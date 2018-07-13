«Город несет культуру вовне»: фоторепортаж с открытия уникальной выставки об истории Норильска

В Красноярском государственном художественном музее им. В.И. Сурикова открылась выставка «История России в фотографиях. Норильск», приуроченная к 65-летию города Норильска и Дню компании «Норникель», который в этом году отмечается 15 июля. Корреспондент Newslab.ru побывал на открытии и готов ответить на вопрос, почему до 5 августа посетить выставку стоит каждому красноярцу.

Альбомы НКВД из Государственного архива РФ, фотографии из собрания музея «Московский Дом фотографии», архивы «Норникеля» — уникальные кадры для фотовыставки её создатели — Московский Мультимедиа Арт Музей и компания «Норникель» — собирали отовсюду. Итог впечатляет — около 130 фотографий, в том числе снимки классика советского фоторепортажа — Всеволода Тарасевича и работы современных фотографов — Григория Ярошенко и Ивана Михайлова.

«„Норникель“ очень много внимания уделяет развитию человеческого капитала. Это наши сотрудники, наши жители, наши граждане. Если немного отвлечься, каждая личность на 30 % состоит из того, что ему дали родители, на 30 % — как он делает сам себя, на 30 % — каким его делает окружающий мир, а 10 % мы всегда оставляем на удачу, на божий промысел. Оказывается, что личность состоит из 60 % процентов, которые дает внешний мир. Мы хотели бы, чтобы у каждого нашего работника была возможность иметь эти 60 %: общаться с культурным наследием, иметь доступ к культурным ценностям для того, чтобы мы могли дать им возможность стать личностями», — рассказал о социальной роли выставки вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов.

С 1920-х годов под руководством известного геолога Николая Урванцева стартовали исследования рудных месторождений Таймыра. В 1930-х началось строительство Норильского комбината, одно из самых масштабных и сложных в эпоху сталинской индустриализации из-за удаленности от «большой земли» и тяжелых природно-климатических условий. В годы войны Норильск переживал особый период: выпуск первой продукции в 1939 году, вывоз по Северному морскому пути, использование норильского никеля в производстве сверхпрочных бронированных сплавов для тяжелой техники и в сверхлегких конструкциях для военной авиации.

В 1953 году Норильск получил статус города, а после смерти Сталина — начал приобретать черты обычного «гражданского» города, постепенно утрачивая трагический ореол «спецпоселения». Постепенно Норильск стал центром сложной системы, в которую вошли города-спутники и поселки, в дальнейшем отвечавшие за разные звенья производственного комплекса. В 1960-70-е годы в северном городе была реализована градостроительная программа, призванная снизить воздействие сильных шквальных ветров и метелей на его жителей. Этот период становления можно увидеть на снимках Всеволода Тарасевича, в период с 1963-го по 1970-е годы работавшего над серией репортажей о Норильске.

«Выставка — один из примеров государственно-частного партнерства компании „Норникель“. Я хочу сказать, что норильчане этим очень гордятся. Норильск как несет свою культуру вовне, так и принимает „с материка“. Связка Норильск-Красноярск должна укрепляться, тем более, что нас связывают не только культурные узы, но и профессиональные», — поделился впечатлениями председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов.

Московский Мультимедиа Арт музей и компания «Норникель» являются многолетними партнерами. За время сотрудничества в реализации проекта «История России в фотографиях» создан уникальный интернет-портал, выпущены четыре тома документального издания «История России в фотографии», проводятся многочисленные выставки в разных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Самара и другие).

Что касается выставки в контексте Дня компании, который отмечается 15 июля, то открытие дает старт череде праздничных мероприятий. Они пройдут на всех территориях деятельности «Норникеля» в период с 12 по 15 июля. В Норильске отметят юбилей города — его 65-летие. По этому случаю для жителей города и сотрудников компании подготовлена большая праздничная программа.

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На территории стадиона «Заполярник» будет размещен шатер «Норникеля» — генерального партнера зимней Универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске. Всех посетителей будут ожидать викторины и мини-турниры по футболу и аэрохоккею. С помощью специального компьютерного оборудования можно будет «прокатиться» на единственном в России аттракционе «Родельбан». Симулятор, в частности, позволит «подняться» на канатной дороге вдоль горнолыжных трасс фанпарка «Бобровый Лог».

Одним из экспонатов семейно-развлекательной площадки ПИКNIK «Город — это мы!» станет сертифицированная Росгидрометом мобильная лаборатория «Норникеля», которая делает забор воздуха, анализирует и оперативно выдает результаты. Жителям города также будет представлена выставка производственной техники предприятий «Норникеля», доступ к которой будет свободным для каждого. Норильчан ждет ставшее традиционным карнавальное шествие и торжественный вечер.

Выставку «История России в фотографиях. Норильск» в Красноярске можно будет посетить до 5 августа. Красноярский государственный художественный музей им. В.И. Сурикова (Красноярск, проспект Мира, 12) работает ежедневно, со вторника по воскресенье. Не пропустите!

Интернет-газета Newslab.ru,

фотографии Алины Ковригиной