«На помощь детям»: красноярские железнодорожники вышли на благотворительный забег

На левобережной набережной Красноярска в выходные в честь Дня железнодорожника прошел благотворительный забег «Достигая цели!». Организаторами спортивного события стали КрасЖД и благотворительный фонд «Счастливые дети».

В спортивном празднике приняли участие более 650 красноярцев от мала до велика: бежали как пожилые, так и самые юные. При регистрации бегуны получали специальные номера с чипом, который определял, кто и за какое время преодолел дистанцию.

После старта забега на набережной открылись различные тематические площадки и фотозоны. Хорошее настроение в это солнечное утро участникам забега дарили музыканты красноярской рок-группы «Кинолента».

«Приятно, что участвует так много горожан и жителей Красноярского края. Прошлый благотворительный забег реально помог ребёнку, и это самое главное. Сегодня собранные средства также пойдут в благотворительный фонд на помощь детям. Желаю всем хорошего старта и удачного финиша!», — с напутственным словом к участникам обратился заместитель начальника Красноярской железной дороги Олег Злотников.

Для участие в забеге все желающие вносили регистрационный взнос. Все собранные средства перечислят в благотворительный фонд «Счастливые дети». Минимальная рекомендуемая сумма пожертвования составила 500 рублей. Сейчас организаторы забега еще подсчитывают сумму, которую удалось собрать в рамках спортивной акции. В прошлом году на средства, собранные в благотворительной акции, красноярские железнодорожники помогли годовалому малышу — Арсений Баранюк прошел лечение и реабилитацию в Германию.

«Благодарю КрасЖД за организацию мероприятия. Оно поможет в лечении трёх малышей из красноярского Дома ребёнка», — рассказала директор Фонда Светлана Ковалёва.

Хоть соревнование и не было главной целью забега, событие завершилось торжественной церемонией награждения победителей. Среди девушек первое место с результатом 21 минута 20 секунд заняла Светлана Игнашева, а среди мужчин с результатом 17 минут и 15 секунд золото взял Армен Аванисян. Спортсменам вручили уникальные медали с символикой мероприятия и ценные призы.

Фото предоставлено пресс-службой Красноярской железной дороги.