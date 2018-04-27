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«Самое сердце Красноярска»: что творится на Татышеве

«Самое сердце Красноярска»: что творится на Татышеве

Интернет-газета Newslab.ru
27.04.2018
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Первым делом проверим, как дела у братьев наших меньших. У ондатры все супер гуд!

Суслик ждет гостей!

А вы так можете?

Простите, у нас снова прямое включение из сусличьей норы!

Утки на прогулке.

Примерно так выглядят все, впервые попавшие на Татышев после долгой зимы.

Любимое развлечение красноярцев — велосипеды и фоточки. Кстати, а вы помните, что на Татышеве открылся муниципальный и, что самое важное, недорогой прокат? Цены ниже, в среднем, на 50 рублей.

Красивым девушкам — чистое небо!

Батя на острове!

Всё в порядке, просто лисе срочно нужно перейти дорогу!

Похоже у меня тут скоро будет блог про животных..😄 🦊 Пока каталась сегодня на велике, всё выискивала взглядом эту лисицу, а она возьми и появись, когда я уже домой преспокойненько шла!🙀💥😃 🦊 Да ещё и продефилировала через дорогу, а потом прыгнула так высоко!😳😳 🦊 Только вот я не поняла, мне кажется или она и правда после прыжка что-то (а скорее кого-то🐀) там жевала??😲🤭😳😳 🦊 Несколько раз пересмотрела видео и так и не рассмотрела..🤷🏼&zwj;♀️ #лиса #лисавгороде #красноярск #островтатышев #наконецтотепло #вотэтопрогулка #охотаналис #какобычно #лисагуляет

Публикация от Анна Янкина (@anuta_chudo) 22 Апр 2018 в 10:13 PDT

Мост между двумя мирами.

Вчера открыла сезон катания на роликах :)))) погода была фантастическая 🤗🤗 и такое великолепное небо 🤩🤩🤩 жаль, что фото не может передать всей его красоты :) такой красивый контраст темных, густых, тяжелых облаков, светлого вечернего неба и каскад желтых фонарей. Я обомлела, от такого пейзажа. #небо #тяжелоенебо #красота #вечер #скоролето #татышев #виноградовскиймост #красноярск #krsk #огнигорода

Публикация от Anastasya Antipova (@stasy.stasy) 25 Апр 2018 в 8:13 PDT

Совсем скоро мы проверим, что из обещанного в прошлом году (а там и новое кафе, и аквапарк, и зоопарк, и даже электромобили!) уже успели воплотить на Татышеве.

Интернет-газета Newslab.ru

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