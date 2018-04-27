«Самое сердце Красноярска»: что творится на Татышеве

Первым делом проверим, как дела у братьев наших меньших. У ондатры все супер гуд!
Ондатра 😍 #ВМиреЖивотныхСБелоснежкой#ондатра#сибирь#весна#островтатышев#красноярск#siberia#krasnoyarsk#spring#nature#naturelovers#vsco#vscocam#canon#natgeo#natgeorussia
Публикация от Кристина Ускова (@kris_uskova) 25 Апр 2018 в 9:27 PDT
Суслик ждет гостей!
Суслик островский😅 #ВМиреЖивотныхСБелоснежкой#суслик#островтатышев#природа#siberia#nature#naturelovers#canon#natgeo#natgeorussia
Публикация от Кристина Ускова (@kris_uskova) 25 Апр 2018 в 7:29 PDT
А вы так можете?
Как гуляют акробаты 😅😎 #красноярск #крск #татышев #татышева #островтатышев #красноярскиестолбы #дети #послетренировки #стойканаруках #акробатикакрасноярск
Публикация от ДЕТСКАЯ АКРОБАТИКА (@acrofit_krsk) 25 Апр 2018 в 12:42 PDT
Простите, у нас снова прямое включение из сусличьей норы!
Зачем ходить в контактный зоопарк??) Когда на #островтатышев можно покормить этих милых зверьков🐿️ и понаблюдать за ними #суслики #красноярск 🏙️ Ps. Хотя желание потискать енотиков всё же имеется 🤗
Публикация от Anastasiya Kirillova (@ananastya9684) 24 Апр 2018 в 8:36 PDT
Утки на прогулке.
Пешеходы 🐤🐦 #Красноярск #красноярск #фауна #сибирь #утки #островтатышев #татка #Krasnoyrsk #krasnoyrsk #Siberia #fauna #ducks #IslandTatyshev
Публикация от Krasnoyrsk , Russia 🇷🇺 (@the__vers) 23 Апр 2018 в 10:55 PDT
Примерно так выглядят все, впервые попавшие на Татышев после долгой зимы.
Весеннее настроение,радость солнышку☺️☺️☺️ #весна#прогулка#настроение#весеннеенастроение#фотосет#фотосессия#модель#татышев#островтатышев#крск#красноярск
Публикация от Мамочка очаровательной дочки:) (@ksubabakova) 22 Апр 2018 в 11:40 PDT
Любимое развлечение красноярцев — велосипеды и фоточки. Кстати, а вы помните, что на Татышеве открылся муниципальный и, что самое важное, недорогой прокат? Цены ниже, в среднем, на 50 рублей.
Ну наконец-то ❤️ #krasnoyarsk #островтатышев #weekend
Публикация от Персональный Тренер (@t_inkova) 22 Апр 2018 в 8:01 PDT
Красивым девушкам — чистое небо!
Настало время активных выходных 🤸🏽‍♀️ хотя куда еще более активных 🙈 главное найти время для сна и остальное будет в кайф 😍 #татышев
Публикация от Маша Вкусняша 💋 (@my_lambada) 22 Апр 2018 в 9:32 PDT
Батя на острове!
#Зетта #золотистыйретривер #голденретривер #островтатышев #красноярск #крск #любимыйнос #весна
Публикация от Татьяна (@zettania1) 24 Апр 2018 в 8:46 PDT
Всё в порядке, просто лисе срочно нужно перейти дорогу!
Похоже у меня тут скоро будет блог про животных..😄 🦊 Пока каталась сегодня на велике, всё выискивала взглядом эту лисицу, а она возьми и появись, когда я уже домой преспокойненько шла!🙀💥😃 🦊 Да ещё и продефилировала через дорогу, а потом прыгнула так высоко!😳😳 🦊 Только вот я не поняла, мне кажется или она и правда после прыжка что-то (а скорее кого-то🐀) там жевала??😲🤭😳😳 🦊 Несколько раз пересмотрела видео и так и не рассмотрела..🤷🏼‍♀️ #лиса #лисавгороде #красноярск #островтатышев #наконецтотепло #вотэтопрогулка #охотаналис #какобычно #лисагуляет
Публикация от Анна Янкина (@anuta_chudo) 22 Апр 2018 в 10:13 PDT
Мост между двумя мирами.
Вчера открыла сезон катания на роликах :)))) погода была фантастическая 🤗🤗 и такое великолепное небо 🤩🤩🤩 жаль, что фото не может передать всей его красоты :) такой красивый контраст темных, густых, тяжелых облаков, светлого вечернего неба и каскад желтых фонарей. Я обомлела, от такого пейзажа. #небо #тяжелоенебо #красота #вечер #скоролето #татышев #виноградовскиймост #красноярск #krsk #огнигорода
Публикация от Anastasya Antipova (@stasy.stasy) 25 Апр 2018 в 8:13 PDT
Совсем скоро мы проверим, что из обещанного в прошлом году (а там и новое кафе, и аквапарк, и зоопарк, и даже электромобили!) уже успели воплотить на Татышеве.