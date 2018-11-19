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«Настоящий праздник для нас»: «Искра» представила свою продукцию на Агропромышленном форуме Сибири

«Настоящий праздник для нас»: «Искра» представила свою продукцию на Агропромышленном форуме Сибири

19.11.2018
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Продукция агропредприятия «Искра» и почетная награда — диплом за лучший продовольственный товар Красноярского края в 2018 году.
ООО «Искра» — многопрофильное сельхозпредприятие в ЗАТО г. Зеленогорск. Крупнейший сельхозпроизводитель Красноярского края. Агропромышленный комплекс включает полный цикл производства и реализации сельскохозяйственной продукции. За плечами у предприятия 60 лет опыта.

15 ноября мероприятия форума начались с церемонии награждения победителей конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского края». Как отметил министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов, победители прошли непростой отбор, и с каждым годом активность участников растет:

«Мы с гордостью произносим многие именам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, продукция которых известна далеко за пределами Красноярского края. Многие из вас осуществляют экспортные поставки — это наше будущее».

Общество «Искра» — это более 33 тыс. га сельхозугодий, а поголовье фермы — свыше 8 тыс. животных. На предприятии трудятся около 800 сотрудников, 200 единиц техники. Основные направления работы — заготовка зерна и кормов, свиноводство, производство молока, говядины и овощей, разведение маралов и форели.

Министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов уверен, товары краевых аграриев должны быть на каждом российском столе.
Леонид Шорохов вручает награду директору предприятия Игорю Кондрусу. В этом году лучшим товаром в номинации «Консервы плодовоовощные» признана маринованная морковь.
«Результаты выглядят впечатляют. 15 раз подряд показывать высшую урожайность в Сибири — это не случайность, это закономерность, в основе которой лежит и ваш труд, и культура земледелия, и, позвольте надеяться, продуманная государственная политика в области сельского хозяйства», — прокомментировал губернатор Александр Усс в ходе церемония открытия. Сразу после он навестил стенд ООО «Искра», где была презентована продукция, получившая премию «Лучший продовольственный товар Красноярского края», и лично поздравил руководителя.
«Искра» который год становится победителем конкурса лучших продовольственных товаров Красноярского края.
Так выглядят лучшие производители Красноярского края — все на одном кадре!

Большая краевая ярмарка свежих продуктов «Осень», которая проходит в рамках Агропромышленного форума Сибири, собрала под одной крышей ведущих производителей продуктов Красноярского края и других уголков Сибири. ООО «Искра» представляет два стенда — в рамках подворья Рыбинского района края и фирменную лавку предприятия. Здесь гости ярмарки могут купить свежайшие фирменные продукты — форель, колбасы (в том числе — колбасу из мяса оленя), молочную продукцию, свежие и консервированные овощи, мясо и другие товары.

А вот и та самая маринованная морковь, которая получила высокое звание лучшего продовольственного товара Красноярского края.
В сутки «Искра» производит более 20 тонн молока. Есть и другая молочная продукция — масло, кефир, сметана, ряженка, творог. Натуральные закваски и отсутствие консервантов гарантируют качество продукции.
Гордость «Искры» — собственное форелевое хозяйство. Ежегодно оно производит до 40 тонн форели.
В колбасном цехе «Искры» выпускается более 100 видов колбас и мясных деликатесов — все можно купить на ярмарке.
А кое-что — сразу продегустировать!

Около 20 % всей продукции «Искры» поставляется в торговые сети Красноярского края. Одно из приоритетных направлений развития агропредприятия — поставка рапса на экспорт. В 2017 году иностранным партнерам поставлено около 4 тыс. тонн рапса.

«В прошлом году награду „Лучший продовольственный товар Красноярского края“ взяла квашенная капуста с яблоками и колбаса, которые также производит ООО „Искра“. Мы стараемся каждый год представлять новые продукты — нынче это маринованная морковка. Такие мероприятия — это праздник для нас. За плечами тяжелый труд, завершена уборочная кампания. Так всегда было на Руси — после завершения аграрного года крестьяне приезжали на ярмарки, где показывали свои достижения. В то же время это площадка для общения и встреч с коллегами», — прокомментировал директор предприятия Игорь Кондрус.

Так выглядит витрина «Искры» на продовольственной ярмарке, которая проходит одновременно с Агропромышленным форумом.
16 ноября предприятию «Искра» вручат награду «Золотой колос Красноярского края» за наивысшую урожайность овощей — картофеля и капусты. В этом году работники агропредприятия собрали порядка 7 тыс. тонн картофеля, около 1 тыс. тонн капусты, 1 тыс. тонн моркови и 500 тонн свеклы.
Даже в первый день у фирменного прилавка «Искры» на ярмарке в МВДЦ «Сибирь» не протолкнуться.
На витрине — колбасы, мясо, молочная продукция и, конечно, овощная консервация.
Форум и ярмарка продлятся до 16 ноября включительно. Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». Вход свободный.

Продукцию агропредприятия «Искра» — консервированные овощи, форель, колбасы (в том числе — из мяса марала) можно купить в магазинах Красноярска.

Интернет-газета Newslab.ru

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