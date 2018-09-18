«Хозяйка, открывай, к тебе Европа пришла»: как красноярцы побывали на спектаклях в квартирах

В рамках фестиваля «Территория. Красноярск», организованного золотодобывающей компанией «Полюс», в городе прошли 10 спектаклей «В гостях. Европа». На два часа несколько квартир красноярцев превратились в места политических дебатов и разговоров по душам. Newslab тоже сходил на представление с чайком.

Проект иммерсивного спектакля создан немецкой театральной группой «Римини Протокол». В каждой их работе зрители становятся артистами и участниками, а действия больше напоминают квест. Российская версия спектакля на фестивале «Территория» в 2016 году получила «Золотую Маску» в конкурсе «Эксперимент».

В Европе подписали соглашение, а у нас чай стынет

Площадками для спектаклей «В гостях. Европа» стали не театральные подмостки, а жилые квартиры красноярцев. Зритель, когда покупает билет, даже не знает, к кому именно попадёт в гости. Всё засекречено, а за день до спектакля на телефон приходит сообщение с адресом, именем хозяйки квартиры и вдобавок что-нибудь особенное, типа: если удобнее ходить в тапочках, возьмите их с собой, а ещё у хозяйки есть три кота.

Софитов нет, микрофонов тоже, сюжет лучше не пытаться угадать. Мизансцена — все собираются за большим обеденным столом, укрытым картой Европы и России. Первым делом все знакомятся и подписывают свои имена рядом с материком.

Сначала немного напрягает мысль, что вот-вот начнутся блиц-опросы по географии или того хуже политике. Всё верно. Так и будет. Но за длинными речами Уинстона Черчилля всегда следует вопрос о чём-то личном, например: «А вам везло в жизни?», некоторые даже вспомнили, когда в последний раз дрались или разговаривали с близкими по телефону.

Программа запущена, нами управляет компьютер

Все действия координирует ведущий, а задания выдаёт компьютер. Чудо-штука с кнопочками больше похоже на робота или кассовый аппарат. Она ходит по кругу от одного участника к другому. Что произойдёт в следующий ход — непонятно, но все с замиранием сердца следят за длиной чека, который выходит из машины.

Кто-то неожиданно залазит под стол, другой показывает на тебя пальцем. Хочешь продержаться до конца игры — не пропускай ход и внимательно слушай, что говорят, да читай текст побыстрее.

Звонок таймера: «Хозяйка, разогревай духовку». Пока на карте появляется всё больше линий, соединяющих города и страны, готовится ароматный пирог. А какой кусок достанется каждому, зависит от исхода игры.

А как такой эксперимент хозяевам квартир?

Впустили к себе в квартиры театр несколько небезызвестных жителей города, в том числе министр культуры Елена Мироненко, общественница Дарья Мосунова и дизайнер Елена Лебедева. Для кого-то неожиданное знакомство с актёрами на кухне стало в диковинку:

— Сначала, конечно, было непривычно. Только представьте, кто-то незнакомый приходит на вашу кухню, начинает хозяйничать, замешивать тесто, смотреть на фотографии, которые расставлены на полках, это всё же личное, своё. А потом пропитываешься новой атмосферой, слушаешь истории других людей, замечаешь, что, оказывается, мы так похожи, так близки. Назвать действие театром, наверное, будет неправильно, это, скорее, игра, но в ней каждый раскрывается как человек, и в какой-то степени актёр. Интересный формат, для красноярцев особенно, у нас много искушённых любителей искусства и даже на традиционных спектаклях всегда ажиотаж, — поделилась впечатлениями Наталья Погребная, начальник отдела по СМИ ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России».

Кто-то узнал тайны своих близких знакомых и нашёл много новых родственных душ:

— Это спектакль для тех, кто ищет. Кто позвал к себе в гости, скорее всего, искал ответы на вопросы психологии, живой близости с новыми людьми. Кто купил билет на представление — надеялся получить особенные эмоции от увиденного. Удивительно, что в компании было несколько людей, которых я отлично знаю, но с которыми давно не виделась, дело случая — а попали они именно в мою квартиру. Некоторые моменты очень удивили. Долго потом не расходились, общались на затронутые темы, добавили друг друга в соцсетях. Наверное, это и есть ответ на вопрос, для чего такие спектакли, — рассказывала создатель интерьерной мастерской, дизайнер Елена Лебедева, хозяйка квартиры спектакля «В гостях Европа».

Ну а хозяйка квартиры, которую посетили мы, оценила игровой перформанс, как идеальную модель Евросоюза:

— Когда стало известно, что в город едет такой спектакль, мне предложили выступить в качестве хозяйки квартиры. Упустить возможность было бы глупо. Примерно представляла, что это за формат, даже думала, что вопросы будут острее. Это игра в идеальный Евросоюз, в котором каждый немного раздвигает свои собственные границы. Неплохой повод лишний раз покопаться в памяти, выудить оттуда приятные воспоминания большой удачи или, например, историю любви бабушки и дедушки. Вряд ли вы нарочно в обычной жизни соберётесь с незнакомыми людьми за таким занятием, — рассказала Светлана Тетерина, директор художественной школы имени Поздеева.

Спектакли «В гостях. Европа» в Красноярске уже закончились. Но кто знает, вдруг этот квест приедет к нам снова? Мы решили не раскрывать вам все правила игры, но запомните вот что:

расслабьтесь и представьте, что вы в гостях у давнего знакомого;

рассказывайте о себе (так все будут делать, не вы один);

потренируйте заранее технику чтения, чтобы не задерживать всех (шутка, пусть терпят);

немного подкачайтесь (один раз за игру придётся зарабатывать баллы силой ).

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru