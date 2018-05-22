«Плывешь весь в смоле и так хорошо!»: как красноярцы сплавлялись по Мане в 80-е

По Мане красноярцы начали сплавляться еще во второй половине прошлого века. По впадающей в Енисей необузданной и быстрой реке тогда не шли плоты-многоэтажки с громкой музыкой, стоянки не утопали в тоннах пластиковых бутылок, а встретить на реке попутчиков было настоящей радостью. Newslab.ru вспоминает, как красноярцы сплавлялись по Мане в 80-е.

До 1986 года по Мане сплавляли лес. Прибитые к берегу бревна сколачивали в плоты, украшали транспорт флажками и плыли до Усть-Маны.

Река Мана — правый приток Енисея длиной 475 км. На её берегах велись съёмки легендарного фильма «Хозяин тайги» с Высоцким и Золотухиным. На Мане проводятся ежегодные фестивали, а самыми популярными маршрутами являются сплав от с. Нарва и п. Береть до п. Усть-мана.

Экскурсий и прочих достижений цивилизации не было, зато была опасность попасть под бревно. По берегам сооружали боны и запани — сооружения, которые отбивали от берега бревна и направляли плывущий лес. Под них можно было легко угодить и погибнуть, поэтому простейший для наших дней маршрут тогда считался категорийным, то есть требующим определенной подготовки.

«Знаете, как сплавлялись в 80-е? На электричке доезжаешь до ст. Маганская, выходишь и на полупьяных попутках, в кузове открытых грузовичков, где тебя мешком бросает из стороны в сторону, едешь около 20 км. Приезжаешь на берег и начинаешь искать бревна для плотов. Мы брали с собой скобы, проволоку, большие гвозди, тросы. На один плот нужно было шесть-восемь бревен, в зависимости от компании. Сколачиваешь их — и вперед, плывешь весь в смоле и так хорошо! Поэтому и надевали всегда то, что не жалко. В конце маршрута плоты мы бросали, на в Усть-Мане леспромхоз как раз вылавливал плывущие бревна, поэтому, может быть, там даже были рады, что мы их так „доставляли“», — рассказывает заядлая сплавщица Наталья.

При этом организованный туризм в 80-е на Мане все-таки был. Это были продолжительные туристические походы всесоюзного значения, один из них — от Маны до Байкала. 10 дней путешественники плыли от Нарвы до Усть-Маны, затем пересаживались на поезд и ехали на Байкал. В Красноярск тогда туристы приезжали со всего Союза — из Прибалтики, Казахстана, Белоруссии и Украины.

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На протяжении трех дней сплавляющимся было необходимо обустраивать быт. В котлах на кострах кипела каша и приготовленный из консервов суп, на полянах по вечерам ставили палатки, до утра пели песни у костра, чтобы с рассветом вновь сесть на плот.

«Мы считали, что на Мане обязательно нужно варить манную кашу. А еще варили ведро киселя: в любое время захотел попить — черпаешь из него кисель прямо на плоту. По Мане, кстати, ежегодно сплавлялись художники, чтобы писать пейзажи. По Мане сплавлялись и во времена молодости моих родителей (50-60-е годы), но тогда это было совсем экстремальным путешествием, мечтой, как плато Путорана сейчас, потому что с дорогой было очень сложно», — объясняет Наталья.

Сегодня для сплавов по Мане не нужно вылавливать бревна, запасаться консервами и на попутках добираться до места старта. Популярность простого маршрута привела на берега быстрой реки толпы мусорящих путешественников, туристические фирмы и новые традиции. Сплавы первых десятилетий, так не похожие на современные, мы вспоминаем только по фотографиям из личных архивов, но вспоминаем с любопытством, ностальгической улыбкой и жаждой летних приключений.

Маша Русскова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фотографии из личного архива героини