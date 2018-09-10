Кружечка, рентгеновский снимок, запчасти и больше 1000 мешков с мусором: в Красноярске прошёл экоквест День Енисея

В минувшую субботу, 8 сентября, на набережной Енисея в районе косы Орлиха состоялся масштабный экоквест День Енисея. Около 700 человек очистили прибрежную зону Зелёной рощи в районе проспекта Ульяновский. Уборка берега проходила в игровом формате — команды состязались не только в скорости и количестве собранного мусора, но и в его сортировке, поиске необычных находок и даже в специальных соревнованиях на спортивных локациях. С набережной Енисея было вывезено 965 мешков смешанного мусора, а ещё 302 — с предметами из пластика. Организатором Дня Енисея традиционно выступил Центр социальных программ РУСАЛа совместно с многочисленными партнёрами и при поддержке Фонда Президентских грантов.

Как проходил экоквест, что необычного обнаружили команды среди мусора и кто стал победителем экологического субботника «День Енисея» — об этом в фоторепортаже с места событий!

«Енисей — это действительно одна из главных рек нашей страны, она протекает по территории нашего города, поэтому это та артерия, которую мы должны обеспечивать и благоустраивать», — вдохновил участников перед стартом первый заместитель главы города Владислав Логинов.

Волонтерами экоквеста стали сотрудники компаний и предприятий Красноярска, студенты и школьники, работники государственных учреждений и различных городских организаций. После регистрации все команды-участники получили перчатки и мешки для мусора, предоставленные компанией Леруа Мерлен.

В 11 часов утра был дан старт — командам выделено ровно 2 часа, чтобы собрать весь мусор. На дороге поодаль расположились 3 пункта приема мешков с мусором, где вскоре образовались очереди. Очень большие предметы, не вмещающиеся в мешки, принимались отдельно, на них начислялись отдельные баллы. Победителей определяли по итоговому количеству набранных баллов.

В 2018 году в экоквесте впервые принимали участие знаменитые спортивные команды — женская регбийная команда «Енисей-СТМ», баскетбольный клуб «Енисей», футбольный клуб «Енисей» и представители регбийного клуба «Красный Яр». Спортсмены вместе со всеми участниками носили огромные мешки с собранным мусором. А волонтеры в свою очередь на площадках спортивных клубов «Енисей-СТМ» и баскетбольного «Енисея» могли посостязаться в метком бросании в корзину пластиковых бутылок и сфотографироваться со спортивными трофеями.

«Мы решили помочь городу прибрать территорию и даже отменили тренировку. Думаю, это поможет нашей команде сплотиться, выработать командный дух», — рассказал главный тренер женской регбийной команды «Енисей-СТМ» Марат Минисламов.

Отдельно работала площадка по сбору пластика. Волонтёрский центр «Доброе дело» организовывает её уже во второй раз на экоквесте День Енисея. Активисты могут приносить мешки с пластиком и получить за это баллы. Всего волонтёры собрали 302 мешка с пластиком.

Более 50 сотрудников пожарной охраны МЧС вышли в этот день на экоквест «День Енисея». Пожалуй, это была самая многочисленная команда, по всему берегу виднелись их оранжевые береты. «Мусор — главный источник возникновения пожаров, и мы ежегодно участвуем в подобных мероприятиях, чтобы предотвратить возможные возгорания на берегу Енисея», — отметил начальник первой пожарно-спасательной части Роман Либерт.

«Наши сотрудники практически в полном составе вышли на уборку территории, надеемся победить, набрать больше всех мусора, потому что у нас ребята боевые, не ленивые. Вот нашли 3 мешка картошки», — улыбается и показывает мешок руководитель Управления капитального строительства г. Красноярска Дмитрий Кузнецов.

В 13 часов состоялось торжественное подведение итогов. Абсолютным победителем экоквеста — по количеству собранного мусора и на самую уникальную находку — стала команда Института экологии и географии Сибирского федерального университета. Команда «География» представила своеобразный каркас железного глобуса.

Своим милым рассказом не оставила никого равнодушным школьница Ульяна из команды «Прокуроры»: «Когда я зашла в лесок, там стояла эта кружечка, в ней лежала серебряная ложечка. Я подумала, что кто-то пил чай...»

Команде, которую представляла Ульяна, заслуженно вручили приз зрительских симпатий. Дипломы и подарки также получили все команды экологического марафона, и каждому участнику экоквеста на память подарили травяной чай от РУСАЛа с интересным названием «Зайчик передал», таежные целебные травы которого собраны вдоль берегов Енисея.

Три часа экологического субботника пролетели незаметно. Проголодавшихся и немного уставших, но довольных от причастности к большому доброму делу, волонтеров ждали горячая каша на полевой кухне, о которой позаботились друзья проекта — компания Филип Моррис, чай от Русского географического общества и вкусная свежая выпечка от компании «ДиХлеб».

Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам региона ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», входящей в состав Национального совета по корпоративному волонтерству и второй год подряд поддерживающей День Енисея, отметил, что «участие в таких масштабных акциях позволяет каждой компании почувствовать себя частью большого сообщества корпоративных волонтеров, а сотрудникам ощутить свою личную сопричастность к значимому социальному и экологическому эффекту, который складывается из усилий огромного количества добровольцев».

Финальный экоквест закрыл летний сезон марафона День Енисея. В течение лета волонтёры проекта дежурили в зонах отдыха каждые выходные. Формат экоточек подразумевают уборку берегов реки силами самих отдыхающих — волонтёры выдают перчатки и мешки, а за наполненный мешок мусором вознаграждают сувенирами ответственных отдыхающих. Идея сместить фокус внимания с уборки замусоренных территорий на сохранение чистоты прибрежных зон родилась год назад. В этом году работали три экоточки в Красноярске и по одной — в Ачинске и Саяногорске. Организацию таких волонтерских пунктов Дня Енисея поддержал Фонд президентских грантов.

Всего за лето активисты отработали 560 часов своих выходных дней. Выходили посвятить время воспитанию экологической ответственности в горожанах всего 830 волонтёров. В результате общими усилиями удалось собрать около 2000 мешков, т.е. около 15 тонн.

— За 7 лет проекта экоквесты Дня Енисея стали уже традиционными сборами волонтёров, которые посвящают своё время главной цели — сохранению берегов реки в чистоте. И очень важно, что мы перешли от непосредственно уборки мусора к формату системного воспитания экологической ответственности, открыв в прошлом году первую экоточку Дня Енисея. Летом 2018 года такие экоточки открылись в трёх городах. По результатам их работы мы видим, как меняются зоны отдыха в лучшую сторону и, надеемся, меняется в лучшую сторону и поведение отдыхающих, — рассказал Сергей Попов, заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ.

Впервые экомарафон «День Енисея» по инициативе компании РУСАЛ и Русского географического общества прошел в сентябре 2011 года, а в 2012 году главы Красноярского края и Хакасии подписали указы об учреждении официального регионального праздника — День Енисея. За это время проведено более 300 экологических мероприятий, вывезено более 800 КАМАЗов мусора с берегов реки, волонтерами акции стали около 80 тысяч человек.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab.ru