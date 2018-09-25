Звёздочки шахтерских городов: в Красноярске прошел всероссийский фестиваль детских талантов

24 сентября в Красноярске прошел гала-концерт Первого Всероссийского фестиваля детского искусства «Звездочки СУЭК». Его участниками стали дети из шахтерских городов и поселков России. Они представили свои номера в трех номинациях — инструментальный жанр, вокал и хореография. Оценивало ребятишек профессиональное жюри, а специальным гостем конкурса стал всем известный по роли Миши Пономарёва в сериале «Молодёжка» актер Илья Коробко. Как прошел фестиваль талантов — в фоторепортаже Newslab.ru.

В Красноярском крае фестиваль «Звездочки СУЭК» проходит с 2013 года. Сначала дети представляют свои таланты на отборочных турах в родных городах, а затем выступают на гала-концерте, традиционно он проходит в Красноярске. В 2016 году конкурс вышел на межрегиональный уровень, и гала-концерт состоялся в Кемерово. В этом году проект получил новое, громкое и уверенное звучание — теперь он стал всероссийским.

«Звездочки СУЭК» собрали в Красноярске около 400 самых талантливых детей из восьми регионов России: Красноярского, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Кемеровской и Мурманской областей, республик Бурятия и Хакасия. Все они приехали в краевую столицу, чтобы проявить себя — показать свои танцевальные, вокальные и хореографические номера, и посмотреть на других — ведь обмен опытом для профессионального роста имеет немаловажное значение. Напутственные слова перед выступлениями ребятишкам дал генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании Владимир Рашевский — он лично стал одним из инициаторов масштабного творческого молодежного форума.

«Дорогие ребята, я очень рад вас приветствовать на первом всероссийском фестивале детского искусства „Звездочки СУЭК“. Такое масштабное событие неслучайно проходит на красноярской земле. Именно здесь шесть лет назад зародился этот фестиваль и начал шагать по стране. Сегодняшнее событие в очередной раз показывает, как много у нас талантливых детей, и что для искусства и творчества нет границ. Где бы вы ни жили — в Бородино или Ленинске-Кузнецком, в Ванино или в Мурманске, Черногорске или в Шерловой Горе, в каком бы жанре себя ни проявляли — в музыке, песне, танце, — важно, что все вы объединены искусством и одной дружной семьей — СУЭК. Дорогие ребята, хочется от всей души вас поздравить с праздником творчества и искусства, пожелать всем успешных выступлений, получить новый опыт, впечатления и, конечно, найти новых друзей», — сказал он.

«Создавая этот замечательный фестиваль у нас в Красноярском крае, мы мечтали, что когда-то он станет единым культурным пространством для детей из шахтерских регионов со всей страны. И вот, получилось — фестиваль „Звездочки СУЭК“ стал всероссийским, чему мы очень рады. Еще больше мы рады тому, что в наших городах и поселках в самых разных уголках России живет очень много талантливых детей. Наша задача — создать для них условия, возможности для реализации их творческого потенциала. Я искренне надеюсь, что наш фестиваль станет поддержкой на их пути», — рассказала заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям Марина Смирнова.

Номера конкурсантов всегда оценивает почетный гость. Фестиваль этого года не стал исключением — за выступлением юных звездочек следил российский актер театра и кино, звезда сериала «Молодежка» Илья Коробко. После гала-концерта он пообщался с конкурсантами: в зрительном зале выстроилась большая очередь из желающих задать звездному гостю вопрос, сделать селфи или получить автограф кумира. Илья Коробко рассказал о своей профессии, съемках в кино и сериалах, курьезах на съемочных площадках, своих увлечениях и мечтах.

«Я очень рад, что появляются проекты и фестивали детского творчества такого масштаба, как „Звездочки СУЭК“. Спасибо огромное организаторам мероприятия. Дети все замечательные, талантливые. Хочется, чтобы все это развивалось, потому что это действительно необходимо и для детей, и для нас. Это невероятная красота. Уровень детей серьезный и мощный. С такими номерами они могут покорять творческие олимпы легко», — отметил почетный гость.

Кульминационным моментом фестиваля стало оглашение результатов конкурса. Всем конкурсантам вручили дипломы участника, а победителям — памятные статуэтки и денежные премии. Лауреатом в номинации «инструментальный жанр» стал ансамбль «Сибирский наигрыш» из города Прокопьевска Кемеровской области — задорные ложкари не оставили шансов никому из творческих соперников. Лауреатами премии в номинации «хореография» стали земляки ложкарей, ансамбль народного танца «Сибиряночка». В вокальном исполнении диплом лауреата достался Яне Ковалевой из Забайкальского края. Гран-при конкурса завоевал детский хор «Каданс» Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова.

«Мы готовили эту песню давно и долго. Она очень душевная, на нашем родном хакасском языке. Песня про степь, про природу Хакасии — горы, вершины. Я думаю, что наше исполнение затронуло души жюри и зрителей, все пели вместе с нами», — отметила участница коллектива Ангелина Васильева.

Самой главной наградой конкурса организаторы считают то, что фестиваль становится своего рода трамплином для дальнейших творческих побед ребят. Гордость проекта — обладательница гран-при 2014 года Катя Прокудина, которая представляла Красноярский край в федеральном проекте «Голос. Дети» и поработала в команде Димы Билана. Победительница 2015 года Софья Мантулина сейчас проходит кастинги в шоу «Голос». Участник сразу нескольких фестивалей Роман Дружинин в 2018 году стал призером проекта «Ты — супер!» на НТВ.

Значимость конкурса подтвердила и и.о. министра края Елена Мироненко: «Ребята выступают на профессиональной сцене — звук, свет, экраны. В этом зале свои концерты дают мировые и российские звезды. Для детей это огромный опыт и само по себе достижение. Я надеюсь на то, что все юные звездочки, которые выступают здесь, станут не просто плеядой, а вселенной звезд Красноярского края и России», — подчеркнула Елена Мироненко.

За время существования Фестиваль детского искусства «Звездочки СУЭК» стал призером Всероссийского конкурса «Создавая будущее» Министерства образования и науки РФ, неоднократно попадал в шорт-лист Всероссийского конкурса студенческих и корпоративных коммуникационных проектов «Eventиада Awards».

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной, пресс-службы Сибирской угольной энергетической компании.