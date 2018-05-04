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Репортаж из соцсетей: Фотографируй меня полностью!

Репортаж из соцсетей: Фотографируй меня полностью!

Интернет-газета Newslab.ru
04.05.2018
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Один из самых популярных арт-объектов предстоящих Студенческих игр расположен на набережной Енисея. Часы отсчитывают время до начала главного спортивного мероприятия:

Браслет, что называется, в тему:

Кто сказал, что в кадре нужно быть одетым по-спортивному? Главное — выбрать подходящий цвет, например, фуксию.

Еще один арт-объект на набережной — в виде официального хэштега Студенческих игр:

Всем доброе утро ☀️ #универсиада2019

Публикация от Анна Коротченко (@anna.visa.s) 28 Апр 2018 в 5:55 PDT

Сделать селфи — бесценно!

Можно и во весь рост:

❗️УНИВЕРСИАДА 2019❗️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Вы заметили, как преображается наш город к столь знаменательному событию ?😏 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я конечно же не могу нарадоваться, вы только посмотрите на нашу новую набережную, мне она понравилась, в скольких городах я была, а яркое впечатление осталось только от набережной Ялты, и то, потому что там море и все вокруг красиво !😁 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Хотелось бы, чтобы люди сохранили порядок и после окончания универсиады, а то все ж знают, как это бывает 😅 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Кто до сих пор не был, обязательно прогуляйтесь, и оставьте мне своё впечатление 🙏🏽 что понравилось, что не очень. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я довольна тем, что очень много урн установлено на набережной, практически через каждые 10 м, буду надеяться, что таким образом люди будут чаще ими пользоваться ✔️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #красноярск #красноярскийкрай #универсиада2019 #набережнаяенисея #набережная #девушка #улыбка #прогулка #счастье #день

Публикация от 💎 DARIA EZHOVA 💎 (@dariaezhova) 1 Май 2018 в 9:08 PDT

Или устроить крутую семейную фотоссесию:

А этот огромный хэштег расположен на проспекте Свободном возле СФУ:

Еще один — на ул. Авиаторов около концертного зала «Гранд Холл Сибирь»:

Очень ждем#универсиада2019

Публикация от Крайникова Нина (@zhestkovanina) 1 Май 2018 в 4:22 PDT

Там же, но уже целиком вся надпись (возьмите на заметку — в Instagram можно и горизонтально!):

Знакомые буквы возле Центрального парка:

#красноярск2019 #Красноярск #универсиада2019

Публикация от Аринa (@aromasshek) 29 Апр 2018 в 4:51 PDT

А на острове Татышеве можно не только сфотографироваться рядом с хэштегом, но и привести себя в спортивную форму:

В ожидании Зимней универсиады-2019, ваш Newslab.ru

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