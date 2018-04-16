«50 оттенков синего»: Newslab проверил КЭФ на красоту и здравый смысл

Пережит очередной, уже 15-й по счету, КЭФ. Красноярские рестораны и гостиницы возвращаются к прежней размеренной жизни, поток селфи в соцсетях и новостей с площадок форума сошел на нет. Тем не менее, давайте еще раз, уже без лишней суеты, вернёмся в стены КЭФа-2018, дадим «пять» врио губернатора Уссу и спокойно поразглядываем галстуки первых лиц края. Осторожно, концентрация синего цвета превышена!

КЭФ-2018 прошел спокойно — никаких интриг, громких заявлений и ярких визитов. Анонсированный приезд родоначальника форума, экс-губернатора Красноярского края Александра Хлопонина и тот не состоялся. Хотя программа, как в прочем и всегда, была уж очень насыщенная: 5,5 тысяч участников форума успели побывать на 80 самых разных мероприятиях.

Если очень коротко, то на КЭФ-2018 обсуждали будущее. Будущее отдельных красноярских улиц, всего города, края, Сибири и, наконец, целой России. Самый глобальный и конкретный проект «Енисейская Сибирь» стал главной темой форума. Опять же, если очень коротко, он обещает принести 500 млрд инвестиций в экономику края и его соседей — Хакасию и Туву.

Тема форума этого года звучала так: «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». Однако часть времени, запланированного для обсуждения этого самого потенциала, пришлось посвятить теме санкций, страсти вокруг которых набрали обороты перед самым форумом.

Главный вопрос после КЭФа — что будет с форумом дальше? Вокруг площадки уже ходили слухи о её возможном закрытии, но как уверил всех вице-премьер РФ и глава оргкомитета КЭФ Аркадий Дворкович, проведение таких форумов, включая красноярский, нужно продолжить.

«При всей важности современных средств телекоммуникации ничто не заменит личного общения при обсуждении конкретных рабочих вопросов», — сказал он. Значит, до следующего года!

Интернет-газета Newslab.ru,

фотографии Алины Ковригиной