такие объекты уходит не меньше четырех лет. «Платинум Арену» построили практически «под ключ», здесь уже есть все: тренажеры в зале силовой подготовки и кабинки в раздевалках. Осталось отмыть помещения и найти эксплуатанта — компанию, которая будет обслуживать и отвечать за работу «Платинум Арены».

«Мы построили все с учетом требований федераций спорта. Размер ледового поля стандартный, 60 на 30 метров. В здании есть медпункт, зал с высокими потолками для хореографии — чтобы фигуристы могли друг друга в воздух подкидывать. Здесь оборудуют четыре точки питания, спортсмены и болельщики смогут перекусить. В само здание ведет четыре входа, внутри установлены 20 лифтов. Мы сделали 12 раздевалок для спортсменов, и в каждой поставили станок для заточки коньков», — перечислил основные характеристики Роман Сотников.

В целом, спортсмены уже могут тренироваться в «Платинум Арене». Роман Сотников считает, что до Зимней универсиады-2019 в нем могли бы заниматься воспитанники детско-юношеских школ: «А зачем нам беречь комплекс? Наоборот, нужно проводить в нем как можно больше соревнований. Так мы сможем увидеть и исправить все мелкие недочеты до Студенческих игр».

Сейчас на территории вокруг комплекса кипит стройка: рабочие возводят транспортную развязку, летом здесь благоустроят скверы и оборудуют парковки почти на 700 мест. Кроме того, около комплекса установят Чашу Огня Зимней универсиады-2019. Эти работы должны завершить к сентябрю 2018 года. Территория приобретет не только ухоженный вид, но и будет соответствовать требованиям безопасности, заверил исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

Первые соревнования пройдут в «Платинум Арене» уже осенью — здесь проведут этап кубка России по фигурному катанию на коньках. Это одно из восьми тестовых мероприятий Зимней универсиады-2019, запланированных на 2018 год.

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После Студенческих игр «Платинум Арену» фактически подарят Красноярскому краю, «Русская платина» сейчас готовит для этого документы. «Объект передадут в собственность края до 1 апреля 2018 года, работа идет полным ходом. Эксплуатацией объекта займется региональный центр спортивных сооружений, они будут отвечать за комплекс до конца Зимней универсиады-2019, то есть до 12 марта», — рассказал Сергей Алексеев.

А уже после игр «Платинум Арена» будет всецело принадлежать Красноярску и его жителям. Здесь будут тренироваться профессиональные спортсмены, школьники и просто любители активного отдыха. Благодаря многофункциональности комплекса здесь смогут проводить фестивали, концерты и другие крупные культурно-массовые мероприятия. Хороший подарок городу, не правда ли?

Екатерина Архипова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото Алины Ковригиной