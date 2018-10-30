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Репортаж из соцсетей: шорт-трек в «Арене. Север»

Репортаж из соцсетей: шорт-трек в «Арене. Север»

Интернет-газета Newslab.ru
30.10.2018
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По доброй традиции тестовых соревнований Зимней универсиады-2019, зрителей в «Арене. Север» встречает гигантская U-Лайка — талисман Студенческих игр:

Для кого-то соревнования по шорт-треку — отличная возможность впервые побывать в «Арене. Север»:

Многие занимают места на трибунах целыми семьями — за спортсменов болеют даже самые маленькие:

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Любим спорт, растим спортсменов, сегодня были дружной компанией на Всероссийский студенческих соревнованиях по шорт-треку, захватывающее это зрелище, прошло на одном дыхании, болели за всех спортсменов от души. #шорттрек #растимспортсменов #мамавдекрете#аренасевер#красноярск#соревнования #моисыночки #веселаясемейка#дружнаякомпания #многомама#вмалине

Публикация от Юлия Шапуркина (@shapurochka) 28 Окт 2018 в 9:57 PDT

Судьи соревнований не скрывают радостных эмоций:

Полезный совет, который подойдет не только зрителям:

Окружать себя лучшими людьми и U-Лайкой, добавим мы:

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#шорттрек #штаб #тестовое #ребятишкимои это было здорово :))

Публикация от Константинова Юлия (@to_the_moon_and_back90) 28 Окт 2018 в 2:33 PDT

На льду — скорость и адреналин!

Юные атлеты во всей красе:

В тематической фотозоне можно было сделать классный кадр с U-Лайкой...

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#юлайка #универсиада2019 #шорттрек

Публикация от Anton (@highway425_krsk) 28 Окт 2018 в 2:11 PDT

...и почувствовать себя настоящим конькобежцем!

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М-мастерство 😁 #RealWinter #Универсиада2019 #СтудШортТрек #Universiade2019

Публикация от Евгения Деканова (@dekanovajen) 28 Окт 2018 в 5:49 PDT

И конечно же на тестовых соревнованиях трудилась дружная команда волонтеров — без их помощи не обойтись ни зрителям, ни спортсменам:

В ожидании Зимней универсиады-2019, ваш спортивный Newslab.ru

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