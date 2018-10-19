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Репортаж из соцсетей: красота на льду «Платинум Арены Красноярск»

Репортаж из соцсетей: красота на льду «Платинум Арены Красноярск»

Интернет-газета Newslab.ru
19.10.2018
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На входе в «Платинум Арену Красноярск» зрителей встречает гигантская U-Лайка — талисман Студенческих игр:

На соревнования приезжают большими компаниями. Вот, например, юные болельщики:

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#универсиада2019 #6г #алешенькасынок👶

Публикация от Наталья Визер (@tasha_vizer) 18 Окт 2018 в 12:43 PDT

Встречают их волонтеры Зимней универсиады-2019:

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День 3 . . С 10:00 до 13:00 помогла на функции "Линцензирование и Мерчендайзинг«интересная позиция, осуществляют координацию промо-активностей Маркетинговых партнеров на объекте и контроль за соблюдением их прав. . . Потом вернулась на свою функцию, и в свободное время посмотрела Произвольную программу фигурного катания. Очень шикарно.😍Теперь дальше работать. . . #krasvolunteer #красволонтер #kst2019 #krasvol_kst #волонтер2019 #квцдоброедело #Универсиада2019 #Красноярск2019 #krasnoyarsk2019 #volunteers2019 #RealWinter #krsk2019 #годволонтера2018 #кубокроссииростелеком

Публикация от Olya Pavlova | Photograph (@olya_pavlova2019) 18 Окт 2018 в 12:31 PDT

Работать волонтером непросто, но ребята о своем выборе не жалеют:

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Я и мой кореш с работы 🤜🤛 ⠀ Последние дни я работаю по 12 часов, сегодня встала в 4:45, в таком ритме надо дожить до субботы. Что я чувствую? Усталость. Но не сравнимую с восторгом, когда крутят сложные прыжки и поддержки прямо передо мной 😯 ⠀ ⠀ #siberia #сибирь #realwinter #universiade #winteruniversiade #universiade2019 #krasnoyarsk #krsk #krasnoyarsk2019 #sport #wintersport #универсиада2019 #красноярск #крск #красноярск2019 #юлайка #спорт #соревнования #платинумарена

Публикация от @ flamesniper87 17 Окт 2018 в 4:33 PDT

А вот что происходило на льду на церемонии открытия III этапа «Кубка России — Ростелеком»:

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#кубокроссииростелеком#фигурноекатание

Публикация от Марья (@smirenkomariya) 17 Окт 2018 в 9:30 PDT

На трибунах тоже танцуют!

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#универсиада2019 #кубокроссииростелеком #платинумаренакрасноярск

Публикация от Ромашевская Наталья (@lilit77780) 17 Окт 2018 в 3:46 PDT

Смотреть вживую на такую красоту — бесценно!

Болеют всем классом:

Впрочем, даже если вы смотрите в одиночку, скучать не придется:

Тем более что всегда можно сделать фото с веселой U-Лайкой:

Сама U-Лайка тоже не упустит момент:

Оксана Хмель, чей голос звучит во многих рекламных аудиороликах по всему Красноярску, делится видео с места событий:

А вот мнение зрителя о месте проведения соревнований:

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Теперь и я побывала в Платинум Арене! ✔👌 До этого, созерцала ее каждый день из своего окна. Сооружение грандиозное, площади огромные, мест много, экраны, оборудование... Всё на уровне! Отлично продуманы дорожные развязки и парковки, служба безопасности работает на пятерочку👌. Подобной площадки, в нашем городе не было🔝! Благодарность @rom_sotnikov и всей команде!😊🙏 Чудесно, что #универсиада2019 проходит в Красноярске, и у нас появляются такие крутые объекты! Друзья, очень рекомендую посетить☝️, сейчас там проходит «Кубок России — Ростелеком» по фигурному катанию. Сегодня было открытие, спасибо участникам соревнований. Было красиво и зрелищно! P.S. Мы еще вернемся!😉😍🙏 #платинумаренакрасноярск #универсиада2019 #krasnoyarskcity #universiade2019krasnoyarsk #universiade #юлайка🐺 #моясемьямояжизнь #таисьяпална

Публикация от Ксения (@ksush08) 17 Окт 2018 в 9:57 PDT

Соревнования продолжаются!

В завершающий день соревнований в субботу, 20 октября, зрителей ждут выступления:

  • 12:00 — 15:00 — девушки, юниоры (кандидаты в мастера спорта), произвольная программа
  • 15:15 — 17:00 — женщины, мастера спорта, произвольная программа
  • 17:15 — 17:45 — церемония награждения

III этап «Кубка России — Ростелеком» по фигурному катанию проходит в «Платинум Арене Красноярск» с 16 по 20 октября. Билеты можно приобрести на официальном сайте Зимней универсиады-2019, в Билетном центре Студенческих игр (Красноярск, пр. Мира, 2 «Б»), а также по телефону 8-800-707-06-19. Не забудьте ознакомится с правилами посещения соревнований, а также учитывайте транспортные ограничения.

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