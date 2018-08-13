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«Сынок, я тебе джинсы „достала“!»: в Красноярске открылась необычная выставка про дефицит в СССР

«Сынок, я тебе джинсы „достала“!»: в Красноярске открылась необычная выставка про дефицит в СССР

Интернет-газета Newslab.ru
13.08.2018
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Центральный экспонат выставки — интерактивная установка «Советская изнанка», выполненная в виде бокса с открывающимися ящичками, в которых можно увидеть быт советской коммунальной квартиры.

Тем, кто не застал времена очередей, спекуляции и давки, сложно понять, как люди жили без колбасы и туалетной бумаги, но при этом умудрялись добывать сервизы, джинсы и гаджеты. Феноменальный советский народ! Сейчас мы можем позволить себе всё, что захотим, были бы деньги. Мы забыли, что такое пустые прилавки. Организаторы выставки — музейный центр «Площадь Мира» — подчеркивают, что открыли её в ТРЦ «Планета», как раз чтобы сыграть на контрастах, усилить впечатление.

Джинсы — импортная гордость советских модников. Считается, что импортные джинсы были дефицитом из дефицитов. Чаще всего их доставали у фарцовщиков за бешеные деньги.
Обладатели городского телефона считались настоящими везунчиками. Поначалу такие аппараты доставались только очень деловым людям — директорам крупных компаний, представителям партийной элиты.
Охота за книгами и пластинками также провоцировала давки в магазинах. Пластинки негласно запрещённых западных звёзд изымались на таможне, а для того, чтобы достать знаменитые советские «Мелодии» с Высоцким или Окуджавой приходилось стоять в километровых очередях. Библиотеки, чтобы хоть как-то удовлетворить спрос на книги, проводили акции: собери 20 кг макулатуры, получи талончик на заветный пятитомник Дюма.
Духи «Маже Нуар», «Клима», «Красная Москва» — предметы трепетной любви всех советских женщин. Достать их можно было только в крупных столичных универмагах, о том, чтобы раздобыть заветный бутылек в Красноярске, можно было и не мечтать.
Хрусталь — атрибут советской роскоши. За ним охотились. Его коллекционировали. Им хвастались. Но самое смешное, из него практически не ели.

Экскурсовод Валерия рассказывает, что молодёжь подходит к витринам из любопытства, просто поглазеть или узнать, что это за прибамбасы такие чудные. А вот люди старшего поколения, заставшие времена тотального дефицита, начинают вспоминать свои мечты о настоящей жвачке и опыт стояния в очередях.

«Одна женщина из Харькова рассказывала, как люди запоминали, в каких очередях и за кем стоят. Они писали ручкой прямо на предплечье номер магазина, свой порядковый номер, время. Этими цифрами могли быть исписаны все предплечья, а самым большим страхом было то, что ручка сотрётся — выгонят из очереди. Еще одна молодая женщина делилась тем, как недавно нашла у бабушки в шкафу нетронутый пузырёк „Маже Нуар“, ей подарили эти духи на выпускной, а она их так сильно берегла, что даже не открывала. Самое интересное, когда их все-таки открыли, они также хорошо пахли, ничуть не испортились. Вот что значит качество», — делится она.

Советские чудо-пылесосы работали не только на вдув пыли и сбор мусора, но и на выдув. Так, в пылесос можно было залить краску, чтобы побелить потолки, или воду, чтобы полить цветы. По форме пылесосы напоминали ракеты, шаттлы или даже планеты — дань космическим достижениям СССР.
Переносной мини-телевизор, который можно было взять с собой на природу или на дачу, — мечта практически каждого советского человека.
Фотоаппарат «Зенит». Главная его особенность — TTL-экспонометр, измеряющий яркость снимаемой сцены непосредственно через объектив.
«Полароид», появившейся в нашей стране в начале 90-х годов XX века, открыл советскому человеку чудо моментальной фотографии. Хозяин такого фотоаппарата тут же становился звездой любой вечеринки
Первые советские персональные ЭВМ. Такие стояли в конструкторских бюро и на заводах.
Программируемый калькулятор, который работал от сети.

Как ни крути, дефицит — такой же неотъемлемый символ советского времени, как олимпийский мишка, Юрий Гагарин и программа «Время». Если вы порасспрашиваете своих родителей (а лучше родителей своих родителей), о том, как им жилось при коммунизме, я думаю, услышите не одну историю о том, как дельцы на чёрном рынке обменивали импортные видеоплееры на долю в кооперативной квартире. Или о том, какие существовали способы достать дефицит «из-под прилавка» — с большой наценкой или по знакомству. Или о фарцовщиках и спекулянтах, которые, рискуя свободой и совестью, наживались на хроническом дефиците и желании людей обладать недоступным, импортным, вызывающим зависть.

По выходным здесь работает экскурсовод из Музейного центра «Площадь Мира». Валерия смеётся, что частенько люди интересуются, не продаёт ли она все эти вещи, на что она отвечает: «Эти вещи давно стали бесценны».
Родители, жившие при СССР, рассказывают своим детям о товарном дефиците не хуже экскурсовода.

Экспозиция Музейного центра «Площадь мира» на втором этаже ТРЦ «Планета» будет работать до 30 августа. Вход бесплатный, приходите посмотреть!

Любовь Полежаева специально для интернет-газеты Newslab.ru

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