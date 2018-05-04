Репортаж из соцсетей: Фотографируй меня полностью!

Длинные майские выходные в этом году порадовали красноярцев теплой погодой, так что горожане вовсю гуляли по городу, фотографируя не только привычные красоты вроде часовни на Караульной горе или Коммунального моста в лучах заката, но и арт-объекты Зимней Универсиады-2019. Newslab заглянул в соцсети и выбрал лучшие кадры.

Один из самых популярных арт-объектов предстоящих Студенческих игр расположен на набережной Енисея. Часы отсчитывают время до начала главного спортивного мероприятия:

Браслет, что называется, в тему:

Кто сказал, что в кадре нужно быть одетым по-спортивному? Главное — выбрать подходящий цвет, например, фуксию.

Еще один арт-объект на набережной — в виде официального хэштега Студенческих игр:

Сделать селфи — бесценно!

Можно и во весь рост:

Или устроить крутую семейную фотоссесию:

А этот огромный хэштег расположен на проспекте Свободном возле СФУ:

Еще один — на ул. Авиаторов около концертного зала «Гранд Холл Сибирь»:

Очень ждем#универсиада2019 Публикация от Крайникова Нина (@zhestkovanina) 1 Май 2018 в 4:22 PDT

Там же, но уже целиком вся надпись (возьмите на заметку — в Instagram можно и горизонтально!):

Знакомые буквы возле Центрального парка:

#красноярск2019 #Красноярск #универсиада2019 Публикация от Аринa (@aromasshek) 29 Апр 2018 в 4:51 PDT

А на острове Татышеве можно не только сфотографироваться рядом с хэштегом, но и привести себя в спортивную форму:

В ожидании Зимней универсиады-2019, ваш Newslab.ru