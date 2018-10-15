7 октября на месте леса у СФУ открылся парк «Гремячая грива». Красноярцы, которым, похоже, раньше не доводилось бывать в районе биатлонной трассы, лесного массива Академгородка и Николаевской сопки, довольны свежеобустроенным местом для круглогодичных прогулок — парк тут же попал во все соцсети в виде фотокарточек и восторженных отзывов. Спустя неделю после открытия корреспондент Newslab проинспектировал «Гремячую гриву» и готов рассказать о первых результатах в трех десятках фотокарточек.

Парк «Гремячая грива» получил название от местной цепи холмов, а их, в свою очередь, так прозвали в честь популярной здесь лечебной травы — пустырника шерстистого или «гремячки». Активное строительство до 2021 года (сейчас сдана только первая очередь парка), пешеходный маршрут на 4200 метров, спортивный маршрут на 5100 метров, 300 гектаров благоустроенного лесного массива, 160 млн уже потраченных рублей — вот такие цифры. А вот картинки:

Не только лавочками, урнами и видовками жив новый парк. Его главная особенность — куча детских городков в каждой из частей парка, эко-павильон и даже геологический музей под открытым небом.

Несмотря на сотни восторженных отзывов в соцсетях, среди горожан есть и те, кто недоволен парком на месте леса, в который и без того ходили гулять красноярцы. Жители переживают за сохранность леса и не испытывают восторгов от столпотворения на тропинках. У Newslab тоже есть вопросы к «Гремячей гриве»:

Можно бесконечно восторгаться новым парком и радоваться свежей локации для прогулок и селфи или же наоборот — искать недостатки, но главный вопрос к «Гремячей гриве» звучит так:

Почему для того, чтобы вытащить красноярцев на загородную прогулку, нужно усыпать лесной массив детскими площадками, укатать в асфальт или засыпать тропинки щебенкой, придумать для локации название и раздуть масштабную пиар-кампанию?

Маша Русскова специально для интернет-газеты Newslab.ru