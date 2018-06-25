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«Наше мясо ценят во всём Красноярском крае!»

«Наше мясо ценят во всём Красноярском крае!»

Интернет-газета Newslab.ru
25.06.2018
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Свинокомплекс «Красноярский» в поселке Большая Мурта Красноярского края.
Фото: пресс-служба АО «Свинокомплекс «Красноярский»
Поголовье свиней.
Фото: пресс-служба АО «Свинокомплекс «Красноярский»
Кормежка.
Фото: пресс-служба АО «Свинокомплекс «Красноярский»
В среднем поросята прибавляют 910 грамм веса в сутки. По этому показателю свинокомплекс «Красноярский» в прошлом году вошел в тройку лидеров по России.
Фото: пресс-служба АО «Свинокомплекс «Красноярский»
Средняя зарплата работников свинокомплекса «Красноярский» — 38 242 рубля.
Фото: пресс-служба АО «Свинокомплекс «Красноярский»
Всего на предприятии работает 959 специалистов. Из них около 800 человек — жители пос. Большая Мурта
Фото: пресс-служба АО «Свинокомплекс «Красноярский»

«Если оглянуться назад, то за эти 5 лет — с момента закладки камня на строительной площадке и до запуска нашего предприятия на полную мощность, мы добились серьезных результатов, — рассказывает Виталий Павлюк, директор свинокомплекса „Красноярский“. — За 2017 год мы произвели более 41 тыс. тонн свинины в живом весе; мясо пользуется спросом у жителей со всего Красноярского края, об этом говорят постоянные очереди на продовольственных ярмарках и выставках — на зависть нашим конкурентам».

Виталий Павлюк, директор свинокомплекса «Красноярский»: «Мы гордимся тем, что предприятие обеспечивает большемуртинцев работой и достойной зарплатой. Сами сотрудники с удовольствием едят продукцию нашего свинокомлекса, потому что уверены в качестве мяса».
Владимир Демидов, депутат Законодательного собрания Красноярского края: «Это пример частно-государственного сотрудничества, благодаря которому местные территории могут успешно развиваться, а люди — чувствовать себя комфортно и уверенно — как в большом городе».
Валерий Вернер, глава пос. Большая Мурта: «Благодаря участию большого бизнеса в жизни поселка здесь появилась современная детская площадка, был куплен спортивный инвентарь, оказывается финансовая помощь родителям, которые не имеют возможности собрать детей в школу. Кроме того, свинокомплекс изготавливает контейнеры для сбора бытовых отходов. В этом году планируется установка камер видеонаблюдения по всему поселку».

В прошлом году на свинокомплексе были введены в эксплуатацию очистные сооружения — одни из самых эффективных в России производств в этой сфере — они предназначены также для нужд поселка Большая Мурта. В настоящий момент ведется строительство уникального для региона предприятия — ветеринарно-утилизационного завода. Всего на экологию производства направлено 300 млн рублей.

В честь 5-летия свинокомплекс «Красноярский» открыл в пос. Большая Мурта свой первый фирменный магазин.
Редкий момент, когда в магазине пусто — нетерпеливые покупатели ждут за дверью официального открытия.
Большемуртинцы продукции свинокомлекса доверяют, ведь там работают их односельчане.
Очередь у прилавка.
Тут же в магазине можно увидеть свиные туши, мясо с которых идет на продажу в розницу.
Свежая свинина прямиком с завода.

Немного важных цифр: на начало 2018 года общее количество поголовья на свинокомплексе «Красноярский» составило 180 тыс. свиней. По итогам 2017 года валовое производство мяса достигло 41 033 тыс. тонн, в планах руководства — дальнейшее увеличение объемов производства. Размер налоговых выплат всех уровней за 3 года — 205 млн рублей. В бюджет пос. Большая Мурта — 82 млн рублей. На социальные проекты для большемуртинцев за 5 лет вложено 12 млн рублей.

В фирменном магазине — свинина на любой вкус и кошелек.
Ассортимент и цены. Сердце свиное.
Позвонки.
Шейка.
Тазобедренная часть.

Интернет-газета Newslab.ru

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