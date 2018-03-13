Репортаж из соцсетей: Тест для Универсиады

В Красноярске в Фанпарке «Бобровый лог» завершились тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 по горнолыжному спорту. На кубок России «Мемориал В. Цимика», чемпионат и первенство России приехали больше 150 участников из 17 регионов страны. Newslab.ru заглянул в соцсети и выбрал самые интересные фото и видео заездов.

Вот так готовят трассы к тестовым соревнованиям:

Пусть вас не смущает упоминание Альп в профиле автора фото; за спиной волонтера Студенческих игр — свежая тестовая трасса в «Бобровом логе»:

Первыми зрителей соревнований встречают именно они — волонтеры:

А это вид на трассу тестовых соревнований Студенческих игр. С оригинальным поздравлением к женскому празднику:

А вот и долгожданные тестовые заезды:

Гигантский слалом:

Талисман Студенческих игр — U-лайка тоже участвует в соревнованиях!

И мечтает стать спортивным фотографом:

Чтобы делать вот такие крутые кадры:

Еще одна фотоподборка: спорстмены, волонтеры и, конечно же, зрители:

Адреналин, скорость и жесткие падения!

Наградная группа волонтеров:

Спасибо всем спортсменам!

Проверка трассы прошла успешно, но впереди еще серия тестовых мероприятий, а затем — Зимняя универиада-2019!

В ожидании Студенческих игр, ваша интернет-газета Newslab.ru