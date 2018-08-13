«Сынок, я тебе джинсы „достала“!»: в Красноярске открылась необычная выставка про дефицит в СССР

Пылесосы и телевизоры, телефоны и сервизы, даже колбасу и туалетную бумагу — страшно подумать, но каких-то пару-тройку десятков лет назад все эти вещи нельзя было просто купить в магазине. За ними выстраивались огромные очереди, о них мечтали годами и доставали «по блату». Посмотреть сегодня на все эти советские редкости можно на уникальной интерактивной выставке, посвящённой товарному дефициту в СССР. Newslab.ru на себе испытал желанное чувство обладания заветным — попробуйте и вы!

Тем, кто не застал времена очередей, спекуляции и давки, сложно понять, как люди жили без колбасы и туалетной бумаги, но при этом умудрялись добывать сервизы, джинсы и гаджеты. Феноменальный советский народ! Сейчас мы можем позволить себе всё, что захотим, были бы деньги. Мы забыли, что такое пустые прилавки. Организаторы выставки — музейный центр «Площадь Мира» — подчеркивают, что открыли её в ТРЦ «Планета», как раз чтобы сыграть на контрастах, усилить впечатление.

Экскурсовод Валерия рассказывает, что молодёжь подходит к витринам из любопытства, просто поглазеть или узнать, что это за прибамбасы такие чудные. А вот люди старшего поколения, заставшие времена тотального дефицита, начинают вспоминать свои мечты о настоящей жвачке и опыт стояния в очередях.

«Одна женщина из Харькова рассказывала, как люди запоминали, в каких очередях и за кем стоят. Они писали ручкой прямо на предплечье номер магазина, свой порядковый номер, время. Этими цифрами могли быть исписаны все предплечья, а самым большим страхом было то, что ручка сотрётся — выгонят из очереди. Еще одна молодая женщина делилась тем, как недавно нашла у бабушки в шкафу нетронутый пузырёк „Маже Нуар“, ей подарили эти духи на выпускной, а она их так сильно берегла, что даже не открывала. Самое интересное, когда их все-таки открыли, они также хорошо пахли, ничуть не испортились. Вот что значит качество», — делится она.

Как ни крути, дефицит — такой же неотъемлемый символ советского времени, как олимпийский мишка, Юрий Гагарин и программа «Время». Если вы порасспрашиваете своих родителей (а лучше родителей своих родителей), о том, как им жилось при коммунизме, я думаю, услышите не одну историю о том, как дельцы на чёрном рынке обменивали импортные видеоплееры на долю в кооперативной квартире. Или о том, какие существовали способы достать дефицит «из-под прилавка» — с большой наценкой или по знакомству. Или о фарцовщиках и спекулянтах, которые, рискуя свободой и совестью, наживались на хроническом дефиците и желании людей обладать недоступным, импортным, вызывающим зависть.

Экспозиция Музейного центра «Площадь мира» на втором этаже ТРЦ «Планета» будет работать до 30 августа. Вход бесплатный, приходите посмотреть!

Любовь Полежаева специально для интернет-газеты Newslab.ru