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«Город несет культуру вовне»: фоторепортаж с открытия уникальной выставки об истории Норильска

«Город несет культуру вовне»: фоторепортаж с открытия уникальной выставки об истории Норильска

Интернет-газета Newslab.ru
13.07.2018
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Альбомы НКВД из Государственного архива РФ, фотографии из собрания музея «Московский Дом фотографии», архивы «Норникеля» — уникальные кадры для фотовыставки её создатели — Московский Мультимедиа Арт Музей и компания «Норникель» — собирали отовсюду. Итог впечатляет — около 130 фотографий, в том числе снимки классика советского фоторепортажа — Всеволода Тарасевича и работы современных фотографов — Григория Ярошенко и Ивана Михайлова.

«„Норникель“ очень много внимания уделяет развитию человеческого капитала. Это наши сотрудники, наши жители, наши граждане. Если немного отвлечься, каждая личность на 30 % состоит из того, что ему дали родители, на 30 % — как он делает сам себя, на 30 % — каким его делает окружающий мир, а 10 % мы всегда оставляем на удачу, на божий промысел. Оказывается, что личность состоит из 60 % процентов, которые дает внешний мир. Мы хотели бы, чтобы у каждого нашего работника была возможность иметь эти 60 %: общаться с культурным наследием, иметь доступ к культурным ценностям для того, чтобы мы могли дать им возможность стать личностями», — рассказал о социальной роли выставки вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов.

Прогуляться по залам и увидеть уникальные снимки теперь может каждый красноярец. Успевайте!
Как уточнил Владислав Гасумянов (в центре кадра), культурные мероприятия определяют вектор развития компании «Норникель».
Председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов (второй слева) уточнил, что Норильский промышленный район стал базовой опорной точкой не только для Красноярского края, но и для всей страны.
По мнению мэра Красноярска Сергея Ерёмина, за 65 лет Норильск прошел уникальную историю — с нуля стал городом мирового значения.
130 фотографий в белоснежных рамах и история северного города — с момента основания до наших дней, от черно-белых фотографий до цветных снимков.

С 1920-х годов под руководством известного геолога Николая Урванцева стартовали исследования рудных месторождений Таймыра. В 1930-х началось строительство Норильского комбината, одно из самых масштабных и сложных в эпоху сталинской индустриализации из-за удаленности от «большой земли» и тяжелых природно-климатических условий. В годы войны Норильск переживал особый период: выпуск первой продукции в 1939 году, вывоз по Северному морскому пути, использование норильского никеля в производстве сверхпрочных бронированных сплавов для тяжелой техники и в сверхлегких конструкциях для военной авиации.

В 1953 году Норильск получил статус города, а после смерти Сталина — начал приобретать черты обычного «гражданского» города, постепенно утрачивая трагический ореол «спецпоселения». Постепенно Норильск стал центром сложной системы, в которую вошли города-спутники и поселки, в дальнейшем отвечавшие за разные звенья производственного комплекса. В 1960-70-е годы в северном городе была реализована градостроительная программа, призванная снизить воздействие сильных шквальных ветров и метелей на его жителей. Этот период становления можно увидеть на снимках Всеволода Тарасевича, в период с 1963-го по 1970-е годы работавшего над серией репортажей о Норильске.

«Выставка — один из примеров государственно-частного партнерства компании „Норникель“. Я хочу сказать, что норильчане этим очень гордятся. Норильск как несет свою культуру вовне, так и принимает „с материка“. Связка Норильск-Красноярск должна укрепляться, тем более, что нас связывают не только культурные узы, но и профессиональные», — поделился впечатлениями председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов.

После торжественного открытия заместитель Московского Мультимедиа Арт Музея Ольга Нестерцева провела открытую экскурсию по экспозиции выставки для всех желающих.
За 65 лет Норильск из северного поселения превратился в большой город с развитой промышленностью, коренными жителями и особой ролью в жизни страны.
Как рассказала гостья выставки Нина, экспозиция будет интересна не только тем, чья судьба была связана с Норильском. «Я для себя открыла Норильск. Это история, это рождение города, это очень интересно», — уточнила посетительница.
Создатели выставки ожидают, что она будет пользоваться спросом у горожан.
Культурный Красноярск с уважением и интересом относится к истории региона, поэтому стоит ожидать, что выставку о Норильске увидят сотни посетителей.

Московский Мультимедиа Арт музей и компания «Норникель» являются многолетними партнерами. За время сотрудничества в реализации проекта «История России в фотографиях» создан уникальный интернет-портал, выпущены четыре тома документального издания «История России в фотографии», проводятся многочисленные выставки в разных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Самара и другие).

Что касается выставки в контексте Дня компании, который отмечается 15 июля, то открытие дает старт череде праздничных мероприятий. Они пройдут на всех территориях деятельности «Норникеля» в период с 12 по 15 июля. В Норильске отметят юбилей города — его 65-летие. По этому случаю для жителей города и сотрудников компании подготовлена большая праздничная программа.

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На территории стадиона «Заполярник» будет размещен шатер «Норникеля» — генерального партнера зимней Универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске. Всех посетителей будут ожидать викторины и мини-турниры по футболу и аэрохоккею. С помощью специального компьютерного оборудования можно будет «прокатиться» на единственном в России аттракционе «Родельбан». Симулятор, в частности, позволит «подняться» на канатной дороге вдоль горнолыжных трасс фанпарка «Бобровый Лог».

Одним из экспонатов семейно-развлекательной площадки ПИКNIK «Город — это мы!» станет сертифицированная Росгидрометом мобильная лаборатория «Норникеля», которая делает забор воздуха, анализирует и оперативно выдает результаты. Жителям города также будет представлена выставка производственной техники предприятий «Норникеля», доступ к которой будет свободным для каждого. Норильчан ждет ставшее традиционным карнавальное шествие и торжественный вечер.

Выставка — подарок красноярцам и первое мероприятие, приуроченное ко Дню компании «Норникель».
Судьба многих краевых и федеральных чиновников тесно связана с жизнью Норильска.
В торжественном открытии экспозиции принимает участие статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов. А также — председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, член Совета Федерации Валерий Семенов и мэр Красноярска Сергей Еремин.
Приходить на выставку можно и без экскурсовода — подписи к фотографиям, изображения и даты говорят сами за себя.
Афиша выставки

Выставку «История России в фотографиях. Норильск» в Красноярске можно будет посетить до 5 августа. Красноярский государственный художественный музей им. В.И. Сурикова (Красноярск, проспект Мира, 12) работает ежедневно, со вторника по воскресенье. Не пропустите!

Интернет-газета Newslab.ru,
фотографии Алины Ковригиной

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