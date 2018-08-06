«Вы меня не догоните!»: как красноярцы соревновались в ходьбе по-скандинавски

Кепку набок, спинка прямая
Вы наверняка замечали в парках и на набережных Красноярска шагающих людей в так называемом скандинавском стиле, в основном - пожилых. Всё потому, что такой спорт улучшает самочувствие при проблемах с сердцем и сосудами, суставами и дыхательными органами, а нагрузки при этом в разы меньше, чем при обычных ходьбе и беге.
(в оригинале - Nordic Walking)
- задействует до 90% мышц тела;
- позволяет сжигать на 46% больше калорий, чем при беге трусцой;
- снижает риск инсульта;
- улучшает кровоток в мозгу;
- тренирует выносливость мышц рук, шеи, спины, плечевого пояса.
В субботу, 4 августа, в Красноярске впервые прошёл всероссийской фестиваль «Свобода движения». На острове Татышев собрались сотни любителей активной ходьбы с палками на свежем воздухе, чтобы пройти 4-километровую трассу. Послаблений не было и для людей самого почтенного возраста — старше 71.
Техника наше всё. Просто опереться на палки и шагать как тебе вздумается не получится. Вот основные принципы ходьбы по-скандинавски: спина и шея прямые, дышим ровно, ноги передвигаем с пяточки на носочек, синхронно с движением рук, одну руку сгибаем в локте на 90 градусов при полной опоре на палку, другую выпрямляем на уровне таза, тянем её назад. И вперед-вперед-вперед!
Все эти тонкости участникам соревнований рассказывал московский квалифицированный тренер по скандинавской ходьбе. Перед стартом спортсмены как следует размялись под музыку и успели познакомиться.
На соревнования приехали гости из села Сухобузимо. Новая для местных жителей секция ходьбы появилась там только этой весной.
— Замечательные занятия. Недавно мне сделали операцию, но за лето я восстановилась полностью! Пока в группе только шесть человек, но скоро к нам начнёт подтягиваться народ, всё-таки диковинка для села, — рассказывает, не скрывая восторга, пенсионерка Полина Титова.
Сбавьте скорость, господа!
«Никакого бега, — предупреждал судья соревнований. - Бег — это когда обе ноги в воздухе. Мы с вами тут не только за медалями собрались, а потренировать выносливость и полезно отдохнуть». Все внимательно послушали это предупреждение, но потом всё равно шли вприпрыжку — азарт дело такое.
Первыми в 13:00 стартовали участники старше 71 года, а последний заход прошёл в 16:00 для самых молодых — до 50 лет. В этой группе я и посоревновалась. Новичкам обычно везёт, но не тут-то было — удалось занять только четвёртое место со временем в 33 минуты и 18 секунд.
Обидно? Нет! Одышка? Тоже не чувствуется. Захотелось обзавестись парой палок, и пусть на меня косо смотрят ровесники, зато осанка будет прямая и настроение отличное.
Окончательно убедилась в правильности решения, когда заметила среди «скандинавов» совсем юных участников. Одиннадцатилетний Саша Букреев занимается ходьбой три раза в неделю вместе со своей бабушкой и не даёт ей отлынивать даже если очень этого хочется.
Где в Красноярске скандинавские дорожки протоптаны?
Соревнования закончились, 24 победителя в категориях мужчин и женщин получили свои награды (список героев скоро появится на сайте "Свобода движения"), а что дальше? Заниматься ходьбой в Красноярске можно круглый год. Лучше всего это делать на специальных гравийных дорожках, так называемых экотропах, или в лесу, подальше от пыльной дороги и городского шума.
Мы составили карту мест, которые уже облюбовали горожане для скандинавской ходьбы:
Ну что, надумали заняться таким спортом? Выбирайте дорожку рядом с домом, скачивайте в плеер треки пободрее, берите палки и подключайте к полезным прогулкам своих родных. А если всё никак не можете расстаться с офисным креслом, тогда вперёд на гонки для клерков в следующие выходные. Мы там тоже будем.
Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru,
фото Алины Ковригиной