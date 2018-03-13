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Репортаж из соцсетей: Тест для Универсиады

Репортаж из соцсетей: Тест для Универсиады

Интернет-газета Newslab.ru
13.03.2018
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Вот так готовят трассы к тестовым соревнованиям:

Пусть вас не смущает упоминание Альп в профиле автора фото; за спиной волонтера Студенческих игр — свежая тестовая трасса в «Бобровом логе»:

Хозяин тайги #volunteers2019 #волонтер2019 #команда2019 #universiade2019

Публикация от Roman Karpov (@zayka_the_slayer) Мар 8, 2018 в 9:27 PST

Первыми зрителей соревнований встречают именно они — волонтеры:

Как только зритель попадает на объект, его «окружают» волонтеры: добровольцы работают на КПП, стоят вдоль дорог и тропинок, дежурят на трибунах — и все они готовы ответить на самые разные вопросы, показать путь, уточнить расписание соревнований, помочь разобраться с билетом и найти свое место. Волонтеры «работы со зрителями» — наши самые позитивные и коммуникабельные #волонтер2019 😎 #volunteers2019 #WU2019 #krsk2019 #универсиада2019 #горныелыжи #МемориалЦимика

Публикация от volunteers2019 (@volunteers2019) Мар 8, 2018 в 7:10 PST

А это вид на трассу тестовых соревнований Студенческих игр. С оригинальным поздравлением к женскому празднику:

А вот и долгожданные тестовые заезды:

Лучшие фрагменты сегодняшних заездов в параллельных командных соревнованиях по горнолыжному спорту😃 Еще больше интересных спусков и трансляций завтра: приходите в Фанпарк «Бобровый лог», либо смотрите прямой эфир в нашей группе и болейте за спортсменов!🥇//Just have a look what a beautiful and breathtaking runs were in parallel slalom team event!😃 #Универсиада2019 #Красноярск2019 #МемориалЦимика #ГорныеЛыжи #КубокРоссии #FIS #fgssr #TzimikMemorial #Universiade2019 #AlpineSkiing

Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) Мар 8, 2018 в 6:57 PST

Гигантский слалом:

Талисман Студенческих игр — U-лайка тоже участвует в соревнованиях!

И мечтает стать спортивным фотографом:

Чтобы делать вот такие крутые кадры:

Еще одна фотоподборка: спорстмены, волонтеры и, конечно же, зрители:

Красноярцы остались в восторге от тестовых соревнований по горнолыжному спорту Зимней универсиады-2019 в "Бобровом логу«👍 Жигалев Семен: «Сам занимаюсь фристайлом, а сегодня пришел болеть за свою девушку — Валерию Агапову. Соревнования проходят на высочайшем уровне, много волонтеров, усилена безопасность, создана атмосфера праздника — отлично подготовились😊 Спортсменам хочу пожелать успехов, удачи и чтобы всегда стремились к лучшим результатам!» Светлана Лебедева и Марина Егорова: "Нам было очень интересно посмотреть, как Красноярск готовится к Зимней универсиаде-2019, и хотелось лично увидеть, как здесь все оборудовано❄ Погордиться, так сказать. Любые соревнования увлекают, когда приходишь смотреть на спортсменов в живую, невольно втягиваешься в этот азарт. Отличное ощущение, хочется даже самим прокатиться"🙌//Krasnoyarsk citizens are elated over the test events in Alpine skiing of the Winter Universiade 2019 in Bobrovy Log!☺ #Универсиада2019 #Красноярск2019 #МемориалЦимика #ГорныеЛыжи #КубокРоссии #FIS #fgssr #TzimikMemorial #Universiade2019 #AlpineSkiing

Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) Мар 9, 2018 в 1:04 PST

Адреналин, скорость и жесткие падения!

Адреналин, накал эмоций, борьба до последнего метра и медали — такие долгожданные и желанные🙌 Красноярск принял соревнования по слалому-гиганту Кубка России "Мемориал В. Цимика"🎿//Adrenaline, intensity of emotions, fight to the finish, desired and long-awaited medals🙌Krasnoyarsk hosted the giant slalom competitions of the Russian Cup stage "TZIMIK MEMORIAL«🎿 #Универсиада2019 #Красноярск2019 #МемориалЦимика #ГорныеЛыжи #КубокРоссии #FIS #fgssr #TzimikMemorial #Universiade2019 #AlpineSkiing

Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) Мар 9, 2018 в 7:47 PST

Наградная группа волонтеров:

Спасибо всем спортсменам!

А сейчас крупным планом те, кто подарил зрителям столько эмоций во время Кубка России «Мемориал В. Цимика», чемпионата и первенства России (FIS)📷 Давайте поблагодарим всех спортсменов за отличные выступления!👍// Here are the closer pictures of participants of the Russian Cup stage "TZIMIK MEMORIAL"📷 Let’s thank all athletes for their excellent performance!👍 #RealWinter #Универсиада2019 #Красноярск2019 #МемориалЦимика #ГорныеЛыжи #КубокРоссии #FIS #fgssr #TzimikMemorial #Universiade2019 #AlpineSkiing

Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) Мар 10, 2018 в 9:01 PST

Проверка трассы прошла успешно, но впереди еще серия тестовых мероприятий, а затем — Зимняя универиада-2019!

В ожидании Студенческих игр, ваша интернет-газета Newslab.ru

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