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«Мне по нраву таёжные дали»: как прошёл первый сплав по Мане

«Мне по нраву таёжные дали»: как прошёл первый сплав по Мане

Интернет-газета Newslab.ru
19.06.2018
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Бронировать места на плотах красноярцы начали задолго до старта лета, не испугала их даже холодная весна. Проводить компактные путешествия туристические компании и самостоятельные сибиряки могут до конца августа: традиционно в пятницу отплывают из п. Береть, чтобы за два дня добраться до п. Манский. Это две остановки на ночлег, 80 км по воде и сотни колоритных сибирских пейзажей за бортом.

Организованные путешествия удобны, прежде всего, тем, что отвозят туристов из Красноярска, а после — доставляют в город. Как рассказали Newslab.ru в компании Travel, места на плотах лучше бронировать за пару недель до даты сплава — лето в Сибири довольно короткое, а желающих прокатиться год от года все больше.
Плот на берегу уже ждет отдыхающих. Экипаж готов к сибирским приключениям!
Пока одни раскладывают котомки на плоту, другие уже во всю пилят селфи, а иначе как докажешь, что все выходные занимался туризмом, а не лежал на диване?
Доказано: любая фотокарточка, с людьми или без, набирает кучу лайков. Главное условие — Мана в кадре.
Первый день сплава самый короткий, через несколько часов после старта нужно искать место для ночевки. Купившим путевку на плот переживать не о чем — их ждет теплый ужин и кров в палаточных городках.
В просторную палатку вмещается целая семья с детьми, спасть в тесноте никому не придется!

Для тех, у кого даже на краткосрочное путешествие не хватает времени, тоже есть варианты — однодневные сплавы на vip-плотах. Как пояснили в специалисты компании Travel, которая занимается сплавами по Мане, в таком случае ночевать в палатках не придется. Идеальный вариант для корпоративного отдыха и самых занятых красноярцев, которые никак не могут найти время на сплав. Цена однодневного тура — 1500 рублей с человека, стоимость двухдневных — от 3000 до 6000 рублей с человека (все зависит от типа плота).

Вечером желающие могли протестировать на себе еще одно классическое манское развлечение — баньку у реки. несколько десятков лет назад путешественники только могли мечтать о деревянной парилке, укрывались полиэтиленом и плескали воду на раскаленные на костре речные камни. С появлением организованных сплавов все изменилось.
Сплавляющися не ставят голодными — настоящий сибирский ужин для самых голодных приготовят мастера поварского искусства. Не придется разводить костер, сутулиться над котлами и есть быструю еду.
Прохладной водой в реке и быстрым течением сибирячек не испугать — после бани (или без разогрева) они ныряют в воду.
Тех, для кого река пока кажется прохладной (к июлю она прогреется до комфортной температуры), ждут спортивные игры — футбол и волейбол.
Территория стоянок обработана от клещей, так что бояться нечего — никто вас не покусает.
А вечером — традиционные посиделки у костра с песнями и задушевными разговорами. Без них не обходится ни один поход — хоть самостоятельный, хоть организованным профессионалами.
Первый сплав сезона отмечают запуском салюты. За городом, на фоне чистого неба и в тишине залпы фейерверка выглядят впечатляюще.

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Далеко не все отправляются на сплав большой компанией или семьей — на плотах часто можно встретить тех, кто приобрел тур для себя. Бояться самостоятельных путешествий не стоит — во-первых, отдыхающие открыты для новых знакомств, во-вторых, организаторы сделают все, чтобы за пару дней сплотить коллектив. За пару дней можно обзавестись компанией, с которой будет приятно проводить время и в городе.

Утро начинается с молнии палатки и подъема — впереди целый день на воде в приятной компании.
Перед завтраком и отбытием для всех желающих — бодрая зарядка.
На плоту тоже есть чем заняться: одни веселятся компанией, играют в игры и поют песни.
Другие любуются рекой и живописными окрестностями Красноярска — дикой тайгой, цветущими берегами, вековыми соснами и быстрым течением.
Третьи — говорят по душам, знакомятся и обсуждают летние планы.
Кое-кто готов купаться без отрыва от сплава. Главное — поспеть за плотом.
Река и ее красоты объединяют всех участников сплава. На природе не бывает плохо, а о комфорте заботятся организаторы мероприятия.

Компания Travel
Адрес: г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова 4, оф. 328а
Тел.: 8 (391) 272-63-18, (391) 271-90-61, с 10:00 до 21:00
Соцсети: «ВКонтакте»
Whatsapр и Viber: +7-963-191-9061, круглосуточно

Июнь перевалил за середину, но у красноярцев есть еще целое лето для сплавов по Мане. Чтобы в сентябре не завидовать тем, кто выкроил выходные и успел прокатиться, уже сейчас бронируйте подходящую дату на конец июня, июль или август.

Разумеется, гарантировать комфортный отдых с улыбкой на лице, жизнерадостными снимками-воспоминаниями, новыми знакомствами и таежной романтикой могут только проверенные временем и сотнями туристов фирмы. Например, туроператор Travel, который занимается сплавами по Мане не первый год. Не тяните с решением. Лето в Сибири не такое длинное, как хотелось бы, но ничто не должно помешать вам сделать его запоминающимся и ярким.

Интернет-газета Newslab.ru
Фотографии предоставлены компанией Travel

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