>
>
«На помощь детям»: красноярские железнодорожники вышли на благотворительный забег

«На помощь детям»: красноярские железнодорожники вышли на благотворительный забег

Интернет-газета Newslab.ru
07.08.2018
0
Красноярские железнодорожники вышли на благотворительный забег «Достигая цели!»

В спортивном празднике приняли участие более 650 красноярцев от мала до велика: бежали как пожилые, так и самые юные. При регистрации бегуны получали специальные номера с чипом, который определял, кто и за какое время преодолел дистанцию.

После старта забега на набережной открылись различные тематические площадки и фотозоны. Хорошее настроение в это солнечное утро участникам забега дарили музыканты красноярской рок-группы «Кинолента».

«Приятно, что участвует так много горожан и жителей Красноярского края. Прошлый благотворительный забег реально помог ребёнку, и это самое главное. Сегодня собранные средства также пойдут в благотворительный фонд на помощь детям. Желаю всем хорошего старта и удачного финиша!», — с напутственным словом к участникам обратился заместитель начальника Красноярской железной дороги Олег Злотников.

Перед стартом марафона не обошлось без фотосессий. Организаторы открыли сразу несколько тематических фотозон на площадке забега
Под зажигательную музыку разминались все 650 участников
Командное фото и на старт!
Старт благотворительного забега «Достигая цели!» на левобережной набережной реки Енисей
Бегуны преодолели дистанцию в 5 км — от Коммунального моста до Регистрационной палаты
На финише спортсмены не скрывали радости. Всех их встретили болельщики

Для участие в забеге все желающие вносили регистрационный взнос. Все собранные средства перечислят в благотворительный фонд «Счастливые дети». Минимальная рекомендуемая сумма пожертвования составила 500 рублей. Сейчас организаторы забега еще подсчитывают сумму, которую удалось собрать в рамках спортивной акции. В прошлом году на средства, собранные в благотворительной акции, красноярские железнодорожники помогли годовалому малышу — Арсений Баранюк прошел лечение и реабилитацию в Германию.

«Благодарю КрасЖД за организацию мероприятия. Оно поможет в лечении трёх малышей из красноярского Дома ребёнка», — рассказала директор Фонда Светлана Ковалёва.

Медаль благотворительного забега получил каждый участник
На забеге один из участников сделал предложение своей любимой девушке
А вот и фото на память с заслуженными наградами
Участниками забега в этот день стали не только взрослые, но и маленькие красноярцы
Счастливые спортсмены с медалями соревнований

Хоть соревнование и не было главной целью забега, событие завершилось торжественной церемонией награждения победителей. Среди девушек первое место с результатом 21 минута 20 секунд заняла Светлана Игнашева, а среди мужчин с результатом 17 минут и 15 секунд золото взял Армен Аванисян. Спортсменам вручили уникальные медали с символикой мероприятия и ценные призы.

Фото предоставлено пресс-службой Красноярской железной дороги.

Рекомендуем почитать