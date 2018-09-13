Вдруг на нас уже нападали инопланетяне, а мы пропустили самое важное? Есть легенда, что при СССР в одной из сибирских деревень произошло настоящее «инопланетное вторжение». Спустя 30 лет энтузиасты решили предоставить всем неопровержимые факты события в спектакле взаимных действий. Newslab теперь тоже всё знает, рассказываем.

Необычные постановки в жанре мокьюментари прошли в музейном центре «Площадь Мира» в рамках фестиваля «Территория. Красноярск» и при поддержке золотодобывающей компании «Полюс». Игра в достоверность погрузила всех в странную историю 10 января 1989 года, которая якобы случилась в Томской области недалеко от села Второе.

Два актёра московского «Театра взаимных действий», переодетые в научных сотрудников, выходят с фонариками в руках в полной темноте и предупреждают всех об осторожности — от группы отрываться нельзя, толкаться тоже.

В музее есть биоматериалы, которые совсем не изучены, они могут быть радиоактивны, — говорят актёры.

Пугающее заявление, но становится ещё интереснее. Люди проходят по коридорам в первое помещение, фонарик подсвечивает детали советской квартиры, там же стоит переодетый в мужчину манекен — один из очевидцев события. Включается проигрыватель, голос:

— Рано утром было. Самого падения не видел, что-то скрипнуло. Потом в окне яркий свет пару секунд , и сразу какой-то взрыв. У меня аж дверь открылась! Вышел, смотрю, копоть на небе. Люди, конечно, испугались, у нас после Чернобыля всего боятся. Сразу вещи собирать начали, бегут. А тут перепись всесоюзная началась ещё. Вы подождите, пока перепись пройдёт, потом бегите, — рассказывает житель села.

Мы двигаемся дальше по домикам жителей села Второго. Молодая женщина из репродуктора рассказывает, что потрясение совсем не к месту — тут только наладилась жизнь, её ребёнок перестал болеть, работа есть, а теперь переехать придётся. Ещё здесь есть бабушка, она ждёт письма от сына. Он в Афганистане, вестей давно нет, а тут какие-то пришельцы, подумаешь.

Доказательства происшествия собирала Тамара Михайлова, научный сотрудник Томского политехнического института. Она и разговаривала в то время с очевидцами.

— У нас электричества два дня не было, а тут летит что-то и светится, ярко так. Летело, летело и упало. И от земли пар пошёл. Я дождался рассвета, пошёл на лыжах, 15 км шёл. Смотрю, у озера деревья повалены, а на земле воронка и что-то круглое лежит, ровное, как шар. Я в школе-то учился, знаю, что метеорит так не выглядит. А вы сами-то где ночевать будете? У меня вон место есть, одинок, свободен, — видимо заигрывал с научной сотрудницей некто Георгий из села Второго.

Затем все оказываются в просторном кабинете, где стоит инсталляция места инопланетного вторжения. Актёры зачитывают документы. Рапорты военных о битве с «трёхногим неведомым врагом». Сильное магнитное поле оставило отряд без оружия, погибли боевые собаки: Барс, Жулька, Товарищ, Бульба, Джек...

Уфологическая фабула окончательно увлекает. Зрители ломают голову над достоверностью: «Так много фактов, неужели ложь...».

Обескураженных людей ведут в новый зал, группа будто начинает подглядывать за экскурсоводами. Житейские беседы, чай, подогретый кипятильником, актёры спорят: почему та самая Тамара не смогла доказать нападение НЛО, почему её никто не послушал?

К концу экскурсии группе показывают документальный фильм, в котором создатели спектакля пытаются восстановить по крупицам историю «события всемирного значения» и отправляются в зону бедствия. Там они и собирают главные артефакты.

Коридор, музыка с космическими мотивами, напоминающими фильм «Интерстеллар», и синий-синий свет — группа выходит наружу. По дороге все замечают литровую банку с «инопланетным веществом», судьба которого ни для кого не имеет значения вот уже 30 лет.

Противоречивые эмоции остаются у каждого. Это что-то невероятное, на грани правды и фантастики, житейского и очень масштабного.

Спектакль «Музей инопланетного вторжения» подготовили в рамках фестиваля-школы современного искусства «Территория. Красноярск». Участниками программы стали ведущие московские театры и объединения, в том числе «Театр взаимных действий», немецкая театральная компания «Римини Протокол» (Rimini Protokoll) и другие.

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля и купить билеты на спектакли можно на сайте фестиваля «Территория», в кассах и на сайтах Красноярского ТЮЗа, Красноярского драматического театра имени Пушкина, Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского и Музейного центра «Площадь Мира».

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru