Репортаж из соцсетей: Фотографируй меня полностью!

Один из самых популярных арт-объектов предстоящих Студенческих игр расположен на набережной Енисея. Часы отсчитывают время до начала главного спортивного мероприятия:
Браслет, что называется, в тему:
Кто сказал, что в кадре нужно быть одетым по-спортивному? Главное — выбрать подходящий цвет, например, фуксию.
До нового года осталось... Т.е. до #универсиада2019 😎🤩 #красноярск2019
Публикация от ВОЛШЕБНАЯ ЯНА Samoylova (@samoylova.ya) 1 Май 2018 в 5:46 PDT
Еще один арт-объект на набережной — в виде официального хэштега Студенческих игр:
Всем доброе утро ☀️ #универсиада2019
Публикация от Анна Коротченко (@anna.visa.s) 28 Апр 2018 в 5:55 PDT
Сделать селфи — бесценно!
😊😊 #навстречуRealWinter #universiade2019 #Универсиада2019 #Красноярск2019 #krsk2019 #RealWinter
Публикация от Дарья Кагирова (@daryakagirova) 2 Май 2018 в 10:30 PDT
Можно и во весь рост:
❗️УНИВЕРСИАДА 2019❗️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Вы заметили, как преображается наш город к столь знаменательному событию ?😏 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я конечно же не могу нарадоваться, вы только посмотрите на нашу новую набережную, мне она понравилась, в скольких городах я была, а яркое впечатление осталось только от набережной Ялты, и то, потому что там море и все вокруг красиво !😁 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Хотелось бы, чтобы люди сохранили порядок и после окончания универсиады, а то все ж знают, как это бывает 😅 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Кто до сих пор не был, обязательно прогуляйтесь, и оставьте мне своё впечатление 🙏🏽 что понравилось, что не очень. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я довольна тем, что очень много урн установлено на набережной, практически через каждые 10 м, буду надеяться, что таким образом люди будут чаще ими пользоваться ✔️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #красноярск #красноярскийкрай #универсиада2019 #набережнаяенисея #набережная #девушка #улыбка #прогулка #счастье #день
Публикация от 💎 DARIA EZHOVA 💎 (@dariaezhova) 1 Май 2018 в 9:08 PDT
Или устроить крутую семейную фотоссесию:
Первый раз на обновленной набережной)) очень нам понравилось)) #семейныевыходные #набережнаяенисея#красноярск#универсиада2019 #наконец-тотепло
Публикация от Андреев Александр (@andreevaleksandrkrsk) 30 Апр 2018 в 5:57 PDT
А этот огромный хэштег расположен на проспекте Свободном возле СФУ:
#универсиада2019 #сфу#набережнаякрасноярска #обратныйотсчет #SFU#SIBFU#UNIVESIADE2019#volunteers2019 #sfu2019
Публикация от 💎Юлия✨ (@y_costritsina) 29 Апр 2018 в 10:46 PDT
Еще один — на ул. Авиаторов около концертного зала «Гранд Холл Сибирь»:
Публикация от Крайникова Нина (@zhestkovanina) 1 Май 2018 в 4:22 PDT
Там же, но уже целиком вся надпись (возьмите на заметку — в Instagram можно и горизонтально!):
. #красноярск #нашгород #универсиада2019 #прогулка #я #инстамама #выходные #семья #любовь #весна2018
Публикация от Виктория❤️ (@vika_yashenko) 29 Апр 2018 в 12:08 PDT
Знакомые буквы возле Центрального парка:
#красноярск2019 #Красноярск #универсиада2019
Публикация от Аринa (@aromasshek) 29 Апр 2018 в 4:51 PDT
А на острове Татышеве можно не только сфотографироваться рядом с хэштегом, но и привести себя в спортивную форму:
В ожидании Зимней универсиады-2019, ваш Newslab.ru