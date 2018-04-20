Репортаж из соцсетей: от КЭФа до Зимней универсиады-2019

С 12 по 14 апреля в Красноярске проходил 15-й экономический форум — в этом году его посетили 5,5 тысяч участников из России и других стран — чиновники, бизнесмены и эксперты из столицы. На КЭФ работали и площадки Зимней универсиады-2019. Newslab заглянул в соцсети и прогулялся по форуму вместе с U-Лайкой — талисманом Студенческих игр.

Для кого-то из волонтеров Студенческих игр работа на КЭФ-2018 стала первым трудовым испытанием:

Некоторые волонтеры целыми днями отважно дежурили у входа в МВДЦ «Сибирь», где проходил форум:

А на форуме тем временем работала площадка Студенческих игр:

А важные гости делали фото вместе с U-Лайкой:

В Монголии таких лаек точно не видели!

Представители сразу трех регионов:

А это U-Лайка, которая побывала в космосе и благополучно вернулась на Землю!

Фотозона от Зимней универсиады-2019 на входе в МВДЦ «Сибирь»:

Биатлон на КЭФ-2018:

U-Лайка интересуется инновациями:

КЭФ-2018 завершился, но впереди — Студенческие игры!

#realwinter#кэф2018#universiada2019#welcomwinter💙☃️❄️ Публикация от Anastasiya (@anastasiyabudnitskaya) 17 Апр 2018 в 7:39 PDT

В ожидании Универсиады, ваш Newslab.ru