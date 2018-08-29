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Виртуальный гид АLеся, фонарики на касках и жидкий металл: фоторепортаж с ночной велопрогулки по КрАЗу

Виртуальный гид АLеся, фонарики на касках и жидкий металл: фоторепортаж с ночной велопрогулки по КрАЗу

Интернет-газета Newslab.ru
29.08.2018
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После строгого контроля на проходной все участники ночной велоэкскурсии получили каски с фонариками, куртки со светоотражающими полосами, респираторы, очки, перчатки и рации с наушниками. На КрАЗе очень серьезный подход к технике безопасности: все, кто пришел на завод, должны вернуться домой здоровыми и невредимыми.

Общий сбор у проходной
Ребята сосредоточенно слушают инструктаж по технике безопасности
Всем выдают спецовки, респираторы, очки и каски с налобным фонариком
Все готовы?
Поехали!

Инструктаж по технике безопасности пройден, и команда велосипедистов с работниками РУСАЛа отправляется в путешествие по цехам знаменитого завода. В наушнике звучит красивый женский голос — аудиогид АLеся рассказывает об истории завода, производстве алюминия, системе газоочистных сооружений... Узнаю, что этот легкий металл применяется практически во всех сферах жизни: в самолетостроении, при изготовлении технических приборов, посуды, велосипедов и даже смартфонов.

Заводчане — народ особый, простой и открытый, встречают гостей очень приветливо. Наша первая остановка — в одном из электролизных корпусов. Всего их на заводе 23, и каждый длиной около километра. Работа электролизника очень ответственная и физически сложная. Работают здесь исключительно мужчины.

Для гостей открыли крышку электролизера, и все, как завороженные, смотрели на яркое пламя и металл. Работник зачерпывает жидкий раскаленный алюминий и выливает его на краешек ванны. Температура внутри самой электролизной ванны составляет почти тысячу градусов — вообразить, насколько это горячо, очень трудно.

Одна из множества ванн электролизного цеха
Работник зачерпывает жидкий алюминий...
... и осторожно выливает его прямо на край ванны!
Яркий цвет металла похож, скорее, на цвет заходящего солнца, и всё потому, что температура внутри электролизной ванны составляет почти тысячу градусов.
Ребята слушают рассказ о деталях производства алюминия
Отправляемся к следующему пункту нашей велопрогулки

Произведенный в электролизном корпусе алюминий в специальных ковшах отправляется на доработку в литейное отделение. В каждом ковше — до 5 тонн раскаленного металла.

«В таком цеху около 20 лет проработал мой отец. Он всегда говорил, что процесс производства алюминия нужно увидеть именно вживую, своими глазами — и поэтому я сегодня здесь», — делится впечатлениями участник велоэкскурсии Владимир Злобин.

Наша отважная велосипедная команда продолжает катить по заводу. Заезжаем в литейный цех, где в огромной раскаленной печи алюминий переплавляется и смешивается с добавками, а полученные сплавы выливаются в формы — именно так образуются готовые слитки. 

Кстати, КрАЗ — единственный в стране производитель сплава для алюминиевых банок. Из одного плоского слитка весом до 30 тонн получится 2 миллиона банок объёмом 0,5 — этого хватит, чтобы дать каждому красноярцу по две баночки.
Из такого слитка делают детали для двигателей автомобилей и кузова для машин. Например, Audi
100-тонный открытый миксер — в нём подготавливают алюминиевые сплавы
Производство не прекращается ни на минуту
Слитки остужают холодной водой
Производство слитков
Участники велоэкскурсии слушают рассказ эксперта

Третья наша остановка — диспетчерский пульт газоочистки. Это просторное светлое помещение, где специалист наблюдает по мониторам за всеми газоочистными установками КрАЗа. У каждого корпуса своя газоочистка, которая работает, как и весь завод, круглосуточно. Ежедневно лаборанты берут больше 40 проб воздуха, воды и почвы. Все они тут же обрабатываются в лаборатории завода. Каждая из них снабжена рукавными фильтрами общей длиной 35 км.

Диспетчерский пункт газоочистных установок. Газоочистка представляет собой большую систему воздуховодов и фильтров, и состоит из двух ступеней — «мокрой» и «сухой». «Мокрая» очищает от серы, сухая — от пыли, смол и взвешенных частиц.
Выглядит это примерно так — при реакции солей под действием тока выделяется металл и газы. К каждому электролизеру подведена труба, которая принудительно вытягивает газ в вентиляционную установку. Там есть фильтры разных видов, которые задерживают больше 99,9% выделяемых отходов. В каждой газоочистке 33 километра гибких труб.

Добираемся до заводской улицы, где при свете уличного фонаря девушка-лаборант определяет с помощью специального анализатора воздуха содержание в воздухе вредных примесей. На данный момент все в норме.

Ежедневно лаборанты берут больше 40 проб воздуха, воды и почвы. В год в среднем это больше 11 с половиной тысяч проб. Все они каждый день обрабатываются в лаборатории завода.
Пробы берутся с помощью анализатора воздуха
Также свои пробы отбирают различные контролирующие органы, которые пристально проверяют предприятие.
Лаборант объясняет ребятам принцип действия анализатора

Два часа прогулки пролетели незаметно. Проголодавшихся и немного уставших велосипедистов в здании заводоуправления ждут горячий чай и свежая выпечка, приготовленная в кондитерском цехе предприятия, а также напитки — в тех самых алюминиевых банках, помните?

Перекусив и отдохнув, отправляемся домой — впечатлений и воспоминаний море, и я очень надеюсь, что однажды вернусь сюда еще раз!

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab.ru

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