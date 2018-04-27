«Самое сердце Красноярска»: что творится на Татышеве

Оттаявшие после долгой холодной зимы красноярцы вспомнили, что кроме черного неба, бесконечных ремонтов и грязных улиц в городе есть чудное место, где все их проблемы не имеют никакого значения. Мы продрались сквозь тонны ваших селфи и выбрали самые свежие и самые классные фото с острова Татышев — с ондатрами, лисами, уточками и красивыми девушками.

Первым делом проверим, как дела у братьев наших меньших. У ондатры все супер гуд!

Ондатра 😍 #ВМиреЖивотныхСБелоснежкой#ондатра#сибирь#весна#островтатышев#красноярск#siberia#krasnoyarsk#spring#nature#naturelovers#vsco#vscocam#canon#natgeo#natgeorussia Публикация от Кристина Ускова (@kris_uskova) 25 Апр 2018 в 9:27 PDT

Суслик ждет гостей!

Суслик островский😅 #ВМиреЖивотныхСБелоснежкой#суслик#островтатышев#природа#siberia#nature#naturelovers#canon#natgeo#natgeorussia Публикация от Кристина Ускова (@kris_uskova) 25 Апр 2018 в 7:29 PDT

А вы так можете?

Простите, у нас снова прямое включение из сусличьей норы!

Утки на прогулке.

Примерно так выглядят все, впервые попавшие на Татышев после долгой зимы.

Любимое развлечение красноярцев — велосипеды и фоточки. Кстати, а вы помните, что на Татышеве открылся муниципальный и, что самое важное, недорогой прокат? Цены ниже, в среднем, на 50 рублей.

Красивым девушкам — чистое небо!

Батя на острове!

Всё в порядке, просто лисе срочно нужно перейти дорогу!

Мост между двумя мирами.

Совсем скоро мы проверим, что из обещанного в прошлом году (а там и новое кафе, и аквапарк, и зоопарк, и даже электромобили!) уже успели воплотить на Татышеве.

Интернет-газета Newslab.ru