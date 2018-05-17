«За что нам всё это?»: Newslab прогулялся по Центральному парку Красноярска

Несмотря на странную весну, в городе порой все же случаются теплые деньки. Красноярцы всё реже прячутся в кафе, а по выходным и вовсе решаются на долгие прогулки. Мы тоже решили прогуляться по популярному у горожан Центральному парку. Заодно и расспросили у них, что им тут нравится, а что совсем не очень.

«Художника обидеть может каждый»

Свежая клубника, услуги хиромантов, портрет за полчаса и «Эй, подходи, научу стрелять» — так встречают посетителей парка с первых шагов местные предприниматели и «творцы». Кто-то смиренно ждет своего часа и не навязывается, а кто-то нахрапом берет инициативу в свои руки.

«Меня однажды на самом входе остановил художник, предложил нарисовать. Я отказалась, так он вслед таких гадостей наговорил... Понимаю — художника обидеть может каждый, но, простите, такое поведение напрягает, — с досадой вспоминает гуляющая по парку мама с ребенком.

Интересно, а есть ли какая-то внутренняя инструкция для всех этих «припаркованных» бизнесменов и творческих личностей, регламентирующая их поведение и рамки приличия?

Привет, «совок»!

А есть ли у Центрального парка своё лицо? Те характерные черты, что делают его особенным среди остальных общественных пространств Красноярска? Может быть, за них сойдут оформленные в едином советском стиле полосатые павильоны с мороженым, кукурузой и напитками, а также красные автоматы с газировкой? Они появились в парке пару лет назад, а до этого каждый хозяин оформлял своё заведение как ему заблагорассудится. Порой это приводило к ужасным результатам — таких аляповатых вывесок нужно было еще поискать...

Но такое оформление парка в едином стиле нравится тоже не всем. Как сказал нам один из его гостей, глядя на очередную красную будку, «новые элементы подвели под „совок“, в котором парк попросту застрял». Так ли это? Судите сами.

Впрочем, на этом единообразие заканчивается. Всё портят скамейки, которых в парке множество видов. Есть и новенькие, и старенькие, и обшарпанные, и не очень.

Брусчатка тоже есть далеко не везде. На главной аллее и примыкающих к ней тропам вроде все в порядке — правильно, ведь тут гуляет большинство посетителей. Но если соберетесь вглубь парка, то девушкам придется снять каблуки и сосредоточиться — их ждут неровные асфальтовые дорожки. Даже привыкший к дорожным ямам глаз заметит вот такие «аккуратные» ремонтные решения.

«Эти кони просто ужас!»

А в дальних уголках парка можно встретить самых странных его «обитателей». Например, металлических лошадок на бетонной подушке прямо посреди газона. Им лет 100, не меньше.

«Эти кони — просто ужас, покрашены неаккуратно на миллион раз. Сразу и не разберешь, что за существо. Они больше пугают ребятишек, чем доставляют радость», — так оценила детские статуи-игрушки мама, гулявшая с сыном неподалёку.

Впрочем, встречаются и любопытные арт-решения, которые действительно украшают парк. Одно из таких — разрисованные когда-то серые и скучные трансформаторные ящики.

В глубине правой стороны парка есть аллея памяти Виктора Цоя. Правда, играет из репродуктора не группа «Кино», а французская эстрада 80-х.

Долой «громыхалы»!

Не секрет, что многие красноярцы идут в Центральный парк с определенной целью — покатать себя и детей на аттракционах. Но и они не всем нравятся. Кто-то считает, что в парке было бы опрятней без «обшарпанных громыхал», которые стоило бы заменить большим количеством зелени и скамеек для отдыха. А другим, напротив, подавай «адреналинчик, за которым в Бобровый лог не наездишься».

Аттракционами парк действительно богат, их тут больше 30 — детские карусели, семейный автодром, железная дорога, есть даже несколько совсем взрослых для любителей острых ощущений. Тех, кто поменьше, дешевле всего будет отправить раскачиваться в мини-автомобиле на аттракционе «Качалка». Билет обойдется в 49 рублей.

А больше всего придется заплатить за самые экстремальные аттракционы — «Коттон-клаб» и «Флэш-Тауэр» (199 рублей за каждый). За эти деньги можно, к примеру, минут 15 прыгать на батуте. Но зачем батут, когда несколько минут можно летать туда-сюда и орать?

А вы знали, что, например, в Иркутске главный парк очистили от аттракционов еще в начале 2000-х? Как нам рассказала семейная пара из этого города, приехавшая в Красноярск в гости, Центральный парк им очень понравился, особенно — колесо обозрения.

Семь тиров на тропинках

Проверить свою меткость в тире и специальных аркадах можно аж в семи местах. Из репродукторов на столбах доносится что-то типа «Эй, мужики, пострелять заходите...». Некоторые «стрелялки» выглядят приятно и соблазняют яркими игрушками. Но есть тир, который никак к себе не зазывает, и даже будто прячется вдали от людных мест. Набрести на него можно только случайно, если пробраться вглубь парка с левой стороны от главного входа.

Бесплатных зон для игр детей до пяти лет в парке нет. За пропуск ребенка в детский городок с родителей возьмут 99 рублей.

Собачки? Добро пожаловать!

Не редкость тут встретить и собаководов, несмотря на то, что выгул питомцев в парке запрещен. И немудрено: крупные штрафы отложили, а специальные урны и площадки на общественных пространствах власти обещают поставить в Красноярске не раньше 2020 года. Гадь — не хочу!

«Не проходите мимо! Заходите к нам поесть»

Добрались мы и до многострадального виадука. Последние пару месяцев красноярцы спускались к Енисею через кафе Terrasa на левой стороне площадки виадука. Ремонт правой стороны хозяева кафе планировали закончить к 1 мая, но в срок, конечно, не уложились. Сейчас реконструируемый спуск открыли для горожан, но рабочие еще прокладывают там коммуникации, монтируют и красят конструкции.

Территория виадука прямого отношения к Центральному парку не имеет, но разве это должно волновать обывателя? Их разделяют только металлические ворота, а иначе спуститься к благоустроенной набережной не получится.

«В прошлом году такого не было. Понимаю, что люди деньги зарабатывают, но ведь невозможно пройти, чтобы к тебе не подскочили с разносом с печеной картошкой и «вкусными стейками на гриле», — сетуют прохожие.

Кстати, после нашей недавней новости о «шашлычном» спуске, тут еще кое-что изменилось: на лестнице виадука рухнула и разбилась одна из статуй атлантов.

На кадрах видно, что теперь и через обновленную сторону виадука всем желающим погулять по набережной придется проходить мимо столиков уличного общепита.

А впереди лишь грусть и мрак

Хорошо, с нынешним положением дел в парке разобрались. Но что дальше? ЗАО «Центральный парк» обслуживает старейшее место отдыха красноярцев с 2003 года, договор аренды с администрацией заключен на 25 лет. Жители города уже давно жаловались на устаревшие аттракционы, грязь, отсутствие туалетов и общее запустение парка. Зимой власти вдруг откликнулись и начали активно обсуждать благоустройство парка:

«Через парк проходит „зеленая ось“ — она продолжается на площади Революции и завершается сквером Сурикова. Состояние, в котором парк сейчас находится, не удовлетворяет запросам современного города. Наша позиция по этому вопросу однозначна — он останется в муниципальной собственности и останется зеленой зоной. Сейчас юристы пытаются изучить возможности, которые позволят уже в этом году приступить к модернизации парка», — высказывался по этому вопросу мэр города Сергей Ерёмин.

Зимой инициатором благоустройства парка выступила компания РУСАЛ, для этого даже привлекли японского архитектора. Идею поддержали как мэрия, так и нынешний учредитель зоны отдыха:

«Мы надеемся, что такая уважаемая компания как РУСАЛ, придет в качестве спонсора и поможет парку стать лучше. Будем только рады этому. Но парк нужно обслуживать. Для этого у нас есть целая команда 50 человек зимой и 100 летом. Сейчас обслуживание парка обходится в 90-100 млн рублей в год. С новой инфраструктурой это станет еще дороже, но мы готовы нести расходы», — обещал учредитель ЗАО «Центральный парк» Даниил Бриман, к которому у горожан было больше всего претензий.

Материалы по теме «Ребята в самоволке»: хроники одного выходного в Красноярске 80-х Редкие кадры из частного альбома

Но 16 мая вице-мэр города Олег Животов сообщил, что обещанный в этом году проект реконструкции «Центрального парка» временно затормозили по «макроэкономическим причинам». Чтобы хоть немного подсластить невеселую весть, он подчеркнул, что проект изначально не был ограничен какими-то временными рамками, поэтому его реализация возможна и после Универсиады 2019 года.

Похоже, в ближайшие годы нам всё так же придется гулять по разбитой брусчатке, качаться на страшных лошадках и старых аттракционах, стрелять в заброшенном тире и уворачиваться от грубых художников и надоедливых рестораторов. Но не забывайте, что лучший вид на этот город по-прежнему с колеса обозрения в Центральном парке — и от этого факта никуда не деться.

Настя Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru