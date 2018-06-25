«Наше мясо ценят во всём Красноярском крае!»

Свинокомплекс «Красноярский», расположенный в поселке Большая Мурта, был построен в рекордные сроки — всего за 2 года. С момента запуска — в 2013 году — в него было инвестировано более 8 миллиардов рублей. Сегодня свинокомплекс обеспечивает более 50% потребности региона в свежей свинине. Newslab.ru побывал на открытии первого фирменного магазина при свинокомплексе, и пообщался с руководством предприятия.

«Если оглянуться назад, то за эти 5 лет — с момента закладки камня на строительной площадке и до запуска нашего предприятия на полную мощность, мы добились серьезных результатов, — рассказывает Виталий Павлюк, директор свинокомплекса „Красноярский“. — За 2017 год мы произвели более 41 тыс. тонн свинины в живом весе; мясо пользуется спросом у жителей со всего Красноярского края, об этом говорят постоянные очереди на продовольственных ярмарках и выставках — на зависть нашим конкурентам».

В прошлом году на свинокомплексе были введены в эксплуатацию очистные сооружения — одни из самых эффективных в России производств в этой сфере — они предназначены также для нужд поселка Большая Мурта. В настоящий момент ведется строительство уникального для региона предприятия — ветеринарно-утилизационного завода. Всего на экологию производства направлено 300 млн рублей.

Немного важных цифр: на начало 2018 года общее количество поголовья на свинокомплексе «Красноярский» составило 180 тыс. свиней. По итогам 2017 года валовое производство мяса достигло 41 033 тыс. тонн, в планах руководства — дальнейшее увеличение объемов производства. Размер налоговых выплат всех уровней за 3 года — 205 млн рублей. В бюджет пос. Большая Мурта — 82 млн рублей. На социальные проекты для большемуртинцев за 5 лет вложено 12 млн рублей.

Интернет-газета Newslab.ru