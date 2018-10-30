Репортаж из соцсетей: шорт-трек в «Арене. Север»

По доброй традиции тестовых соревнований Зимней универсиады-2019, зрителей в «Арене. Север» встречает гигантская U-Лайка — талисман Студенческих игр:
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Соревнования по шорт-треку🥇🏆 Было здорово! Ощутили дух предстоящей универсиады! Оценили подготовку) Смотреть вживую безусловно интересно!!! #универсиада2019#красноярск#аренасевер#шорттрек
Публикация от ПОДОЛЯК ОЛЬГА (@podolyak_o_k) 27 Окт 2018 в 4:19 PDT
Для кого-то соревнования по шорт-треку — отличная возможность впервые побывать в «Арене. Север»:
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Впервые посетил «Арена Север» Всероссийские соревнования среди студентов по шорт-треку Подготовка к #универсиада2019 идет полным ходом ✌ Спасибо @kolmakovandrey за приглашение 😇 #красноярск #крск #uviversiade2019 #krasnoyarsk #krsk #krasnoyarsk2019 #аренасевер
Публикация от Роман Черкасов (@romancherkasov1) 27 Окт 2018 в 12:46 PDT
Многие занимают места на трибунах целыми семьями — за спортсменов болеют даже самые маленькие:
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Любим спорт, растим спортсменов, сегодня были дружной компанией на Всероссийский студенческих соревнованиях по шорт-треку, захватывающее это зрелище, прошло на одном дыхании, болели за всех спортсменов от души. #шорттрек #растимспортсменов #мамавдекрете#аренасевер#красноярск#соревнования #моисыночки #веселаясемейка#дружнаякомпания #многомама#вмалине
Публикация от Юлия Шапуркина (@shapurochka) 28 Окт 2018 в 9:57 PDT
Судьи соревнований не скрывают радостных эмоций:
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Насыщенные эмоциями дни тестовых соревнований! Счастливая усталость и багаж новых знаний! Спасибо за бесценный опыт, терпение и поддержку! Чесслово! Как я раньше жила без этого? #шорттрек #судейство #универсиада2019 #красноярск
Публикация от Viktoria Domanina (@viktoriadomanina) 28 Окт 2018 в 10:07 PDT
Полезный совет, который подойдет не только зрителям:
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Окружать себя лучшими людьми! Мое первое тестовое мероприятие при подготовке к ЗУ-2019, где погружен на столько, на сколько это возможно! #хорошиелюди#лучшиедамы#универсиада2019#красноярск#россия#сибирь#шорттрек#тестовоемероприятие#аренасевер#спортвмассы#культура#лучшее#universiade2019#realwinter#russia
Публикация от Artem son of Vyacheslav (@kotov_2019) 27 Окт 2018 в 7:53 PDT
Окружать себя лучшими людьми и U-Лайкой, добавим мы:
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#шорттрек #штаб #тестовое #ребятишкимои это было здорово :))
Публикация от Константинова Юлия (@to_the_moon_and_back90) 28 Окт 2018 в 2:33 PDT
На льду — скорость и адреналин!
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Невероято зрелищное и заряжающие Всероссийские соревнования по #шорттрек Эстафета у Юношей 5 000 м. среди студентов в г.#Красноярск ⛸ Отрабатываем тестовые соревнования с #волонтерыуниверсиады2019 в #аренасевер ⛸❄⛸❄⛸ #спортивное_волонтерство #годволонтера #доброзожикиалтая #барнаул #алтай#этонашазима #realwinter
Публикация от Марина Лубанец (@mlubanets) 29 Окт 2018 в 12:18 PDT
Юные атлеты во всей красе:
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Ещё немного красивых фото с соревнований #шорттрек #аренасевер #фотодня #спортивныевыходные #RealWinter #Универсиада2019 #Красноярск2019 #universiade2019 #Krsk2019 #WU2019 #россия#москва#самара#волгоград#казань#калининград#ростовнадону#сочи#владивосток#хабаровск#южносахалинск#иркутск#краснодар#братск#иваново#спб#нижнийновгород
Публикация от Ольга (@1404olgav) 28 Окт 2018 в 12:44 PDT
В тематической фотозоне можно было сделать классный кадр с U-Лайкой...
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#юлайка #универсиада2019 #шорттрек
Публикация от Anton (@highway425_krsk) 28 Окт 2018 в 2:11 PDT
...и почувствовать себя настоящим конькобежцем!
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М-мастерство 😁 #RealWinter #Универсиада2019 #СтудШортТрек #Universiade2019
Публикация от Евгения Деканова (@dekanovajen) 28 Окт 2018 в 5:49 PDT
И конечно же на тестовых соревнованиях трудилась дружная команда волонтеров — без их помощи не обойтись ни зрителям, ни спортсменам:
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Это были отличные три дня. Спасибо за опыт. Жду следующие тестовые#шорттрек#тестовыесоревнования#зимняяуниверсиада2019
Публикация от Olga Tarhanova (@flute_sky) 28 Окт 2018 в 7:56 PDT
В ожидании Зимней универсиады-2019, ваш спортивный Newslab.ru