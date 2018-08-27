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«Здесь всё словно застыло в 90-х»: что делать, если попал в Абакан

«Здесь всё словно застыло в 90-х»: что делать, если попал в Абакан

Интернет-газета Newslab.ru
27.08.2018
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Абакан расположился близ устья одноименной реки, впадающей в Енисей. Городом стал в 1931 году, но поселение здесь гораздо более древнее. Сейчас тут живут 180 тысяч человек. Мы попросили рассказать о столице Хакасии ее бывшего жителя Федора. Он поделился фотографиями Абакана последних лет и признался, что этот город невозможно забыть.

Видя такую картину на въезде, сперва пугаешься, что попал в какое-то захолустье... Но потом это проходит.

«Я прожил в Абакане 17 лет и переехал в Красноярск в начале 2000-х, — говорит Федор. — С тех пор бываю на родине почти каждый год летом, но исключительно как турист. Приезжаю на день-два, останавливаюсь в отеле или на съемной квартире, гуляю. Люблю летний Абакан, несуетливый и провинциальный, хоть и столица региона. Архитектурно он как музей — будто застыл в 90-х».

Основная часть Абакана выглядит примерно так: пяти- и девятиэтажные панельки, просторные улицы, зелень.
А это типичный абаканский двор, украшенный деревянными арт-объектами советского времени и дикими ирисами — тут их называют «пикулями».
Едва ли не половину Абакана сейчас, в 2018 году, занимают индивидуальные одноэтажные домики.
Для тех обитателей частного сектора, у кого нет собственной бани, построили вот такую общественную. Помыться можно за 300 рублей.
В центре Абакана есть вот такие красивые жилые «сталинки». Эта, кстати, дом-близнец красноярской «Диеты».
А это здание — один из символов города — гостиница «Абакан» на улице Ленина. Сутки постоя в двухместном номере обойдутся примерно в 3500 рублей. В целом же в Абакане есть где остановиться — около десятка гостиниц, есть даже категория «4 звезды», несколько хостелов, множество квартир посуточно.
Это тоже улица Ленина — самый центр города. Раньше на месте этих новостроек с хакасским орнаментом стояли деревянные бараки, вспоминает Федор.
С подачи красноярских проектировщиков в Абакане начали строить одинаковые высотки с вентфасадами. Неискушенные горожане пока считают такое жилье элитным.

«В сравнении с Красноярском, который за последние лет 15 изменился до неузнаваемости, Абакан, по-моему, остался прежним, — считает наш собеседник. — И это мне нравится. Видимо, у городских властей нет комплекса неполноценности, они не пытаются кому-то что-то доказать, стать „главным“, столицей Сибири или мира. Нет особых притязаний на уличный лоск, „чтоб как в Зарядье“. Стараются сохранить в рабочем состоянии то, что есть. Может, застой объясняется тем, что денег негусто. Периодически в СМИ появлялась информация о том, что Хакасия на грани банкротства, несколько месяцев назад тамошние родственники жаловались на задержки выплат, слухи регулярно прочили губернатору отставку... Короче, в экономике дела явно не очень».

По городу то тут, то там расставлены разные забавные скульптуры. Например, эта — «Мечтатель». Автор — красноярский скульптор Константин Зинич.
Тут — котики, крадущие сосиски. Этот арт-объект тоже воплотил наш земляк — Андрей Мурзин.
На этом фото сразу два ярких символа Абакана — телебашня и парк «Орленок» (аналог красноярского Центрального парка).
Еще одна достопримечательность — памятник Ивану Ярыгину. Не все знают, что первые шаги в спорте знаменитый борец сделал на хакасской земле. А еще он учился на шофера в абаканском техникуме.
Это Парк Победы. Просторная зеленая зона с памятником, Вечным огнем, аллеями для прогулок. Выглядит масштабно.
А это новый мемориал, открытый в 2015 году на горе Самохвал на окраине Абакана. На переднем плане памятник хакасскому воину...
... а за ним — памятник воину-освободителю. Все это в окружении каменных стел и с видом на окрестности.
А это абаканская Дрена — самый опасный водоем Хакасии по версии МЧС. Уж очень много несчастий тут происходит. Частично ее берег обустроен, но не здесь.

«Из нового и очевидного — на окраине Абакана застраивают болото между городом и аэропортом, понемногу сносят частный сектор и бараки в центре. Несмотря на скандалы и отставания, достроили здания больницы и краеведческого музея. Возвели спорткомплекс возле полудикого Парка культуры и отдыха, появились уже знакомые красноярцам частные „Сады мечты“ (на два года раньше, чем в Красноярске, между прочим!). Большой парк Преображенский разбили на месте болотистой низины — там до сих пор по вечерам выходят на охоту полчища комаров. Впрочем, кровососы атакуют не только в Преображенском. В Абакане они повсюду. Но днем, когда комары спят, можно гулять от парка к парку, благо их в городе много», — уверен Федор.

У входа в гостиницу «Абакан» припаркован ретроавтомобиль «Победа» — ровесник отеля, построенного в 1955 году.
Ротонда на «Горе любви» близ города. Тут молодожены на счастье бьют бутылки и фотографируются. Все вокруг завалено стеклом. Странная традиция, ужасно выглядит.
Эта скульптурная группа на центральной улице Ленина — храм под открытым небом. Менгир, фаллический символ слияния земли и неба, гранитная чаша и каменное яйцо.
Мчащаяся на лошади женщина — древнее олицетворение республики. Чеканка на стене гостиницы «Хакасия» на Щетинкина.
А эта женщина с ГЭС на голове — наверное, Хакасия в советское время. Тут и сельское хозяйство, и промышленность, и наука и еще много всего. Барельеф украшает офисное здание на Кирова.
Этот памятник менее пафосный — просто пожарная машина у старой части на Вяткина.
Красивый старый фонтан «Купающиеся гуси» на Чкалова, у Знаменской церкви. Интересно, на месте ли он? Фото сделано несколько лет назад, сейчас в этом квартале идет стройка.
Земной шар, наполовину заполненный пластиком, установлен у входа в краеведческий музей (он на фото ниже). Не прячется во дворах, как красноярские контейнеры, а на самом видном месте стоит!

«В столице Хакасии зелено, деревья подстригают, не рубят. Летом воздух чище, чем в Красноярске. В Абакане всего одна большая ТЭЦ, и находится она на окраине. Но, наверное, не меньше половины городской территории занимает частный сектор, который отапливается печками. Зимой тут хуже с экологией. Да и в принципе зимы здешние я не любил — холодные, ветреные и бесснежные», — жалуется бывший местный житель.

Парк культуры и отдыха. Похож на красноярский Татышев-парк до эпохи его активного благоустройства. Тут есть дорожки для прогулок, пляж на Дрене, кое-какие спортивные приспособления. Лев на постаменте, ну и коровы иногда пасутся.
Неподалеку от ПКиО находится главный хакасский ипподром. Бывает, что тут можно бесплатно посмотреть бега. Здесь же можно застать работающим птичий рынок и прикупить, например, уточек или поросеночка.
Большой спортивный комплекс «Абакан» открылся в 2010 году. Он стоит при входе в Парк культуры и отдыха.
Это чудная постройка — новое здание Краеведческого музея в начале улицы Пушкина. Посмотреть на древнее искусство Хакасии можно за 200 рублей с человека. Помимо постоянной экспозиции, есть и временные выставки. Недавно закончился показ репродукций Ван Гога.
Храм святых Константина и Елены на пересечении улиц Пушкина и Жукова строился 13 лет (с 1998-го по 2011-й) на пожертвования горожан.
В парке «Орленок» работает просто гигантское колесо обозрения — аттракцион «Солнышко». «Помню, в детстве очень боялся на нем кататься», — рассказал наш собеседник Федор.
Дальше еще интереснее: пару лет назад надувные детские развлечения ставили прямо под окнами дома правительства, перед Лениным, на главной площади республики — Первомайской...
На фоне храма в Преображенском парке тоже можно было увидеть надувные пальмы.

«Дороги в Абакане не самые хорошие, но и не ужасные, ездить можно, — говорит Федор. — Автопутешественникам тут будет комфортно. Платных парковок еще не выдумали. И в начале этого августа я видел только одну улицу, где шел ремонт. На ней же, кстати, попал в яму, пришлось ехать в шиномонтаж. Но сравните объем дорожных работ с красноярским коллапсом, который происходит каждое лето. А еще здесь нет пробок. В этом году довелось поездить по городу утром, около 9 часов. По красноярскому опыту перед поездкой стал смотреть Яндекс.Пробки, чтобы построить оптимальный маршрут и объехать заторы. А их тут нет. Статистика говорит, что не бывает ни утреннего часа пик, ни вечернего. Может, правда, это значит, что с работой не очень, раз никто никуда не спешит».

Это здание с колоннами на Ленина — городской центр культуры «Победа» — первый настоящий кинотеатр Абакана. Он был построен к началу 1945 года, потому получил такое название. Кинопоказы там все еще проходят, но реклама зазывает на выставку меда и распродажу шуб.
С общественным питанием в Абакане порядок — недорогие столовые, кафе, кофейни, модные бургерные — все есть! По крайне мере, в центре. Красноярцы даже найдут знакомые названия: некоторые сети из краевого центра добрались до южных соседей.
С шопингом — наоборот. Ехать в Абакан за покупками точно не стоит. Большинство популярных брендов масс-маркета досюда не дошло. Есть пара небольших моллов...
... и вот такой пестрый квартал с магазинами на Щетинкина. Нейминг специфический: женская одежда «Каллиста», мужская одежда «ВиктОр», обувь Euro Shoes.
Главный товар, на который стоит обратить внимание в Абакане, — помидоры! Купить их можно, например, на дачных рядах Центрального рынка по улице Тараса Шевченко. В начале августа 2018-го — 700 рублей за ведро.
В общем, в Абакане и окрестностях летом хорошо.
Не жизнь, а пломбир. Приезжайте в Абакан!

«Мне кажется, большинство красноярцев мало знает про Хакасию и Абакан. Ездят летом на озера Ширинского района, зимой в Приисковый, словно опасаются, что по остальной степи, как тысячи лет назад, кочуют воинственные племена. Это совсем не так. Хакасия — уютное, колоритное и гостеприимное место без пафоса, по которому летом можно путешествовать бесконечно. Считаю Абакан одним из обязательных мест для посещения», — заключил наш собеседник.

Выбираете, куда уехать из Красноярска на выходные? Посмотрите наши репортажи из Ачинска, Лесосибирска и Енисейска или прокатитесь с нами до Хакасского заповедника.

Интернет-газета Newslab.ru

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