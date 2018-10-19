Репортаж из соцсетей: красота на льду «Платинум Арены Красноярск»

На входе в «Платинум Арену Красноярск» зрителей встречает гигантская U-Лайка — талисман Студенческих игр:
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III кубок по фигурному катанию . . . #Универсиада #Универсиада2019 #Красноярск #фигурноекатание #кубок #ЮЛайка #шар #зима #сказка #арена #аренаплатинум
Публикация от Kazanceva Sonya (@kaz_sofi) 17 Окт 2018 в 7:48 PDT
На соревнования приезжают большими компаниями. Вот, например, юные болельщики:
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#универсиада2019 #6г #алешенькасынок👶
Публикация от Наталья Визер (@tasha_vizer) 18 Окт 2018 в 12:43 PDT
Встречают их волонтеры Зимней универсиады-2019:
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День 3 . . С 10:00 до 13:00 помогла на функции "Линцензирование и Мерчендайзинг«интересная позиция, осуществляют координацию промо-активностей Маркетинговых партнеров на объекте и контроль за соблюдением их прав. . . Потом вернулась на свою функцию, и в свободное время посмотрела Произвольную программу фигурного катания. Очень шикарно.😍Теперь дальше работать. . . #krasvolunteer #красволонтер #kst2019 #krasvol_kst #волонтер2019 #квцдоброедело #Универсиада2019 #Красноярск2019 #krasnoyarsk2019 #volunteers2019 #RealWinter #krsk2019 #годволонтера2018 #кубокроссииростелеком
Публикация от Olya Pavlova | Photograph (@olya_pavlova2019) 18 Окт 2018 в 12:31 PDT
Работать волонтером непросто, но ребята о своем выборе не жалеют:
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Я и мой кореш с работы 🤜🤛 ⠀ Последние дни я работаю по 12 часов, сегодня встала в 4:45, в таком ритме надо дожить до субботы. Что я чувствую? Усталость. Но не сравнимую с восторгом, когда крутят сложные прыжки и поддержки прямо передо мной 😯 ⠀ ⠀ #siberia #сибирь #realwinter #universiade #winteruniversiade #universiade2019 #krasnoyarsk #krsk #krasnoyarsk2019 #sport #wintersport #универсиада2019 #красноярск #крск #красноярск2019 #юлайка #спорт #соревнования #платинумарена
Публикация от @ flamesniper87 17 Окт 2018 в 4:33 PDT
А вот что происходило на льду на церемонии открытия III этапа «Кубка России — Ростелеком»:
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#кубокроссииростелеком#фигурноекатание
Публикация от Марья (@smirenkomariya) 17 Окт 2018 в 9:30 PDT
На трибунах тоже танцуют!
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#универсиада2019 #кубокроссииростелеком #платинумаренакрасноярск
Публикация от Ромашевская Наталья (@lilit77780) 17 Окт 2018 в 3:46 PDT
Смотреть вживую на такую красоту — бесценно!
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Вчера посетила замечательное мероприятие в «Платинум Арене Красноярск» Кубок России— Ростелеком по фигурному катанию. ⠀ Завораживающие танцы 💃"растопили" сердца всех зрителей. Как же здорово 🤗наблюдать за талантливой молодежью. Вот они будущие олимпийские чемпионы и гордость 🏅Отечества. ⠀ Всем счастья❤️!
Публикация от Елена Шамахова (@shamakhovaelena) 17 Окт 2018 в 5:41 PDT
Болеют всем классом:
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НАШИ на ||| этапе чемпионата России по фигурному катанию💪⛸#универсиада2019#платинумарена#красноярскглавный#школа21крск#уникальнаяшкола#уникальныедети
Публикация от #school21krsk #школа21крск (@school_21krsk) 17 Окт 2018 в 9:57 PDT
Впрочем, даже если вы смотрите в одиночку, скучать не придется:
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Мой RealWinter lll этап «Кубка России-Ростелеком» по фигурному катанию #RealWinter #универсиада2019 #wu2019 #krsk2019 #новыевпечатления #фигурноекатание
Публикация от svetanight (@svetanight09) 17 Окт 2018 в 6:37 PDT
Тем более что всегда можно сделать фото с веселой U-Лайкой:
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Платинум арена и фигурное катание! Красиво и то и другое! #RealWinter #WU2019 #krsk2019 #универсиада2019 #платинумаренакрасноярск #хорошеенастроение
Публикация от Татьяна Мамаева (@77t_mamaeva) 17 Окт 2018 в 9:16 PDT
Сама U-Лайка тоже не упустит момент:
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Такая работа по мне 😏 #ансамбль #скрипка #красноярск #красивыелюди #наарене #платинумаренакрасноярск #юлайка #снами #всемдобра
Публикация от Артур Кузнецов (@grushevski_art) 17 Окт 2018 в 7:40 PDT
Оксана Хмель, чей голос звучит во многих рекламных аудиороликах по всему Красноярску, делится видео с места событий:
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Как на открытии #КубокРоссииРостелеком сказал Александр Коган:"...нескользкого льда спортсменам и ярких незабываемых эмоций зрителям!" #RealWinter #Универсиада2019 #ятаквижуэтотмир #красноярск #Сибирь #люблюроссию #Россия #красотавглазахсмотрящего #мечтысбываются #зарисовочкимои #ok_khmel #Siberia #krasnoyrsk #photography #walk_on_russia #po_strane #happy #earth #EarthEscope
Публикация от Ksenia Khmel (@oksanakhmel) 17 Окт 2018 в 7:15 PDT
А вот мнение зрителя о месте проведения соревнований:
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Теперь и я побывала в Платинум Арене! ✔👌 До этого, созерцала ее каждый день из своего окна. Сооружение грандиозное, площади огромные, мест много, экраны, оборудование... Всё на уровне! Отлично продуманы дорожные развязки и парковки, служба безопасности работает на пятерочку👌. Подобной площадки, в нашем городе не было🔝! Благодарность @rom_sotnikov и всей команде!😊🙏 Чудесно, что #универсиада2019 проходит в Красноярске, и у нас появляются такие крутые объекты! Друзья, очень рекомендую посетить☝️, сейчас там проходит «Кубок России — Ростелеком» по фигурному катанию. Сегодня было открытие, спасибо участникам соревнований. Было красиво и зрелищно! P.S. Мы еще вернемся!😉😍🙏 #платинумаренакрасноярск #универсиада2019 #krasnoyarskcity #universiade2019krasnoyarsk #universiade #юлайка🐺 #моясемьямояжизнь #таисьяпална
Публикация от Ксения (@ksush08) 17 Окт 2018 в 9:57 PDT
Соревнования продолжаются!
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В Красноярске стартовало очередное тестовое соревнование III этап #КубокРоссииРостелеком по фигурному катанию «Платинум Арене Красноярск»! Another test competition has started in Krasnoyarsk Stage 3 of the Cup of Russia Rostelecom in figure skating «Platinum Arena Krasnoyarsk»! #fisu #universiade2019 #fisuambassadors #wearefisu
Публикация от FISU Ambassadors of Siberia (@fisu_siberia) 17 Окт 2018 в 12:09 PDT
В завершающий день соревнований в субботу, 20 октября, зрителей ждут выступления:
- 12:00 — 15:00 — девушки, юниоры (кандидаты в мастера спорта), произвольная программа
- 15:15 — 17:00 — женщины, мастера спорта, произвольная программа
- 17:15 — 17:45 — церемония награждения
III этап «Кубка России — Ростелеком» по фигурному катанию проходит в «Платинум Арене Красноярск» с 16 по 20 октября. Билеты можно приобрести на официальном сайте Зимней универсиады-2019, в Билетном центре Студенческих игр (Красноярск, пр. Мира, 2 «Б»), а также по телефону 8-800-707-06-19. Не забудьте ознакомится с правилами посещения соревнований, а также учитывайте транспортные ограничения.