«КЭФ, IOWA, фейерверк»: как в Красноярске прошел фестиваль #Краснояркость

13 апреля, в основной день Красноярского экономического форума, на площади перед БКЗ при поддержке Сибирской генерирующей компании прошёл фестиваль #Краснояркость. Мероприятие стало частью культурной программы КЭФа. Так организаторы решили вовлечь больше молодежи в важное городское событие.

На фестивале было много молодежи — студенты, выпускники вузов, колледжей, которые недавно начали работать на предприятиях и в организациях Красноярска. Некоторые горожане пришли на праздник вместе с детьми. Для маленьких гостей с самого утра работали детские аниматоры, все желающие могли сделать фото на память в специальной фотозоне.

Кульминацией праздника стал большой концерт. Перед горожанами выступили популярные группы Burito, «Моя Мишель» и IOWA. Они исполнили всеми любимые хиты и кое-что из нового. Красноярцы тепло встречали артистов. Припевы наиболее известных песен — «Улыбайся», «Маршрутка», «Забери меня, забери» — хором пели тысячи голосов.

Зрителей ждали конкурсы - каждый желающий мог подняться на сцену, рассказать о себе, передать привет близким и получить памятные подарки.

«О том, что в историческом центре города будет праздник, мы узнали из объявления в группе „Вконтакте“, — рассказали Юрий и Денис, четверокурсники Института математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального университета. —Впечатления замечательные. Тем более, что повезло с погодой: в город, похоже, пришла настоящая весна. На Красноярском экономическом форуме мы ни разу не были, но знаем, что там обсуждаются актуальные темы. Думаем, что в будущем обязательно попадем на одну из его площадок».

Фестиваль #Краснояркость завершился зрелищным фейерверком.

Интернет-газета Newslab.ru,

фото предоставлены пресс-службой Сибирской генерирующей компании