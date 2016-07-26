Свинокомплекс «Красноярский» получил семь наград на Агропромышленном форуме Сибири

По итогам отраслевых соревнований Красноярского края свинокомплекс «Красноярский» получил 7 наград. Торжественное вручение знаков отличия прошло в рамках Агропромышленного форума Сибири.

Свинокомплекс «Красноярский» стал лучшим предприятием края в двух номинациях: в области свиноводства и пищевой промышленности, получив три награды — один «Золотой колос Красноярского края» и два «Серебряных колоса Красноярского края». Они были вручены предприятию, показавшему себя надежным партнером и поставщиком: свинокомплекс по объемам производства уже обеспечивает более 50 % потребности региона в свежей свинине.

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Кроме того, победителями соревнований агропромышленного комплекса стали четверо сотрудников свинокомплекса — их производственные показатели по привесам и воспроизводству стада стали самыми лучшими в крае. Денежные премии и благодарственные письма — за отличные результаты были вручены работникам предприятия.

За первое место в номинации «Наивысшая мясная продуктивность в области свиноводства» начальнику участка доращивания Татьяне Рябовой подарили легковой автомобиль.

В соревнованиях ежегодно принимают участие организации агропромышленного комплекса Красноярского края, сельскохозяйственные товаропроизводители, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, производящие и реализующие пищевые продукты.