Репортаж из соцсетей: Тест для Универсиады

Вот так готовят трассы к тестовым соревнованиям:
Продолжается проливка трасс к тестовым. Для катания горнолыжников и сноубордистов по 9 марта работает только подъёмник К2, открыты трассы 10, 12 и 14. Подъёмник К1 будет открыт для пеших туристов по 4 марта. #бобролог #универсиада2019
Публикация от Фанпарк «Бобровый лог» (@bobrolog) Фев 28, 2018 в 6:48 PST
Пусть вас не смущает упоминание Альп в профиле автора фото; за спиной волонтера Студенческих игр — свежая тестовая трасса в «Бобровом логе»:
Хозяин тайги #volunteers2019 #волонтер2019 #команда2019 #universiade2019
Публикация от Roman Karpov (@zayka_the_slayer) Мар 8, 2018 в 9:27 PST
Первыми зрителей соревнований встречают именно они — волонтеры:
Как только зритель попадает на объект, его «окружают» волонтеры: добровольцы работают на КПП, стоят вдоль дорог и тропинок, дежурят на трибунах — и все они готовы ответить на самые разные вопросы, показать путь, уточнить расписание соревнований, помочь разобраться с билетом и найти свое место. Волонтеры «работы со зрителями» — наши самые позитивные и коммуникабельные #волонтер2019 😎 #volunteers2019 #WU2019 #krsk2019 #универсиада2019 #горныелыжи #МемориалЦимика
Публикация от volunteers2019 (@volunteers2019) Мар 8, 2018 в 7:10 PST
А это вид на трассу тестовых соревнований Студенческих игр. С оригинальным поздравлением к женскому празднику:
С 8 МАРТА!!🌷💐 #bobrovylog#fanpage#8march#prazdnik#krasnoyarsk#sneg#sneganet#фанпаркбобровыйлог#бобровыйлог#8марта#праздник#красноярск#поздравления#универсиада2019#подготовкакуниверсиаде
Публикация от Dream Park Высота 812 (@vysota812) Мар 7, 2018 в 10:51 PST
А вот и долгожданные тестовые заезды:
Лучшие фрагменты сегодняшних заездов в параллельных командных соревнованиях по горнолыжному спорту😃 Еще больше интересных спусков и трансляций завтра: приходите в Фанпарк «Бобровый лог», либо смотрите прямой эфир в нашей группе и болейте за спортсменов!🥇//Just have a look what a beautiful and breathtaking runs were in parallel slalom team event!😃 #Универсиада2019 #Красноярск2019 #МемориалЦимика #ГорныеЛыжи #КубокРоссии #FIS #fgssr #TzimikMemorial #Universiade2019 #AlpineSkiing
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) Мар 8, 2018 в 6:57 PST
Гигантский слалом:
Самые яркие старты гигантского слалома и заезд, принёсший серебро красноярцу Алексею Овчинникову — в видеоподборке с этапа Кубка России по горнолыжному спорту⛷//Whatch the brightest races in Giant Slalom and attempt that has provided a silver medal for Alexey Ovchinnikov in our highlights from the Russian Cup stage "Tzimik Memorial«⛷ #Универсиада2019 #Красноярск2019 #МемориалЦимика #ГорныеЛыжи #КубокРоссии #FIS #fgssr #TzimikMemorial #Universiade2019 #AlpineSkiing
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) Мар 9, 2018 в 7:05 PST
Талисман Студенческих игр — U-лайка тоже участвует в соревнованиях!
В ожидании следующих заездов наша #ЮЛайка и зрители не скучают! 😃Подсмотрено у @dima_korob #Универсиада2019 #Красноярск2019 #МемориалЦимика #ГорныеЛыжи #КубокРоссии #FIS #fgssr #TzimikMemorial #Universiade2019 #AlpineSkiing
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) Мар 8, 2018 в 10:21 PST
И мечтает стать спортивным фотографом:
Смотрите самые яркие моменты работы #волонтер2019 на первом тестовом мероприятии! Фото уже на нашем сайте 👆 в разделе «Медиа» 📸😎 #volunteers2019 #универсиада2019 #ГорныеЛыжи #крск2019 #МемориалЦимика
Публикация от volunteers2019 (@volunteers2019) Мар 11, 2018 в 8:40 PDT
Чтобы делать вот такие крутые кадры:
Параллельные командные соревнования. Пожалуй одни из самых зрелищных соревнований. #RealWinter #Универсиада2019 #горныелыжи #КубокРоссии #FIS #Universiade2019 #бобровыйлог
Публикация от Ivan K (@ivavchk) Мар 8, 2018 в 6:09 PST
Еще одна фотоподборка: спорстмены, волонтеры и, конечно же, зрители:
Красноярцы остались в восторге от тестовых соревнований по горнолыжному спорту Зимней универсиады-2019 в "Бобровом логу«👍 Жигалев Семен: «Сам занимаюсь фристайлом, а сегодня пришел болеть за свою девушку — Валерию Агапову. Соревнования проходят на высочайшем уровне, много волонтеров, усилена безопасность, создана атмосфера праздника — отлично подготовились😊 Спортсменам хочу пожелать успехов, удачи и чтобы всегда стремились к лучшим результатам!» Светлана Лебедева и Марина Егорова: "Нам было очень интересно посмотреть, как Красноярск готовится к Зимней универсиаде-2019, и хотелось лично увидеть, как здесь все оборудовано❄ Погордиться, так сказать. Любые соревнования увлекают, когда приходишь смотреть на спортсменов в живую, невольно втягиваешься в этот азарт. Отличное ощущение, хочется даже самим прокатиться"🙌//Krasnoyarsk citizens are elated over the test events in Alpine skiing of the Winter Universiade 2019 in Bobrovy Log!☺ #Универсиада2019 #Красноярск2019 #МемориалЦимика #ГорныеЛыжи #КубокРоссии #FIS #fgssr #TzimikMemorial #Universiade2019 #AlpineSkiing
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) Мар 9, 2018 в 1:04 PST
Адреналин, скорость и жесткие падения!
Адреналин, накал эмоций, борьба до последнего метра и медали — такие долгожданные и желанные🙌 Красноярск принял соревнования по слалому-гиганту Кубка России "Мемориал В. Цимика"🎿//Adrenaline, intensity of emotions, fight to the finish, desired and long-awaited medals🙌Krasnoyarsk hosted the giant slalom competitions of the Russian Cup stage "TZIMIK MEMORIAL«🎿 #Универсиада2019 #Красноярск2019 #МемориалЦимика #ГорныеЛыжи #КубокРоссии #FIS #fgssr #TzimikMemorial #Universiade2019 #AlpineSkiing
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) Мар 9, 2018 в 7:47 PST
Наградная группа волонтеров:
💐💐💐 #волонтер2019 #volunteers2019 #ГорныеЛыжи #крск2019 #награднаягруппа
Публикация от volunteers2019 (@volunteers2019) Мар 10, 2018 в 6:33 PST
Спасибо всем спортсменам!
А сейчас крупным планом те, кто подарил зрителям столько эмоций во время Кубка России «Мемориал В. Цимика», чемпионата и первенства России (FIS)📷 Давайте поблагодарим всех спортсменов за отличные выступления!👍// Here are the closer pictures of participants of the Russian Cup stage "TZIMIK MEMORIAL"📷 Let’s thank all athletes for their excellent performance!👍 #RealWinter #Универсиада2019 #Красноярск2019 #МемориалЦимика #ГорныеЛыжи #КубокРоссии #FIS #fgssr #TzimikMemorial #Universiade2019 #AlpineSkiing
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) Мар 10, 2018 в 9:01 PST
Проверка трассы прошла успешно, но впереди еще серия тестовых мероприятий, а затем — Зимняя универиада-2019!
Скучаю. Очень. По людям, по атмосфере. Не хочется, чтобы это осталось только приятным воспоминанием, а хочется, чтобы повторилось, и не один раз. #встретмсявновь #спасибозакосмос #fgssr #нгл #бобровыйлог #alpineskiing #мемориалЦимика #универсиада2019 #кубокроссии #горныелыжи #крск #realwinter
Публикация от Irina Shishkina (@littmir) Мар 12, 2018 в 6:34 PDT
В ожидании Студенческих игр, ваша интернет-газета Newslab.ru