«Стразы, люрекс и немного любви»: в Красноярске открылась выставка главного модника страны

Впервые в Красноярске открылась выставка сценических костюмов звёзд российской эстрады и оперы из Фонда Александра Васильева. Newslab посмотрел на редкие платья популярных советских певиц, наряды сегодняшних поп-див и узнал об истории самых эффектных экземпляров от главного историка моды страны.

Знаменитый историк моды и коллекционер Александр Васильев открыл свою 188-ю по счёту выставку платьев знаменитостей, которая стала премьерной для Красноярска. Самые интересные и уникальные наряды отечественных див даже на манекенах вызывают трепетное чувство чего-то прекрасного и немного эпатажного.

— Каждая звезда хочет блистать и блестеть. Поэтому многие наряды расшиты камнями и бисером. Певица должна выглядеть со сцены особенной, ни на кого непохожей, чтобы были заметные её прическа, украшения и макияж. Я привез как раз эти особенные платья. Собрать их было очень трудно, ведь звёзды нехотя расстаются с любимыми или ценными для них нарядами. Например, они уверяют, что скоро похудеют и снова смогут их носить, — заявил Васильев.

Маэстро моды рассказал о том, как именно ему достались некоторые из экземпляров коллекции. Так, платья Елены Образцовой Васильев получил по бартеру — он читал лекцию истории моды в школе оперного искусства певицы.

А есть звёзды, которые наотрез отказываются дарить наряды, например, София Ротару. Она никому не отдала и не продала ни одного своего платья, лишь для Васильева сделала исключение. А вот Эдита Пьеха отказалась отдавать наряд даже после личной встречи. Она сказала, что после смерти откроется музей, в котором выставят её 300 платьев.

«Эдита Станиславовна, у вас 300 одинаковых хитонов с одной хризантемой сбоку... Их же нельзя будет поставить рядом только потому, что они разного цвета», — пытался убедить Пьеху Васильев. Но доводы не сработали. Платья королевы советской эстрады остались неприкосновенны.

Некоторые наряды находились удивительным образом. Их приносили люди, которых судьба случайно связала со знаменитостью:

— Однажды в Краснодаре женщина мне заявила: «У меня есть платье Любови Орловой. Мне его любовник принёс, он обчистил квартиру актрисы в Москве. Я уже не влезаю в это платье, поэтому лучше вам отдам», — со смехом рассказал Александр Васильев.

Масштабная ретроспектива сценических костюмов не оставляет в покое, пока не удается вспомнить ту самую песню, которую та или иная исполнительница доносила в образе. Может, Алёна Свиридова именно в этом наряде впервые спела «Розового фламинго», а «Погода в доме» Ларисы Долиной состоялась благодаря жемчужному шлейфу платья в пол.

Всего в коллекции маэстро моды 65 тысяч платьев и мужских костюмов. В Красноярск приехали только женские сценические образы — и всего один брючный костюм. Двойка из модного в 60-е люрекса принадлежала Татьяне Шмыге, единственной в СССР актрисе оперетты, удостоенной звания народной. Александр Васильев и тут не забыл вставить интересную историю:

— Когда Татьяна Шмыга умерла, её муж отдал мне все сценические платья народной артистки, со словами: «Самое лучшее унесла прислуга, возьмите, что осталось». Оказалось, что лучшее — это тёплые вещи и панталоны. Ни одно платье прислуга взять не посмела, видимо, это и для них была своего рода «святыня».

Выставка работает в Красноярске с 4 сентября и до 20 января 2019 года каждый день, кроме понедельника, в Музейном центре «Площадь мира» (площадь Мира, 1). Цена билета — 350 рублей (льготный — 200).

По словам Васильева, оценить стиль красноярских модниц он пока не успел. Зато попросил почаще проверять свои шкафы — вдруг там пылится какой-нибудь чудный старинный наряд?

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото Алины Ковригиной