«Холод не помеха»: как бородинцы в футгольф сразились

В минувшую субботу в шахтерской столице Красноярья — городе Бородино, прошел День здоровья. Несмотря на довольно прохладную погоду, горожане не остались дома. О том, как веселились бородинцы на спортивном празднике — в нашем фоторепортаже.

Площадь перед ДК «Угольщик» постепенно заполняется людьми. Здесь и школьники в ярких куртках, и малыши в пестрых шапочках, и степенные пенсионеры — люди пришли на День здоровья целыми семьями. Сегодня в Бородино во второй раз пройдут соревнования по футгольфу — новому виду спорта, который стал популярным во всей России.

Спортивный праздник, который для жителей Бородино организовала Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), начинается с массовой зарядки. Ее проводит Николай Валуев, чемпион мира по боксу и депутат Госдумы: «Малышня, бегите сюда», — зовет он на сцену детей. Под песню Высоцкого «Утренняя гимнастика» ребятишки охотно машут руками, приседают и подпрыгивают. Впрочем, взрослые тоже не стоят на месте и все вместе делают несложные упражнения.

После разминки начинаются соревнования по футгольфу. Этот вид спорта сочетает в себе элементы футбола и гольфа. Игрок должен пройти поле с несколькими лунками и загнать футбольный мяч в каждую из них, сделав как можно меньше ударов. Звучит просто, но попробуйте сделать это на снегу, когда мяч скользит и вылетает за ограждения! За звание лучших сражаются шесть команд: ученики местных школ и работники СУЭК. Первыми дистанцию проходят дети, взрослые пойдут второй волной.

«Первые соревнования по футгольфу в Бородино мы провели летом, теперь вот решили сыграть зимой. Это достаточно смело, потому что зимние соревнования по футгольфу в России пока не проводили. Именно СУЭК стала инициатором того, чтобы на своих площадках организовать игру в футгольф», — отмечает Николай Валуев в перерывах между матчами.

Организовать площадку для футгольфа можно в каждом дворе. Для этого надо просто разметить территорию и вкопать в землю обычное ведро, которое продается в любом строительном магазине. «Доступность футгольфа всех привлекает, поэтому СУЭК решила ввести его в свою спартакиаду, которую мы проведем летом. Это хорошая популяризация спорта, благодаря СУЭК мы продвигаем футгольф за Уралом», — добавляет Валуев.

«Мы такие мероприятия стараемся не пропускать, — делится жительница Бородино Светлана Дутова. Она болеет за команду учеников третьей школы. — Это такой адреналин, да и просто интересно посмотреть новую игру. СУЭК часто проводит праздники в нашем городе, мы постоянно в них участвуем».

«Здоровье сотрудников является одним из приоритетов компании, поэтому мы большое внимание уделяем развитию спорта и здоровому образу жизни. У нас ежегодно проходит большое количество спартакиад, летних и зимних, — перечисляет Евгений Евтушенко, заместитель генерального директора СУЭК. — Мы ремонтируем спортзалы в городах присутствия компании, потому что здоровье — это успех жизни. А здоровый сотрудник — залог успеха нашей компании».

«Смотрите, сколько людей сегодня пришло на праздник, — кивает на толпу болельщиков глава Бородино Александр Веретенников. — Это же самая лучшая реклама здорового образа жизни! Ребятишки с удовольствием смотрят, участвуют. В нашем городе СУЭК активно развивает спорт — и лыжные гонки, и биатлон, и шахматы... Бородино вообще считается шахматной столицей СУЭК».

Соревнования закончились, озябшие болельщики и игроки переходят в здание ДК. Здесь работают несколько интерактивных площадок, на которых гости могут попробовать сдать нормы ГТО, пострелять из электронной винтовки или сделать аэрографическую открытку. Я, например, выиграла яблоко на площадке «Спортбар» — для этого потребовалось пятнадцать раз подпрыгнуть с хлопками.

Гостей приглашают в зал, где сейчас огласят итоги соревнований по футгольфу. Третье место заняли ученики школы № 1, второе — учащиеся второй школы. Победителями соревнований стали ребята из школы № 3. Среди взрослых третье место заняла команда аппарата управления СУЭК-Красноярск, на втором оказалась сборная бородинских сервисных предприятий, погрузочно-транспортного управления и ремонтно-механического завода. Победителями соревнований стала команда Бородинского разреза. Все спортсмены — и юные, и взрослые — получили дипломы, мячи с автографом президента федерации футгольфа и кубки.

А в заключении перед бородинцами выступила известная группа «Яхонт». Больше часа они пели для гостей свои лучшие песни, а зал им подпевал. Можно смело сказать, что праздник удался.

Екатерина Архипова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото Алины Ковригиной