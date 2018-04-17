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«КЭФ, IOWA, фейерверк»: как в Красноярске прошел фестиваль #Краснояркость

«КЭФ, IOWA, фейерверк»: как в Красноярске прошел фестиваль #Краснояркость

Интернет-газета Newslab.ru
17.04.2018
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На фестивале было много молодежи — студенты, выпускники вузов, колледжей, которые недавно начали работать на предприятиях и в организациях Красноярска. Некоторые горожане пришли на праздник вместе с детьми. Для маленьких гостей с самого утра работали детские аниматоры, все желающие могли сделать фото на память в специальной фотозоне.

Концерт еще не начался, а на площади перед БКЗ уже был «аншлаг»
Пока столичные звезды готовились, красноярцы делали фото на память...
...селфились и сгорали от нетерпения
Малыши тоже пришли посмотреть на популярных артистов
Основная идея концерта — Краснояркость. По мнению организаторов, она созвучна с Красноярском и его жителями, которые активно участвуют в процессах, связанных с развитием города
Кажется, музыкантам пора на сцену...

Кульминацией праздника стал большой концерт. Перед горожанами выступили популярные группы Burito, «Моя Мишель» и IOWA. Они исполнили всеми любимые хиты и кое-что из нового. Красноярцы тепло встречали артистов. Припевы наиболее известных песен — «Улыбайся», «Маршрутка», «Забери меня, забери» — хором пели тысячи голосов.

Вот и долгожданные знаменитости— группа «Моя Мишель»
В таком наряде можно и замерзнуть в Сибири, но солистку группы согревала поддержка красноярцев
А этого парня узнали? Это же Burito!
«Забери меня, забери. Забери меня с собой...», — красноярцы подпевали, не жалея голоса
Похоже, Burito в восторге от красноярской публики
Зрители снимали выступления исполнителей и выходили в прямой эфир, чтобы быстрее рассказать друзьям о ярком концерте
Эффектный выход группы IOWA
Привет, Красноярск!
«Маршрутка», «Улыбайся», «Бьет бит» — горожане знают все песни наизусть и пели их вместе с солисткой
Зрителями пятничного концерта от СГК стали тысячи красноярцев

Зрителей ждали конкурсы - каждый желающий мог подняться на сцену, рассказать о себе, передать привет близким и получить памятные подарки.

«О том, что в историческом центре города будет праздник, мы узнали из объявления в группе „Вконтакте“, — рассказали Юрий и Денис, четверокурсники Института математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального университета. —Впечатления замечательные. Тем более, что повезло с погодой: в город, похоже, пришла настоящая весна. На Красноярском экономическом форуме мы ни разу не были, но знаем, что там обсуждаются актуальные темы. Думаем, что в будущем обязательно попадем на одну из его площадок».

Фестиваль #Краснояркость завершился зрелищным фейерверком.

Во время концерта среди зрителей провели розыгрыш призов
Красноярцы со сцены также могли передать привет друзьям и близким и немного рассказать о себе
Желающих выйти на сцену было много
Довольные и счастливые после концерта
Фестиваль #Краснояркость завершился праздничным фейерверком
Салют прямо за спиной у командора Резанова
Красноярцы подходят ближе, чтобы рассмотреть огненные заряды в небе
Фестиваль #Краснояркость удался!

Интернет-газета Newslab.ru,
фото предоставлены пресс-службой Сибирской генерирующей компании

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