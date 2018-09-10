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Кружечка, рентгеновский снимок, запчасти и больше 1000 мешков с мусором: в Красноярске прошёл экоквест День Енисея

Кружечка, рентгеновский снимок, запчасти и больше 1000 мешков с мусором: в Красноярске прошёл экоквест День Енисея

Интернет-газета Newslab.ru
10.09.2018
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Как проходил экоквест, что необычного обнаружили команды среди мусора и кто стал победителем экологического субботника «День Енисея» — об этом в фоторепортаже с места событий!

«Енисей — это действительно одна из главных рек нашей страны, она протекает по территории нашего города, поэтому это та артерия, которую мы должны обеспечивать и благоустраивать», — вдохновил участников перед стартом первый заместитель главы города Владислав Логинов.

Команда МЧС
Регистрация участников экоквеста
Команда Сибирского федерального университета
На старте команда школьников Советского района (школа № 152)
Участники спускаются от проспекта Ульяновский на берег Енисея
Самая креативная команда — отделение вольной борьбы школы Олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтиева под руководством своего тренера. Самому маленькому участнику всего 6 лет
А это ребята школы Олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтиева фотографируются с херштегом #ДеньЕнисея для участия в конкурсе

Волонтерами экоквеста стали сотрудники компаний и предприятий Красноярска, студенты и школьники, работники государственных учреждений и различных городских организаций. После регистрации все команды-участники получили перчатки и мешки для мусора, предоставленные компанией Леруа Мерлен.

В 11 часов утра был дан старт — командам выделено ровно 2 часа, чтобы собрать весь мусор. На дороге поодаль расположились 3 пункта приема мешков с мусором, где вскоре образовались очереди. Очень большие предметы, не вмещающиеся в мешки, принимались отдельно, на них начислялись отдельные баллы. Победителей определяли по итоговому количеству набранных баллов.

Волонтеры убирают берег Енисея
Девушка-волонтер вытаскивает из воды палкой пластиковые бутылки и мусор
Волонтеры выносят из прибрежного леса в мешках мусор
Команда волонтеров собирает в мешки старую картошку
Очередь на одном из пунктов приема мусора
Участники команды компании «КиК»
Девчонки из школы № 18 фотографируются на фоне регбийных трофеев
Владислав Гайдаржи из красноярского волонтерского центра «Доброе дело» рассказывает: «В нашей команде сегодня 6 человек. И сегодня мы участвуем в сборе мусора на самой грязной набережной Енисея, которую я видел. Только из этой ямы выгреб целых 2 мешка мусора, и еще немного осталось...»

В 2018 году в экоквесте впервые принимали участие знаменитые спортивные команды — женская регбийная команда «Енисей-СТМ», баскетбольный клуб «Енисей», футбольный клуб «Енисей» и представители регбийного клуба «Красный Яр». Спортсмены вместе со всеми участниками носили огромные мешки с собранным мусором. А волонтеры в свою очередь на площадках спортивных клубов «Енисей-СТМ» и баскетбольного «Енисея» могли посостязаться в метком бросании в корзину пластиковых бутылок и сфотографироваться со спортивными трофеями.

«Мы решили помочь городу прибрать территорию и даже отменили тренировку. Думаю, это поможет нашей команде сплотиться, выработать командный дух», — рассказал главный тренер женской регбийной команды «Енисей-СТМ» Марат Минисламов.

Отдельно работала площадка по сбору пластика. Волонтёрский центр «Доброе дело» организовывает её уже во второй раз на экоквесте День Енисея. Активисты могут приносить мешки с пластиком и получить за это баллы. Всего волонтёры собрали 302 мешка с пластиком.

Девушки из регбийной сборной «Енисей-СТМ» несут на другой пункт приема мусора полные мешки
Красноярские регбистки во главе с Александрой Керженцовой (слева)
Ребята из футбольного клуба «Енисей»
Волонтер несет мусор
Третий пункт приема мусора
Фото на память
Волонтеры сдают мусор и им начисляют баллы

Более 50 сотрудников пожарной охраны МЧС вышли в этот день на экоквест «День Енисея». Пожалуй, это была самая многочисленная команда, по всему берегу виднелись их оранжевые береты. «Мусор — главный источник возникновения пожаров, и мы ежегодно участвуем в подобных мероприятиях, чтобы предотвратить возможные возгорания на берегу Енисея», — отметил начальник первой пожарно-спасательной части Роман Либерт.

«Наши сотрудники практически в полном составе вышли на уборку территории, надеемся победить, набрать больше всех мусора, потому что у нас ребята боевые, не ленивые. Вот нашли 3 мешка картошки», — улыбается и показывает мешок руководитель Управления капитального строительства г. Красноярска Дмитрий Кузнецов.

Сотрудники пожарной охраны собирают мусор
Пластиковая бутылка, которую нужно убрать
Детская локация, где ребятишки рисуют, клеят, вырезают
Школьники убрались, теперь можно и поиграться

В 13 часов состоялось торжественное подведение итогов. Абсолютным победителем экоквеста — по количеству собранного мусора и на самую уникальную находку — стала команда Института экологии и географии Сибирского федерального университета. Команда «География» представила своеобразный каркас железного глобуса.

Своим милым рассказом не оставила никого равнодушным школьница Ульяна из команды «Прокуроры»: «Когда я зашла в лесок, там стояла эта кружечка, в ней лежала серебряная ложечка. Я подумала, что кто-то пил чай...»

Команде, которую представляла Ульяна, заслуженно вручили приз зрительских симпатий. Дипломы и подарки также получили все команды экологического марафона, и каждому участнику экоквеста на память подарили травяной чай от РУСАЛа с интересным названием «Зайчик передал», таежные целебные травы которого собраны вдоль берегов Енисея.

Началось представление самых уникальных находок среди мусора. Это команда-победитель «География» из СФУ
это ребятам из СФУ уже вручили приз
30- Ульяна из «команды прокурора» рассказывает жюри и всем собравшимся о найденной кружечке (приз зрительских симпатий)
Еще одна находка — снимок МРТ
Команда волонтеров даже продемонстрировала небольшую сценку с найденными предметами: рамой и старым ковром
Все с интересом смотрят представление находок
Все представленные уникальные трофеи

Три часа экологического субботника пролетели незаметно. Проголодавшихся и немного уставших, но довольных от причастности к большому доброму делу, волонтеров ждали горячая каша на полевой кухне, о которой позаботились друзья проекта — компания Филип Моррис, чай от Русского географического общества и вкусная свежая выпечка от компании «ДиХлеб».

Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам региона ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», входящей в состав Национального совета по корпоративному волонтерству и второй год подряд поддерживающей День Енисея, отметил, что «участие в таких масштабных акциях позволяет каждой компании почувствовать себя частью большого сообщества корпоративных волонтеров, а сотрудникам ощутить свою личную сопричастность к значимому социальному и экологическому эффекту, который складывается из усилий огромного количества добровольцев».

Финальный экоквест закрыл летний сезон марафона День Енисея. В течение лета волонтёры проекта дежурили в зонах отдыха каждые выходные. Формат экоточек подразумевают уборку берегов реки силами самих отдыхающих — волонтёры выдают перчатки и мешки, а за наполненный мешок мусором вознаграждают сувенирами ответственных отдыхающих. Идея сместить фокус внимания с уборки замусоренных территорий на сохранение чистоты прибрежных зон родилась год назад. В этом году работали три экоточки в Красноярске и по одной — в Ачинске и Саяногорске. Организацию таких волонтерских пунктов Дня Енисея поддержал Фонд президентских грантов.

Всего за лето активисты отработали 560 часов своих выходных дней. Выходили посвятить время воспитанию экологической ответственности в горожанах всего 830 волонтёров. В результате общими усилиями удалось собрать около 2000 мешков, т.е. около 15 тонн.

Команда «Литые диски» нашла череп с рогами, видимо козла
А эти милые девушки нашли в лесу книгу Сидни Шелдон
39- Награждение команды «Дирекция по особо охраняемым территориям Красноярского края»
Представитель РУСАЛа и депутат Заксобрания Сергей Попов награждает волонтёров в очередной номинации
Селфи победителей с Сергеем Поповым
А теперь раздача горячей еды
И... чистый берег могучей реки Енисей!

— За 7 лет проекта экоквесты Дня Енисея стали уже традиционными сборами волонтёров, которые посвящают своё время главной цели — сохранению берегов реки в чистоте. И очень важно, что мы перешли от непосредственно уборки мусора к формату системного воспитания экологической ответственности, открыв в прошлом году первую экоточку Дня Енисея. Летом 2018 года такие экоточки открылись в трёх городах. По результатам их работы мы видим, как меняются зоны отдыха в лучшую сторону и, надеемся, меняется в лучшую сторону и поведение отдыхающих, — рассказал Сергей Попов, заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ.

Впервые экомарафон «День Енисея» по инициативе компании РУСАЛ и Русского географического общества прошел в сентябре 2011 года, а в 2012 году главы Красноярского края и Хакасии подписали указы об учреждении официального регионального праздника — День Енисея. За это время проведено более 300 экологических мероприятий, вывезено более 800 КАМАЗов мусора с берегов реки, волонтерами акции стали около 80 тысяч человек.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab.ru

Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Первый заместитель главы Красноярска

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