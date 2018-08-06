«Вы меня не догоните!»: как красноярцы соревновались в ходьбе по-скандинавски

В последнее время любителей скандинавской ходьбы стало в Красноярске так много, что на выходных на Татышеве прошли настоящие соревнования по этому виду особенного фитнеса. Newslab получил комплект специальных палок, напоминающих лыжные, и прошёл несколько километров плечом к плечу с сотнями «скандинавов», которых уже не вдохновляют обычные прогулки.

Кепку набок, спинка прямая

Вы наверняка замечали в парках и на набережных Красноярска шагающих людей в так называемом скандинавском стиле, в основном - пожилых. Всё потому, что такой спорт улучшает самочувствие при проблемах с сердцем и сосудами, суставами и дыхательными органами, а нагрузки при этом в разы меньше, чем при обычных ходьбе и беге.

Скандинавская ходьба (в оригинале - Nordic Walking) Зародилась в Финляндии еще в 40-е годы, стала популярна во всем мире в 90-е. Польза от ходьбы:

- задействует до 90% мышц тела;

- позволяет сжигать на 46% больше калорий, чем при беге трусцой;

- снижает риск инсульта;

- улучшает кровоток в мозгу;

- тренирует выносливость мышц рук, шеи, спины, плечевого пояса.

В субботу, 4 августа, в Красноярске впервые прошёл всероссийской фестиваль «Свобода движения». На острове Татышев собрались сотни любителей активной ходьбы с палками на свежем воздухе, чтобы пройти 4-километровую трассу. Послаблений не было и для людей самого почтенного возраста — старше 71.

Техника наше всё. Просто опереться на палки и шагать как тебе вздумается не получится. Вот основные принципы ходьбы по-скандинавски: спина и шея прямые, дышим ровно, ноги передвигаем с пяточки на носочек, синхронно с движением рук, одну руку сгибаем в локте на 90 градусов при полной опоре на палку, другую выпрямляем на уровне таза, тянем её назад. И вперед-вперед-вперед!

Все эти тонкости участникам соревнований рассказывал московский квалифицированный тренер по скандинавской ходьбе. Перед стартом спортсмены как следует размялись под музыку и успели познакомиться.

На соревнования приехали гости из села Сухобузимо. Новая для местных жителей секция ходьбы появилась там только этой весной.

— Замечательные занятия. Недавно мне сделали операцию, но за лето я восстановилась полностью! Пока в группе только шесть человек, но скоро к нам начнёт подтягиваться народ, всё-таки диковинка для села, — рассказывает, не скрывая восторга, пенсионерка Полина Титова.

Сбавьте скорость, господа!

«Никакого бега, — предупреждал судья соревнований. - Бег — это когда обе ноги в воздухе. Мы с вами тут не только за медалями собрались, а потренировать выносливость и полезно отдохнуть». Все внимательно послушали это предупреждение, но потом всё равно шли вприпрыжку — азарт дело такое.

Первыми в 13:00 стартовали участники старше 71 года, а последний заход прошёл в 16:00 для самых молодых — до 50 лет. В этой группе я и посоревновалась. Новичкам обычно везёт, но не тут-то было — удалось занять только четвёртое место со временем в 33 минуты и 18 секунд.

Обидно? Нет! Одышка? Тоже не чувствуется. Захотелось обзавестись парой палок, и пусть на меня косо смотрят ровесники, зато осанка будет прямая и настроение отличное.

Окончательно убедилась в правильности решения, когда заметила среди «скандинавов» совсем юных участников. Одиннадцатилетний Саша Букреев занимается ходьбой три раза в неделю вместе со своей бабушкой и не даёт ей отлынивать даже если очень этого хочется.

Где в Красноярске скандинавские дорожки протоптаны?

Соревнования закончились, 24 победителя в категориях мужчин и женщин получили свои награды (список героев скоро появится на сайте "Свобода движения"), а что дальше? Заниматься ходьбой в Красноярске можно круглый год. Лучше всего это делать на специальных гравийных дорожках, так называемых экотропах, или в лесу, подальше от пыльной дороги и городского шума.

Мы составили карту мест, которые уже облюбовали горожане для скандинавской ходьбы:

Ну что, надумали заняться таким спортом? Выбирайте дорожку рядом с домом, скачивайте в плеер треки пободрее, берите палки и подключайте к полезным прогулкам своих родных. А если всё никак не можете расстаться с офисным креслом, тогда вперёд на гонки для клерков в следующие выходные. Мы там тоже будем.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото Алины Ковригиной