«Дали жару»: самые драйвовые кадры летнего Красмарафона-2018

Красноярск провёл последние выходные лета не только за торжеством Дня города, он превратился в центр массового забега «Жара». Традиционное спортивное соревнование стало самым масштабным за Уралом. Две тысячи детей и взрослых вышли на старт под раскалённым солнцем. Newslab собрал самые яркие моменты гонки.

Шестой по счёту летний забег на этот раз проходил два дня и при традиционной поддержке золотодобывающей компании «Полюс». В субботу, 25 августа, на старт вышли участники пятикилометровой дистанции по праздничному проспекту Мира. Всем выдали набор бегуна — фирменную футболку красного цвета и именной стартовый номер.

Без справки врача не пускали ни одного спортсмена-энтузиаста. «Даже если вы только что финишировали на Айронмене», шутили организаторы.

Перед забегам участникам устроили нешуточную разминку, чтобы разогреть мышцы.

Километровая эстафета для детей прошла под девизом «Навстречу Универсиаде», поэтому юные участники удостоились особенных наград — медалей с U-Лайкой.

Во второй день Красмарафона, 26 августа, на забеге отличились опытные атлеты на дистанции в 10 км (позже они сами прозвали себя «десятниками») и бегуны на 21,1 км.

На фестивале спорта было много гостей из разных городов Сибири. Например, Светлана и Андрей Деменковы приехали на «Жару» из Кемерово. Они всегда выступают только в полумарафоне.

— Мы, конечно, постоянно тренируемся, участвуем и в европейских стартах, в этом году, например, была Прага. Прежде всего, бегаем для здоровья, а не ради наград, — делится впечатлениями семья Деменковых.

Пробежал десять километров вместе со своей хозяйкой и совсем не устал пёс Фердинанд. Во время забега у спортивной таксы даже появился фан-клуб: псу изготовили специальный номер с надписью клички и медаль.

Некоторые участники были особенно экстравагантными, например, на полумарафон вышел спортсмен в костюме Дарта Вэйдера из галактической саги «Звездные войны», а многим девушкам было гораздо комфортнее наматывать круги по городу в юбке.

Вышли на старт около 100 спортсменов-любителей от компании «Полюс». Генеральный партнёр мероприятия уже второй год устраивает двухмесячный «ворк-аут» перед стартом для своих сотрудников. Совместные тренировки отлично укрепили коллектив.

— Это супер-спортивный праздник. Таких мероприятий в стране очень мало, забег «Жара» входит в топ лидеров. Дружно и одновременно бегут спортсмены, бухгалтеры, бизнесмены, художники, а мы заботимся, чтобы это было для них в удовольствие, — отметил организатор серии стартов Красмарафона Сергей Мясников.

Лучшим на дистанции полумарафона стал прославленный красноярский легкоатлет Андрей Путинцев, он опередил Владимира Шахраева и Александра Титова.

Призовую тройку у женщин возглавила Наталья Аристархова, Анна Чиркина и Галина Березина заняли второе и третье места. Профи в забеге участвует не много, но любителям всегда приятно пробежаться в одном ряду с атлетами-чемпионами.

Это было по-настоящему жарко, ярко и очень драйвово! Проверьте таблицу результатов, вдруг ваш знакомый тоже финишировал в «Жаре», и вы его не поздравили. А мы побежали готовиться к старту в следующем году.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru