Репортаж из соцсетей: от КЭФа до Зимней универсиады-2019

Для кого-то из волонтеров Студенческих игр работа на КЭФ-2018 стала первым трудовым испытанием:
Наконец-то состоялось мое первое мероприятие, в котором я участвовала как волонтёр🤗 Первое и сразу такого высокого уровня🔝 Безумно рада, что прошла именно на стенд @winteruniversiade2019 на КЭФ’18! Такая непередаваемая атмосфера, познакомилась со многоми отличными ребятами и, возможно, со своими будущими руководителями на ЗУ2019. Несмотря на график работы, каждое утро приезжаешь на бодрячке, заходишь в зал и такой прилив сил, все тебе улыбаются и ты в ответ, получаешь огромный заряд позитива. После окончания КЭФа, когда все уже расслабились, начинаются фотосессии со всем подряд😄 и ребята-организаторы благодарят за работу, прибавляется еще и мотивация на дальнейшую работу. Ведь это такое замечательное чувство, когда ты хоть и совсем маленькая, но ЧАСТЬ чего-то большого и важного❄ Настроена на активную деятельность как в учебе, так и в волонтёрстве, надеюсь, все получится💪🏻 • Кто это все дочитал, рассказываю: на первых двух фотках не просто плюшевая U-Лайка, а целая КОСМО-собака, побывавшая на МКС😏👆 Кстати билетики на Универсиаду разбирают как горячие пирожки, так что поторопитесь с приобретением😉 Фоточек очень много и все красивые, от этого еще радостней, что еще нам, девочкам, надо?😅 • • • #volunteer #volunteer2019 #universiade #universiade2019 #winteruniversiade2019 #realwinter2019 #krasnoyarsk2019 #krasnoyarsk #russia #russiangirls #siberia #siberiangirl #dream #followme #weekends #wonderful #amaizing #perfect #beautiful #vscorussiaclub #vscorussia #vscosiberia #vscokrasnoyarsk #vscobeatiful #vscocam #vsco
Публикация от Z L A T A (@_allive) 15 Апр 2018 в 7:07 PDT
Некоторые волонтеры целыми днями отважно дежурили у входа в МВДЦ «Сибирь», где проходил форум:
А ещё хочется отметить волонтёров Универсиады 2019 на #кэф2018 😊 ребята отстояли на улице трое суток, чтобы гостям города было комфортно у нас! Конечно, они менялись, конечно, отдыхали, но неизменно встречали всех улыбкой и хорошим настроением! Ребята, вы молодцы😊👍 Горжусь, что сфотографировалась с вами😉P.s. Вон какое солнце в Сибири! Жмуримся☺️☀️ #посолуниверсиады #волонтер2019 #посолуниверсиады2019 #RealWinter #Универсиада2019 #volunteers2019 @winteruniversiade2019
Публикация от Наталья Каптелинина StepByStep (@natalya_stepbystep) 17 Апр 2018 в 3:04 PDT
А на форуме тем временем работала площадка Студенческих игр:
Гости @krasnoforum знакомятся с тем, как будет выглядеть Парк Зимней универсиады-2019⛰️ Именно там спортсмены и гости Студенческих игр смогут погрузиться в неповторимую культуру Сибири❄️ #RealWinter #Универсиада2019 #Красноярск2019 #КЭФ2018 #KEF2018 #universiade2019 #Krsk2019 #WU2019
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) 13 Апр 2018 в 1:10 PDT
А важные гости делали фото вместе с U-Лайкой:
Генеральный директор @cocacolarus Стефанос Вафеидис побывал на стенде Зимней универсиады-2019, его познакомили с предстоящими Студенческими играми и талисманом U-Лайкой😊 Теперь он точно знает, что такое #RealWinter ❄️ #Универсиада2019 #Красноярск2019 #КЭФ2018 #KEF2018 #universiade2019 #Krsk2019 #WU2019
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) 13 Апр 2018 в 12:02 PDT
В Монголии таких лаек точно не видели!
С Генеральным Секретарем Национальной Торгово-промышленной палаты Монголии Энэбиш Оюунтэгшем. #Тува #ТППРФ #енисейскаясибирь #кэф2018
Публикация от Ayas Monge (@ayasmonge) 17 Апр 2018 в 7:16 PDT
Представители сразу трех регионов:
На КЭФе-2018 подписали соглашение о молодежном межрегиональном проекте «Дети одной реки». На Молодежной площадке — «Поколение 2030» Красноярского экономического форума-2018 представителями трех регионов: председателем Государственного комитета по делам молодежи Республики Хакасия Татьяной Борисовой, Руководителем агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергеем Егоровым и Заместителем председателя Правительства Республики Тыва Максимом Туневым был подписан организационный план подготовки и проведения межрегионального молодежного проекта «Дети одной реки» в рамках проекта «Енисейская Сибирь». В документе затронуты следующие основополагающие моменты, которые будут регулировать взаимодействие трех регионов в рамках осуществления трехсторонней государственной молодежной политики: упаковка и успешных практик регионов в рамках программ «Ты-предприниматель»; обмен молодежными делегациями в рамках мероприятий, реализуемых в сфере молодежной политики трех регионов; совместная работа по повышению культуры межэтнического общения среди молодежи «Дни культуры регионов», в рамках международных молодежных форумов, таких как: «Бирюса», «Этнова», «Команда Тувы 2030». Так же в организационном плане определены базовые положения по реализации молодежного этнографического тура по маршруту «Тува — Хакасия — Красноярский край», прописаны параметры осуществления блог — тура «Путешествие к истокам Енисея» по маршруту «Красноярский край — Хакасия — Тува». Закреплено трехстороннее взаимодействие в рамках сетевой акции, посвященной Дню Енисея, а так же по мероприятиям, посвященным Году Добровольчества: «День добра» (Красноярский край), «Карта добра» (Тыва), «Чистые игры» (Хакасия). Разработано положение совместного проекта по повышению квалификации специалистов по молодежной политике, подготовке тренеров и спикеров в рамках форумной кампании. Теперь у регионов появится еще больше поводов к сотрудничеству и совместной деятельности, что будет способствовать более активному взаимодействию в рамках осуществления государственной молодежной политики в Хакасии, Туве и Красноярском крае. #кэф2018 #хакасия
Публикация от @ khakaspred_msk 16 Апр 2018 в 3:01 PDT
А это U-Лайка, которая побывала в космосе и благополучно вернулась на Землю!
#ЮЛайка, побывавшая в космосе, вернулась в Красноярск💫 Передача «космической» U-Лайки и сертификата, подтверждающего её полет на МКС, прошла сегодня в рамках @krasnoforum. Теперь каждый посетитель экспозиции сможет сделать с ней фотографию📸 Благодарим газету «Городские новости» за идею и госкорпорацию @roscosmosofficial за организацию этого космического путешествия✌️ #Универсиада2019 #Красноярск2019 #RealWinter #КЭФ2018 #KEF2018 #universiade2019 #Krsk2019 #WU2019
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) 12 Апр 2018 в 12:10 PDT
Фотозона от Зимней универсиады-2019 на входе в МВДЦ «Сибирь»:
Снегурочки или стюардессы ...🤔#universiada2019 #winter2019 #кэф2018
Публикация от Alina Homenko (@ali_homenko_) 15 Апр 2018 в 7:48 PDT
Биатлон на КЭФ-2018:
Готовы с U-лайкой отстоять честь Универсиады 2019 😎 #ulike #universiade2019 #krasnoyarsk2019 #krsk2019 #универсиада2019 #кэф2018 #kef2018 #man #guy #picoftheday #биатлон #biathlon
Публикация от Alexander (@santeroks) 12 Апр 2018 в 8:16 PDT
U-Лайка интересуется инновациями:
Даже символ #Универсада2019 #Юлайка посетил площадку, посвященную моей разработке на Красноярском экономическом форуме😉 #КЭФ #КЭФ2018 #ДрузьяКистерского #Инновации #Universiade2019
Публикация от Константин Кистерский (@kisterski) 14 Апр 2018 в 2:00 PDT
КЭФ-2018 завершился, но впереди — Студенческие игры!
#realwinter#кэф2018#universiada2019#welcomwinter💙☃️❄️
Публикация от Anastasiya (@anastasiyabudnitskaya) 17 Апр 2018 в 7:39 PDT
В ожидании Универсиады, ваш Newslab.ru