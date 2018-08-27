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«Дали жару»: самые драйвовые кадры летнего Красмарафона-2018

«Дали жару»: самые драйвовые кадры летнего Красмарафона-2018

27.08.2018
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На старте более тысячи участников. Места на проспекте Мира хватило всем

Шестой по счёту летний забег на этот раз проходил два дня и при традиционной поддержке золотодобывающей компании «Полюс». В субботу, 25 августа, на старт вышли участники пятикилометровой дистанции по праздничному проспекту Мира. Всем выдали набор бегуна — фирменную футболку красного цвета и именной стартовый номер.

Без справки врача не пускали ни одного спортсмена-энтузиаста. «Даже если вы только что финишировали на Айронмене», шутили организаторы.

Перед забегам участникам устроили нешуточную разминку, чтобы разогреть мышцы.

Прыжки на месте под музыку — лучший вариант разминки
Ещё одно полюбившееся участникам забега упражнение — парные приседания
Некоторые спортсмены разминались по своей особой методике
Ну что, готовы к старту?

Километровая эстафета для детей прошла под девизом «Навстречу Универсиаде», поэтому юные участники удостоились особенных наград — медалей с U-Лайкой.

С такой медалью и чемпионом будущей Универсиады-2019 себя можно почувствовать
Фото: Юлия Раскова
В километровой гонке участвовали дети до 12 лет. Многие впервые преодолели дистанцию
Фото: https://vk.com/krasmarafon

Во второй день Красмарафона, 26 августа, на забеге отличились опытные атлеты на дистанции в 10 км (позже они сами прозвали себя «десятниками») и бегуны на 21,1 км.

Участники бежали от площади БКЗ до перекрёстка Мира и Сурикова. Дальше пути «десятников» и полумарафонцев расходились
Те, кто соревновался на дистанции в десять километров, сразу бежали на остров Татышев
Полумарафонцы должны были добавить к этому маршруту несколько километров по набережной
«Жара» была нереальной. Спортсменов поддерживали не только кричалками, но и поливом из шланга

На фестивале спорта было много гостей из разных городов Сибири. Например, Светлана и Андрей Деменковы приехали на «Жару» из Кемерово. Они всегда выступают только в полумарафоне.

Семья Деменковых снова готова к бою, вернее к забегу

— Мы, конечно, постоянно тренируемся, участвуем и в европейских стартах, в этом году, например, была Прага. Прежде всего, бегаем для здоровья, а не ради наград, — делится впечатлениями семья Деменковых.

Пробежал десять километров вместе со своей хозяйкой и совсем не устал пёс Фердинанд. Во время забега у спортивной таксы даже появился фан-клуб: псу изготовили специальный номер с надписью клички и медаль.

Вот он, уникальный гость красноярской «Жары» — первая такса-спортсмен. Пёс приехал со своей хозяйкой Алиной из Иркутска
Волонтёры без заминок встречали каждого финишировавшего участника с бурными поздравлениями. На площади Мира не прекращался звон медалей
Побегали? Можно и позагорать в теньке
Достойный трофей для красивых спортсменок
70-летний Пётр Трач показал отличное время на полумарафоне
Фото: пресс-служба компании «Полюс»

Некоторые участники были особенно экстравагантными, например, на полумарафон вышел спортсмен в костюме Дарта Вэйдера из галактической саги «Звездные войны», а многим девушкам было гораздо комфортнее наматывать круги по городу в юбке.

Спортсмен на «тёмной стороне сил». Парень бежал в маске 21 километр
Грациозность балерины и выносливость атлета — идеальное сочетание
У некоторых даже тейпы для суставов были нарядными
А вот команда красноярских спортсменок «Бегодевочки»

Вышли на старт около 100 спортсменов-любителей от компании «Полюс». Генеральный партнёр мероприятия уже второй год устраивает двухмесячный «ворк-аут» перед стартом для своих сотрудников. Совместные тренировки отлично укрепили коллектив.

Большинство сотрудников компании «Полюс» бежали в футболках с фирменной символикой. Говорят, это добавляло чувства ответственности за результат
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
«Я решила постепенно наращивать километры: в прошлом году бежала 5, в этом 10, глядишь, в 2019 году решусь на полумарафон», — делится впечатлениями Виктория Савенкова, сотрудник компании «Полюс».
«Бежала в первый раз, было тяжело немного. Но такие мероприятия нужно обязательно проводить в городе, чтобы все привыкали держать организм в тонусе, а ещё тут можно получить много приятных эмоций», — рассказывает на финише Екатерина Руленко, , сотрудник «МФЦ Полюс».

— Это супер-спортивный праздник. Таких мероприятий в стране очень мало, забег «Жара» входит в топ лидеров. Дружно и одновременно бегут спортсмены, бухгалтеры, бизнесмены, художники, а мы заботимся, чтобы это было для них в удовольствие, — отметил организатор серии стартов Красмарафона Сергей Мясников.

Лучшим на дистанции полумарафона стал прославленный красноярский легкоатлет Андрей Путинцев, он опередил Владимира Шахраева и Александра Титова.

Андрей Путинцев разрывает финишную ленту
Фото: пресс-служба компании «Полюс»

Призовую тройку у женщин возглавила Наталья Аристархова, Анна Чиркина и Галина Березина заняли второе и третье места. Профи в забеге участвует не много, но любителям всегда приятно пробежаться в одном ряду с атлетами-чемпионами.

Это было по-настоящему жарко, ярко и очень драйвово! Проверьте таблицу результатов, вдруг ваш знакомый тоже финишировал в «Жаре», и вы его не поздравили. А мы побежали готовиться к старту в следующем году.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru

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