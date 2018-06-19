«Мне по нраву таёжные дали»: как прошёл первый сплав по Мане

Красноярцы открыли сезон летних сплавов по реке Мана. Первое путешествие состоялось уже 9 июня. На плотах собрались десятки отдыхающих, а Newslab.ru сделал красочный фоторепортаж о том, как прошли активные выходные, которые при желании может повторять каждый житель Красноярска.

Бронировать места на плотах красноярцы начали задолго до старта лета, не испугала их даже холодная весна. Проводить компактные путешествия туристические компании и самостоятельные сибиряки могут до конца августа: традиционно в пятницу отплывают из п. Береть, чтобы за два дня добраться до п. Манский. Это две остановки на ночлег, 80 км по воде и сотни колоритных сибирских пейзажей за бортом.

Для тех, у кого даже на краткосрочное путешествие не хватает времени, тоже есть варианты — однодневные сплавы на vip-плотах. Как пояснили в специалисты компании Travel, которая занимается сплавами по Мане, в таком случае ночевать в палатках не придется. Идеальный вариант для корпоративного отдыха и самых занятых красноярцев, которые никак не могут найти время на сплав. Цена однодневного тура — 1500 рублей с человека, стоимость двухдневных — от 3000 до 6000 рублей с человека (все зависит от типа плота).

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Далеко не все отправляются на сплав большой компанией или семьей — на плотах часто можно встретить тех, кто приобрел тур для себя. Бояться самостоятельных путешествий не стоит — во-первых, отдыхающие открыты для новых знакомств, во-вторых, организаторы сделают все, чтобы за пару дней сплотить коллектив. За пару дней можно обзавестись компанией, с которой будет приятно проводить время и в городе.

Июнь перевалил за середину, но у красноярцев есть еще целое лето для сплавов по Мане. Чтобы в сентябре не завидовать тем, кто выкроил выходные и успел прокатиться, уже сейчас бронируйте подходящую дату на конец июня, июль или август.

Разумеется, гарантировать комфортный отдых с улыбкой на лице, жизнерадостными снимками-воспоминаниями, новыми знакомствами и таежной романтикой могут только проверенные временем и сотнями туристов фирмы. Например, туроператор Travel, который занимается сплавами по Мане не первый год. Не тяните с решением. Лето в Сибири не такое длинное, как хотелось бы, но ничто не должно помешать вам сделать его запоминающимся и ярким.

Интернет-газета Newslab.ru

Фотографии предоставлены компанией Travel

