Город, за который нам стыдно: осень в Красноярске

Если вы надеялись, что первый снег прикроет все огрехи ремонта на улицах Красноярска, то очень зря. Снежное месиво поджидает пешеходов и автомобилистов во всех районах города, а коммунальщики тем временем обкатывают новёхонькую уборочную технику. Newslab собрал самые мокрые кадры с улиц города.

Мокро и недоступно

Этим летом мэрия Красноярска поставила серьёзную цель — сделать улицы города доступными для всех, в том числе — и для маломобильных граждан. На тротуарах сделали удобные уклоны, а на переходах — понижения с тактильной брусчаткой. Только вот почему-то эти новшества с наступлением непогоды моментально сыграли с пешеходами злую шутку:

Казалось бы, прошел целый месяц, и время устранить недочеты было... Но, увы, первый снег похоронил все надежды.

При этом в середине октября в Красноярск из Калуги прибыла первая партия уборочной техники — 10 новеньких КамАЗов, а следом за ней — еще 30. Вдобавок к этому до конца года город обзаведётся сотней новых снегопогрузчиков, самосвалов, автогрейдеров.

Так почему же в Красноярске так грязно?

Утром, когда все спешат на работу и когда больше всего слякоти на дорогах, вы вряд ли наткнётесь на снующий по улице бобкат или технику с тротуарной щёткой. Коммунальщики работают в ночную смену. Это мэрия объяснила просто:

«Техника практически не работает в городе с 6 до 10 часов утра, а также в вечерний час пик. В это время 124 уборочные машины дежурят на точках и выходят на проезжую часть только в крайнем случае, чтобы провести дежурное прометание или обработать сложный участок противогололёдным материалом. При непрекращающемся снегопаде и при любом количестве уборочной техники убрать абсолютно все дороги, улицы и тротуары одномоментно невозможно. Поэтому в каждом предприятии существует план работы машин для того, чтобы обеспечить безопасное движение прежде всего общественного транспорта», — заявили в департаменте горхозяйства.

Выходит, позиция властей — убирать тротуары по остаточному принципу. Решение есть — если вы уже устали тонуть в лужах своего двора или улицы (как жители правого берега на этих фото), обращайтесь в диспетчерскую службу. Тогда коммунальщики приедут и наведут порядок — по крайней мере, так они обещают.

Заявки на уборку дворов, тротуаров, парков и скверов можно оставлять диспетчерам по телефону: 005 или 223-85-05.

Тонет только Красноярск?

Увы, мы не одни такие. На севере края эпопея с коварными лужами началась ещё раньше. Жители Норильска снимают видео и выкладывают их в соцсетях, мы собрали самые красноречивые:

Как говорилось в известном сериале, «зима близко». Может быть, когда в городе станет действительно много снега, то улицы станут чистить круглосуточно, а лужи замёрзнут. Главное, чтобы не повторилась весенняя история.

Промокшая интернет-газета Newslab.ru