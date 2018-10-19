Репортаж из соцсетей: красота на льду «Платинум Арены Красноярск»

17 октября на льду «Платинум Арены Красноярск» состоялась церемония открытия III этапа «Кубка России — Ростелеком» по фигурному катанию на коньках — пятого тестового мероприятия Зимней универсиады-2019. До 20 октября включительно спортсмены будут состязаться в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Newslab заглянул в соцсети и выбрал лучшие фото и видео от зрителей и не только.

На входе в «Платинум Арену Красноярск» зрителей встречает гигантская U-Лайка — талисман Студенческих игр:

На соревнования приезжают большими компаниями. Вот, например, юные болельщики:

Посмотреть эту публикацию в Instagram #универсиада2019 #6г #алешенькасынок👶 Публикация от Наталья Визер (@tasha_vizer) 18 Окт 2018 в 12:43 PDT

Встречают их волонтеры Зимней универсиады-2019:

Работать волонтером непросто, но ребята о своем выборе не жалеют:

А вот что происходило на льду на церемонии открытия III этапа «Кубка России — Ростелеком»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram #кубокроссииростелеком#фигурноекатание Публикация от Марья (@smirenkomariya) 17 Окт 2018 в 9:30 PDT

На трибунах тоже танцуют!

Посмотреть эту публикацию в Instagram #универсиада2019 #кубокроссииростелеком #платинумаренакрасноярск Публикация от Ромашевская Наталья (@lilit77780) 17 Окт 2018 в 3:46 PDT

Смотреть вживую на такую красоту — бесценно!

Болеют всем классом:

Впрочем, даже если вы смотрите в одиночку, скучать не придется:

Тем более что всегда можно сделать фото с веселой U-Лайкой:

Сама U-Лайка тоже не упустит момент:

Оксана Хмель, чей голос звучит во многих рекламных аудиороликах по всему Красноярску, делится видео с места событий:

А вот мнение зрителя о месте проведения соревнований:

Соревнования продолжаются!

В завершающий день соревнований в субботу, 20 октября, зрителей ждут выступления:

12:00 — 15:00 — девушки, юниоры (кандидаты в мастера спорта), произвольная программа

15:15 — 17:00 — женщины, мастера спорта, произвольная программа

17:15 — 17:45 — церемония награждения

III этап «Кубка России — Ростелеком» по фигурному катанию проходит в «Платинум Арене Красноярск» с 16 по 20 октября. Билеты можно приобрести на официальном сайте Зимней универсиады-2019, в Билетном центре Студенческих игр (Красноярск, пр. Мира, 2 «Б»), а также по телефону 8-800-707-06-19. Не забудьте ознакомится с правилами посещения соревнований, а также учитывайте транспортные ограничения.