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«Назвался парком — жди толпу»: что так и не так с «Гремячей гривой»

«Назвался парком — жди толпу»: что так и не так с «Гремячей гривой»

Интернет-газета Newslab.ru
15.10.2018
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Парк «Гремячая грива» получил название от местной цепи холмов, а их, в свою очередь, так прозвали в честь популярной здесь лечебной травы — пустырника шерстистого или «гремячки». Активное строительство до 2021 года (сейчас сдана только первая очередь парка), пешеходный маршрут на 4200 метров, спортивный маршрут на 5100 метров, 300 гектаров благоустроенного лесного массива, 160 млн уже потраченных рублей — вот такие цифры. А вот картинки:

Гулять по новому природному парку и правда удобно. На каждом шагу — лавочки.
На видовках (например, на поляне над Школой глухонемых) — установили целое семейство скамейкообразных.
Чтобы не было мусора — урны на каждом шагу. Не какие-нибудь бездушные железные коробки, а приятные деревянные ящики под стать парку.
В «Гремячей гриве» легко ориентироваться даже тем, кто никогда не был в этом районе. Везде указатели, стрелки и таблички.
В визит-центре на входе в парк со стороны СФУ — кабинки для личных вещей, стойка с компактной картой парка, которую можно взять с собой на прогулку, и автоматы с водой и другими напитками.

Не только лавочками, урнами и видовками жив новый парк. Его главная особенность — куча детских городков в каждой из частей парка, эко-павильон и даже геологический музей под открытым небом.

Детских площадок во всем парке — вагон. Большие, маленькие, с беседками, картой и обязательной инструкцией. Среди прочего маленьким посетителям, например, советуют не давать себя в обиду.
Эко-беседка за неделю официальной работы парка засветилась во всех соцсетях. Узнаете знаменитые красноярские заборчики у ступенек внизу?
Отсюда и правда открывается чудесный вид на сосновый лес. Еще недавно на эту поляну выезжали пикниковать, а теперь — постоять и сфотографироваться.
Заботливо администрация парка обошлась с деревьями — например, так.
Информационное табло с тропами проекта «Красноярский хайкинг» у обочины. Мест для прогулок в этом районе больше, чем можно себе представить.
Еще один детский городок — с горками, веревочным городком и даже крохотным скалодромом.
Геологический музей под открытым небом — гуляющим предлагают пройтись по ступеням и полюбоваться на огромные камни. Разумеется, все они родом из Сибири.

Несмотря на сотни восторженных отзывов в соцсетях, среди горожан есть и те, кто недоволен парком на месте леса, в который и без того ходили гулять красноярцы. Жители переживают за сохранность леса и не испытывают восторгов от столпотворения на тропинках. У Newslab тоже есть вопросы к «Гремячей гриве»:

Гулять по «Гремячей гриве» придется в толпе — хотите вы этого или нет. Уединиться на усыпанной щебнем или укатанной в асфальт лесной тропинке и слиться с природой не получится.
На обочинах уже начал появляться мусор. Есть урны, но не все готовы нести бумажки и пакеты до них. С приходом толп горожан в рощу следить за порядком станет значительно сложнее.
Работы в парке продолжаются, потому у обочин черной змейкой лежат похожий на провод пластиковый садовый бордюр, а фонарные столбы не до конца утоплены — острыми железными шапочками они торчат из земли.
А в геологическом музее пахнет краской и еще какой-то химией — наблюдательный гуляющий обнаружит источник аромата под мостком.
Остатки прошлой жизни кое-где тоже не ликвидировали. Спросом ржавые брусья и воткнутый между берез турник не пользуются, но убирать их не спешат.
Местами парк и на парк не похож. Над головой — ЛЭП, у обочин — грязевые ванны.
На велопарковке у визит-центра на входе в парк можно разместить разве что коляску или детский велосипед. Взрослый двухколесный транспорт стандартных размеров сюда не входит.

Можно бесконечно восторгаться новым парком и радоваться свежей локации для прогулок и селфи или же наоборот — искать недостатки, но главный вопрос к «Гремячей гриве» звучит так:

Почему для того, чтобы вытащить красноярцев на загородную прогулку, нужно усыпать лесной массив детскими площадками, укатать в асфальт или засыпать тропинки щебенкой, придумать для локации название и раздуть масштабную пиар-кампанию?

Маша Русскова специально для интернет-газеты Newslab.ru

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