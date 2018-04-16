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«50 оттенков синего»: Newslab проверил КЭФ на красоту и здравый смысл
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«50 оттенков синего»: Newslab проверил КЭФ на красоту и здравый смысл

Интернет-газета Newslab.ru
16.04.2018
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С первого снимка видно: про синий цвет мы не наврали

КЭФ-2018 прошел спокойно — никаких интриг, громких заявлений и ярких визитов. Анонсированный приезд родоначальника форума, экс-губернатора Красноярского края Александра Хлопонина и тот не состоялся. Хотя программа, как в прочем и всегда, была уж очень насыщенная: 5,5 тысяч участников форума успели побывать на 80 самых разных мероприятиях.

Молодежная площадка форума. Скоро вместо красавиц-активисток кресла в залах для заседаний займут солидные мужчины в пиджаках.
Наставления и ценные советы — что еще можно давать на молодежной площадке?
Пока молодежь настроена серьёзно...
Внимательно слушает, конспектирует, изредка поглядывает в камеру.

Если очень коротко, то на КЭФ-2018 обсуждали будущее. Будущее отдельных красноярских улиц, всего города, края, Сибири и, наконец, целой России. Самый глобальный и конкретный проект «Енисейская Сибирь» стал главной темой форума. Опять же, если очень коротко, он обещает принести 500 млрд инвестиций в экономику края и его соседей — Хакасию и Туву.

Пленарное заседание, открывающее и закрывающее форум, всегда было ключевым событием в программе. А еще в этом году впервые прошло роуд-шоу (презентация, если по-русски) проекта «Енисейская Сибирь»
Врио губернатора Александр Усс даёт «пять» всем, кто принял участие в обсуждении «Енисейской Сибири». Этот мегапроект во многом его личная идея и инициатива.
Не вдаваясь в подробности больших экономических планов, просто оцените галстуки ключевых фигур краевого правительства. Какой вам нравится больше?
Дух Сибири на КЭФе в этот раз ощущается особо.

Тема форума этого года звучала так: «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». Однако часть времени, запланированного для обсуждения этого самого потенциала, пришлось посвятить теме санкций, страсти вокруг которых набрали обороты перед самым форумом.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин и прежде посещал КЭФ, но в этом году явно был удостоен большего внимания, чем обычно.
На синих стенах красные полотна с цитатами Владимира Путина.
А этот зеленый островок в синем океане форума — пристанище делегатов из Китая.
В этом году из КНР на КЭФ прилетело особенно много гостей.
Даже указатели на трёх языках. Интересно, а волонтеров не заставляли подтянуть китайский?
Редкий снимок, где в кадре больше девушек, чем мужчин в пиджаках.
Судя по чемодану, некоторые гости приехали на форум прямиком из аэропорта.

Главный вопрос после КЭФа — что будет с форумом дальше? Вокруг площадки уже ходили слухи о её возможном закрытии, но как уверил всех вице-премьер РФ и глава оргкомитета КЭФ Аркадий Дворкович, проведение таких форумов, включая красноярский, нужно продолжить.

«При всей важности современных средств телекоммуникации ничто не заменит личного общения при обсуждении конкретных рабочих вопросов», — сказал он. Значит, до следующего года!

Интернет-газета Newslab.ru,
фотографии Алины Ковригиной

Хлопонин Александр Геннадиевич
Хлопонин Александр Геннадиевич
Заместитель председателя правительства Российской Федерации

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