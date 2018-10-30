Репортаж из соцсетей: шорт-трек в «Арене. Север»

С 26 по 28 октября в Красноярске впервые проходили Всероссийские соревнования по шорт-треку среди студентов. Это одно из тестовых мероприятий Зимней универсиады-2019. Победители турнира могут войти в состав сборной, которая примет участие в Студенческих играх в Красноярске. Newslab заглянул в соцсети и выбрал самые яркие фото и видео с соревнований.

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