«Мне по нраву таёжные дали»: как прошёл первый сплав по Мане

Бронировать места на плотах красноярцы начали задолго до старта лета, не испугала их даже холодная весна. Проводить компактные путешествия туристические компании и самостоятельные сибиряки могут до конца августа: традиционно в пятницу отплывают из п. Береть, чтобы за два дня добраться до п. Манский. Это две остановки на ночлег, 80 км по воде и сотни колоритных сибирских пейзажей за бортом.
Для тех, у кого даже на краткосрочное путешествие не хватает времени, тоже есть варианты — однодневные сплавы на vip-плотах. Как пояснили в специалисты компании Travel, которая занимается сплавами по Мане, в таком случае ночевать в палатках не придется. Идеальный вариант для корпоративного отдыха и самых занятых красноярцев, которые никак не могут найти время на сплав. Цена однодневного тура — 1500 рублей с человека, стоимость двухдневных — от 3000 до 6000 рублей с человека (все зависит от типа плота).
Далеко не все отправляются на сплав большой компанией или семьей — на плотах часто можно встретить тех, кто приобрел тур для себя. Бояться самостоятельных путешествий не стоит — во-первых, отдыхающие открыты для новых знакомств, во-вторых, организаторы сделают все, чтобы за пару дней сплотить коллектив. За пару дней можно обзавестись компанией, с которой будет приятно проводить время и в городе.
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Июнь перевалил за середину, но у красноярцев есть еще целое лето для сплавов по Мане. Чтобы в сентябре не завидовать тем, кто выкроил выходные и успел прокатиться, уже сейчас бронируйте подходящую дату на конец июня, июль или август.
Разумеется, гарантировать комфортный отдых с улыбкой на лице, жизнерадостными снимками-воспоминаниями, новыми знакомствами и таежной романтикой могут только проверенные временем и сотнями туристов фирмы. Например, туроператор Travel, который занимается сплавами по Мане не первый год. Не тяните с решением. Лето в Сибири не такое длинное, как хотелось бы, но ничто не должно помешать вам сделать его запоминающимся и ярким.
Интернет-газета Newslab.ru
Фотографии предоставлены компанией Travel
На правах рекламы