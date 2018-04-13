Фоторепортаж: как на КЭФ дети в шахматы играли

Как связаны шахматы и будущее российской экономики? Ответом на этот вопрос стал Открытый детский шахматный фестиваль СУЭК, который прошел ни где-то, а на площадке Красноярского экономического форума. В нём приняли участие более 100 ребят, которых уже сейчас за их любовь к шахматам причисляют к лидерам экономики завтрашнего дня, а почетным гостем стал трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Как проходил турнир среди юных интеллектуалов — в фоторепортаже Newslab.ru.

Шахматные турниры для детей сотрудников предприятий Сибирской угольной энергетической компании проходили уже дважды. Третий фестиваль стал особенным — к нему присоединились дети сотрудников других крупнейших компаний: «Норникеля», «Полюса», РУСАЛа, Российских железных дорог, Сибирской генерирующей компании.

«Наше предприятие всегда принимает участие в каких-то городских мероприятиях, и шахматный фестиваль СУЭК мы тоже решили не пропускать. Собрали команду из пяти человек — детей сотрудников в возрасте от 5 до 15 лет. Все непрофессионалы, но никто не побоялся, и в итоге одержали несколько уверенных побед», — говорит Алина Зайцева, начальник отдела развития персонала и корпоративных программ КРАЗа.

Несколько удачных партий на счету даже самого юного участника фестиваля от компании РУСАЛ 5-летнего Данила Ширина. Как рассказывает папа маленького шахматиста, отправить сына на турнир было решено ради новых эмоций и опыта.

«Я сам увлекаюсь шахматами и вот сына научил, чтобы нам было интереснее проводить время друг с другом. Теперь играем дома постоянно. О том, как Кирилл проявит себя на фестивале — победит или проиграет, даже не думал. Главное, чтобы поиграл, получил определенный опыт и новые эмоции», — делится Антон Ширин.

Среди участников не только дети сотрудников предприятий, но и ученики красноярских шахматных кружков. Многие из них, несмотря на юный возраст, планируют выбиться в ряды чемпионов и настоящих профи.

«Мы учимся играть во Дворце пионеров. Шахматы очень любим и хотим стать профессионалами, больше соревноваться, побеждать. Фестиваль СУЭК для нас — ступенька к мечте, здесь самые разные соперники, уже знакомые и новенькие, сильные и не очень. Но больше всех на этом фестивале мы ждем Анатолия Карпова. Мечтаем стать в будущем великими шахматистами, как он», — рассказывают наперебой участники фестиваля Арсений и Софья.

Легенда шахматного спорта, международный гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов стал почетным гостем фестиваля. Он дал старт турниру, а после провел с участниками сеанс одновременной игры.

«Шахматы прививают навыки и качества, которые по жизни пригодятся в любой ситуации и в любой профессии. Замечательно, что у нас выстраивается традиция молодежных шахматных фестивалей. Явным лидером по развитию этого движения стала компания СУЭК. Хочу пожелать, чтобы увлечение каждого участника фестиваля шахматами отражалось положительно на его успеваемости в школе и всех будущих успехах», — сказал, приветствуя ребят, почетный шахматист.

Анатолий Карпов особо отметил шахматную школу шахтерского города Бородино, которая привила любовь к интеллектуальному спорту многим поколениям бородинских школьников. Команда из города уже одерживала победы на турнире СУЭК, и очередной фестиваль тоже стал для ребят победным.

«Я начал ходить в кружок с первого класса, — рассказывает 11-летний участник фестиваля из Бородино Кирилл. — Но еще до этого шахматам меня учил дедушка. Теперь шахматы — это большое увлечение. Не пропускал ни одного турнира СУЭК, а наша бородинская команда уже не в первый раз победитель этих соревнований».

Не пропускала ни одного турнира в Красноярске команда СУЭК из Приморья. Как рассказывает 16-летний участник команды Александр, в этот раз радует возможность попробовать свои силы с новыми соперниками:

«Мы уже третий раз в Красноярске на турнире СУЭК, и всегда это очень интересное соревнование. Этот турнир хорош тем, что появились новые люди, потому что суэковские участники друг друга как соперники знают довольно хорошо — сыграна ни одна партия».

Для СУЭК шахматный турнир — часть одной из ключевых программ в социальной сфере «Комфортная среда обитания». По словам генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» Андрея Федорова, задача программы — создать в городах и поселках, где добывают уголь, условия для жизни, максимально приближенные к мегаполисам.

«И развитие шахмат как раз создает в регионах атмосферу некой „непериферийности“, потому что это игра интеллектуальная, которая заставляет постоянно работать над собой, совершенствоваться, — пояснил Андрей Федоров. — Развивая шахматы, мы преследуем и еще одну цель — формирование кадрового резерва для наших предприятий».

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Победить на площадке Красноярского экономического форума — особая честь. Шахматный фестиваль официально признали частью вклада в развитие экономики и будущее Красноярского края.

«Неслучайно детский шахматный фестиваль проходит на территории КЭФ, поскольку экономика будущего — а именно она является основной темой форума — это экономика, основанная на интеллекте, экономика знаний, креативная экономика, а ребята, которые увлекаются шахматами, развивают свой интеллект, творческий потенциал, и это здорово, это формирует лидеров экономики завтрашнего дня», — считает заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Ладыженко.

В рамках фестиваля для детей также был организован телемост с образовательным центром «Сириус» в Сочи, где в эти дни проходит совместная с СУЭК двухнедельная программа для маленьких шахматистов из шахтерских регионов. Кстати, поездка в «Сириус» стал главным призом фестиваля. По результатам командного зачета он достался юным спортсменам из Бородино, второе место — у спортсменов красноярской шахматной школы, третье — у ребят из СГК.

Интернет-газета Newslab.ru,

фото Алины Ковригиной