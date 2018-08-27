«Здесь всё словно застыло в 90-х»: что делать, если попал в Абакан

Красноярцы часто ездят в Хакасию, но в основном чтобы искупаться в озерах, взглянуть на ГЭС или покататься на горных лыжах. Столицу региона посещают не все и не всегда. Правильно делают или многое упускают? Мы решили разобраться, чем заняться туристу в Абакане и стоит ли вообще соваться туда.

Абакан расположился близ устья одноименной реки, впадающей в Енисей. Городом стал в 1931 году, но поселение здесь гораздо более древнее. Сейчас тут живут 180 тысяч человек. Мы попросили рассказать о столице Хакасии ее бывшего жителя Федора. Он поделился фотографиями Абакана последних лет и признался, что этот город невозможно забыть.

«Я прожил в Абакане 17 лет и переехал в Красноярск в начале 2000-х, — говорит Федор. — С тех пор бываю на родине почти каждый год летом, но исключительно как турист. Приезжаю на день-два, останавливаюсь в отеле или на съемной квартире, гуляю. Люблю летний Абакан, несуетливый и провинциальный, хоть и столица региона. Архитектурно он как музей — будто застыл в 90-х».

«В сравнении с Красноярском, который за последние лет 15 изменился до неузнаваемости, Абакан, по-моему, остался прежним, — считает наш собеседник. — И это мне нравится. Видимо, у городских властей нет комплекса неполноценности, они не пытаются кому-то что-то доказать, стать „главным“, столицей Сибири или мира. Нет особых притязаний на уличный лоск, „чтоб как в Зарядье“. Стараются сохранить в рабочем состоянии то, что есть. Может, застой объясняется тем, что денег негусто. Периодически в СМИ появлялась информация о том, что Хакасия на грани банкротства, несколько месяцев назад тамошние родственники жаловались на задержки выплат, слухи регулярно прочили губернатору отставку... Короче, в экономике дела явно не очень».

«Из нового и очевидного — на окраине Абакана застраивают болото между городом и аэропортом, понемногу сносят частный сектор и бараки в центре. Несмотря на скандалы и отставания, достроили здания больницы и краеведческого музея. Возвели спорткомплекс возле полудикого Парка культуры и отдыха, появились уже знакомые красноярцам частные „Сады мечты“ (на два года раньше, чем в Красноярске, между прочим!). Большой парк Преображенский разбили на месте болотистой низины — там до сих пор по вечерам выходят на охоту полчища комаров. Впрочем, кровососы атакуют не только в Преображенском. В Абакане они повсюду. Но днем, когда комары спят, можно гулять от парка к парку, благо их в городе много», — уверен Федор.

«В столице Хакасии зелено, деревья подстригают, не рубят. Летом воздух чище, чем в Красноярске. В Абакане всего одна большая ТЭЦ, и находится она на окраине. Но, наверное, не меньше половины городской территории занимает частный сектор, который отапливается печками. Зимой тут хуже с экологией. Да и в принципе зимы здешние я не любил — холодные, ветреные и бесснежные», — жалуется бывший местный житель.

«Дороги в Абакане не самые хорошие, но и не ужасные, ездить можно, — говорит Федор. — Автопутешественникам тут будет комфортно. Платных парковок еще не выдумали. И в начале этого августа я видел только одну улицу, где шел ремонт. На ней же, кстати, попал в яму, пришлось ехать в шиномонтаж. Но сравните объем дорожных работ с красноярским коллапсом, который происходит каждое лето. А еще здесь нет пробок. В этом году довелось поездить по городу утром, около 9 часов. По красноярскому опыту перед поездкой стал смотреть Яндекс.Пробки, чтобы построить оптимальный маршрут и объехать заторы. А их тут нет. Статистика говорит, что не бывает ни утреннего часа пик, ни вечернего. Может, правда, это значит, что с работой не очень, раз никто никуда не спешит».

«Мне кажется, большинство красноярцев мало знает про Хакасию и Абакан. Ездят летом на озера Ширинского района, зимой в Приисковый, словно опасаются, что по остальной степи, как тысячи лет назад, кочуют воинственные племена. Это совсем не так. Хакасия — уютное, колоритное и гостеприимное место без пафоса, по которому летом можно путешествовать бесконечно. Считаю Абакан одним из обязательных мест для посещения», — заключил наш собеседник.

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Интернет-газета Newslab.ru