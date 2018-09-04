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«Стразы, люрекс и немного любви»: в Красноярске открылась выставка главного модника страны

«Стразы, люрекс и немного любви»: в Красноярске открылась выставка главного модника страны

Интернет-газета Newslab.ru
04.09.2018
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Жемчужина выставки — изумрудное платье оперной дивы Анны Нетребко. Вы даже не представляете, какое оно впечатляющее в реальности

Знаменитый историк моды и коллекционер Александр Васильев открыл свою 188-ю по счёту выставку платьев знаменитостей, которая стала премьерной для Красноярска. Самые интересные и уникальные наряды отечественных див даже на манекенах вызывают трепетное чувство чего-то прекрасного и немного эпатажного.

— Каждая звезда хочет блистать и блестеть. Поэтому многие наряды расшиты камнями и бисером. Певица должна выглядеть со сцены особенной, ни на кого непохожей, чтобы были заметные её прическа, украшения и макияж. Я привез как раз эти особенные платья. Собрать их было очень трудно, ведь звёзды нехотя расстаются с любимыми или ценными для них нарядами. Например, они уверяют, что скоро похудеют и снова смогут их носить, — заявил Васильев.

Выставку открыли сам маэстро Александр Васильев и министр культуры края Елена Мироненко в длинной черной мантии
Платье в стиле Пикассо солистки группы «Комбинация» Татьяны Ивановой стало одним из самых блистательных экспонатов. Кстати, в этом году группа отметит 30-летие и приедет с гастролями в Красноярск.
Один из нарядов Надежды Бабкиной от известного модельера Валентина Юдашкина. Вы только посмотрите на эту вышивку
Платья солисток оперной сцены отличаются особенной роскошью и пышностью. Они спрятаны за стеклянной витриной, но это не делает их менее выразительными

Маэстро моды рассказал о том, как именно ему достались некоторые из экземпляров коллекции. Так, платья Елены Образцовой Васильев получил по бартеру — он читал лекцию истории моды в школе оперного искусства певицы.

А есть звёзды, которые наотрез отказываются дарить наряды, например, София Ротару. Она никому не отдала и не продала ни одного своего платья, лишь для Васильева сделала исключение. А вот Эдита Пьеха отказалась отдавать наряд даже после личной встречи. Она сказала, что после смерти откроется музей, в котором выставят её 300 платьев.

«Эдита Станиславовна, у вас 300 одинаковых хитонов с одной хризантемой сбоку... Их же нельзя будет поставить рядом только потому, что они разного цвета», — пытался убедить Пьеху Васильев. Но доводы не сработали. Платья королевы советской эстрады остались неприкосновенны.

Красный стёганный кафтан и костюм, рубашка и юбка в пол, украшенные принтом в стиле советской газеты «Правда» — всё это костюм Лаймы Вайкуле «Перестройка»
А это воистину легендарный наряд. Красное платье из гардероба Татьяны Анциферовой, в которой она закрывала Олимпиаду-80 в Москве. Помните: «До свиданья, наш ласковый Миша, Возвращайся в свой сказочный лес»?
Слева направо: платье Софии Ротару, Веры Брежневой, Лолиты Милявской, Елены Ваенги
Белый романтичный костюм Валентины Толкуновой будет хранить память о ней вместе с пронзительными песнями
Костюмы популярных в 60-е Марии Пахоменко, Гелены Великановой, Ирины Бржевской было трудно найти, потому что с былой славой утратились и связи с их родственниками
Кружевные и невероятно женственные платья Анжелики Варум и Алёны Свиридовой, в которых они блистали в 90-е

Некоторые наряды находились удивительным образом. Их приносили люди, которых судьба случайно связала со знаменитостью:

— Однажды в Краснодаре женщина мне заявила: «У меня есть платье Любови Орловой. Мне его любовник принёс, он обчистил квартиру актрисы в Москве. Я уже не влезаю в это платье, поэтому лучше вам отдам», — со смехом рассказал Александр Васильев.

Масштабная ретроспектива сценических костюмов не оставляет в покое, пока не удается вспомнить ту самую песню, которую та или иная исполнительница доносила в образе. Может, Алёна Свиридова именно в этом наряде впервые спела «Розового фламинго», а «Погода в доме» Ларисы Долиной состоялась благодаря жемчужному шлейфу платья в пол.

Известный во всем мире дизайнер и историк моды охотно фотографировался со всеми и раздавал автографы
Красноярские красавицы уже успели оценить выставку, но официально она открывается сегодня, 4 сентября.
Стразы, много страз: такие наряды позволит себе далеко не каждая модница
Некоторые делали фото фасона, вероятно, чтобы заказать пошив подобных платьев
«Сэлфи со звездой» — так Александр Васильев называл фотосессию
Здесь же работала и выставка Max Mara. Оказалось, пальто 70-х сейчас на самом пике моды

Всего в коллекции маэстро моды 65 тысяч платьев и мужских костюмов. В Красноярск приехали только женские сценические образы — и всего один брючный костюм. Двойка из модного в 60-е люрекса принадлежала Татьяне Шмыге, единственной в СССР актрисе оперетты, удостоенной звания народной. Александр Васильев и тут не забыл вставить интересную историю:

— Когда Татьяна Шмыга умерла, её муж отдал мне все сценические платья народной артистки, со словами: «Самое лучшее унесла прислуга, возьмите, что осталось». Оказалось, что лучшее — это тёплые вещи и панталоны. Ни одно платье прислуга взять не посмела, видимо, это и для них была своего рода «святыня».

Выставка работает в Красноярске с 4 сентября и до 20 января 2019 года каждый день, кроме понедельника, в Музейном центре «Площадь мира» (площадь Мира, 1). Цена билета — 350 рублей (льготный — 200).

По словам Васильева, оценить стиль красноярских модниц он пока не успел. Зато попросил почаще проверять свои шкафы — вдруг там пылится какой-нибудь чудный старинный наряд?

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru,
фото Алины Ковригиной

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