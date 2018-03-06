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«Охать от радости не придется»: Newslab проверил первый «Ашан» в Красноярске

«Охать от радости не придется»: Newslab проверил первый «Ашан» в Красноярске

06.03.2018
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За пару часов до официального открытия журналистам красноярских СМИ разрешили прогуляться по безлюдному «Ашану» и без спешки оценить ассортимент и цены. Особо охать и ахать от радости за сэкономленные рубли покупателям не придется: в «Командорах», «Красных Ярах», «Океях» и прочих красноярских «гиперах» цены плюс минус одинаковые.

Толпа перед открытием жаждет если не зрелищ, то, как минимум, хлеба...
Судя по количеству тары, с пустыми руками уходить никто не собирается.
Охранники наготове.
Корзинки и коляски.

Пока не хлынул народ, на небольшую сцену выходит Франсуа Реми — глава российской сети «Ашан». Начал он издалека, вспомнив Радищева и Чехова: писатели, оказывается, сравнили Красноярск с «типичным альпийским городком» и с красотами Кавказа. Всё это он к тому, что в таком прекрасном месте давно пора было открыть «Ашан».

Франсуа Реми (в центре) приветствует вице-мэра Вячеслава Полищука
Франсуа Реми вспоминает классиков и признается в любви к Красноярску
Красноярские чиновники, кажется, сомневаются в его искренности?
Первый замминистра сельского хозяйства Красноярского края Александр Походин. Говорит, «картофель из Израиля и Египта в „Ашане“ — мера временная». Мы проследим.
Судя по уставшим лицам, сотрудники готовились к открытию без сна и отдыха.

Пока как высокое начальство и приглашенные чиновники расхваливают новый магазин, за линией обороны из охранников и турникетов собирается толпа: в разгар рабочего дня тут в основном пенсионеры, мамы с детьми и студенты. Последние, вероятно, пришли не только за лапшой и тушенкой, но и за халявным вайфаем и подзарядкой для телефонов — за это можно сказать отдельное спасибо.  Наконец, руководство «Ашана» берет в руки ножницы; заодно предлагают войти в историю и женщине из толпы — ей тоже вручают инструмент. Сотрудники в зале стоят наготове с розами в руках — это подарки для первых посетителей. Мило, но нагружать тележки продуктами, сжимая в руках хрупкий цветок не очень-то удобно.

Еще немного, и можно будет набивать корзинки товаром.
Цветочная церемония
И подарки для первых покупателей.
Попав в заветный «Ашан», все отправились изучать ассортимент в надежде сэкономить.
Новинка для местного ритейла — кассы самообслуживания, на которых сотрудник магазина лишь сканирует товар и выдает талон.
Покупатель оплачивает талон самостоятельно — в терминале неподалеку от кассы. Можно банковской карточкой, смартфоном или просто наличкой.
Терминалов оплаты примерно в 1,5 раза больше чем касс, так что очередей, в идеале, быть не должно.

Вспоминаются вдруг строки еще одного классика: «И слышно было до рассвета, как ликовал француз».

Так какие цены в красноярском «Ашане»?

Смотрите сами и решайте, стоит ли вообще туда ехать.

Бытовая химия, косметика и гигиена в красноярском «Ашане»

Свежая рыба. Как и везде, по просьбе покупателя её почистят и выпотрошат.
Колбасы и сосиски
Цены на яйца
Колбасы и сосиски

Молоко и сыры. Цены в новом «Ашане» примерно средние по Красноярску.

Макароны, крупа, чай-кофе и всякие соусы, обычный набор красноярских гипермаркетов.

Импортную картошку из красноярского «Ашана» чиновники уже обещали изгнать

А тут можно посмотреть видео с открытия «Ашана» в Красноярске

Богдан Богданов специально для интернет-газеты Newslab.ru
Фото: Алина Ковригина

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