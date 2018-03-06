«Охать от радости не придется»: Newslab проверил первый «Ашан» в Красноярске

6 марта в Красноярске открылся первый и пока что единственный гипермаркет под известным французским брендом «Ашан». Открытие магазина переносили аж три раза, но французам — простительно, всё ж таки не пунктуальные немцы. И вот свершилось! После торжественного отсчёта — как будто запускали ракету в космос — народ запустили в царство потребления.

За пару часов до официального открытия журналистам красноярских СМИ разрешили прогуляться по безлюдному «Ашану» и без спешки оценить ассортимент и цены. Особо охать и ахать от радости за сэкономленные рубли покупателям не придется: в «Командорах», «Красных Ярах», «Океях» и прочих красноярских «гиперах» цены плюс минус одинаковые.

Пока не хлынул народ, на небольшую сцену выходит Франсуа Реми — глава российской сети «Ашан». Начал он издалека, вспомнив Радищева и Чехова: писатели, оказывается, сравнили Красноярск с «типичным альпийским городком» и с красотами Кавказа. Всё это он к тому, что в таком прекрасном месте давно пора было открыть «Ашан».

Пока как высокое начальство и приглашенные чиновники расхваливают новый магазин, за линией обороны из охранников и турникетов собирается толпа: в разгар рабочего дня тут в основном пенсионеры, мамы с детьми и студенты. Последние, вероятно, пришли не только за лапшой и тушенкой, но и за халявным вайфаем и подзарядкой для телефонов — за это можно сказать отдельное спасибо. Наконец, руководство «Ашана» берет в руки ножницы; заодно предлагают войти в историю и женщине из толпы — ей тоже вручают инструмент. Сотрудники в зале стоят наготове с розами в руках — это подарки для первых посетителей. Мило, но нагружать тележки продуктами, сжимая в руках хрупкий цветок не очень-то удобно.

Вспоминаются вдруг строки еще одного классика: «И слышно было до рассвета, как ликовал француз».

Так какие цены в красноярском «Ашане»?

Смотрите сами и решайте, стоит ли вообще туда ехать.

А тут можно посмотреть видео с открытия «Ашана» в Красноярске

Богдан Богданов специально для интернет-газеты Newslab.ru

Фото: Алина Ковригина