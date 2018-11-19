«Настоящий праздник для нас»: «Искра» представила свою продукцию на Агропромышленном форуме Сибири

Ноябрь — настоящий праздник для краевых аграриев. Это время для подведения итогов сельскохозяйственного сезона и встреч с коллегами в рамках Агропромышленного форума Сибири, который в этом году проходит в Красноярске с 14 по 16 ноября. В рамках форума свою продукцию красноярцам представило агропредприятие «Искра» (дочернее предприятие АО «ПО ЭХЗ», г. Зеленогорск). Newslab рассказывает о том, как это было, в ярком фоторепортаже.

ООО «Искра» — многопрофильное сельхозпредприятие в ЗАТО г. Зеленогорск. Крупнейший сельхозпроизводитель Красноярского края. Агропромышленный комплекс включает полный цикл производства и реализации сельскохозяйственной продукции. За плечами у предприятия 60 лет опыта.

15 ноября мероприятия форума начались с церемонии награждения победителей конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского края». Как отметил министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов, победители прошли непростой отбор, и с каждым годом активность участников растет:

«Мы с гордостью произносим многие именам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, продукция которых известна далеко за пределами Красноярского края. Многие из вас осуществляют экспортные поставки — это наше будущее».

Общество «Искра» — это более 33 тыс. га сельхозугодий, а поголовье фермы — свыше 8 тыс. животных. На предприятии трудятся около 800 сотрудников, 200 единиц техники. Основные направления работы — заготовка зерна и кормов, свиноводство, производство молока, говядины и овощей, разведение маралов и форели.

Большая краевая ярмарка свежих продуктов «Осень», которая проходит в рамках Агропромышленного форума Сибири, собрала под одной крышей ведущих производителей продуктов Красноярского края и других уголков Сибири. ООО «Искра» представляет два стенда — в рамках подворья Рыбинского района края и фирменную лавку предприятия. Здесь гости ярмарки могут купить свежайшие фирменные продукты — форель, колбасы (в том числе — колбасу из мяса оленя), молочную продукцию, свежие и консервированные овощи, мясо и другие товары.

Около 20 % всей продукции «Искры» поставляется в торговые сети Красноярского края. Одно из приоритетных направлений развития агропредприятия — поставка рапса на экспорт. В 2017 году иностранным партнерам поставлено около 4 тыс. тонн рапса.

«В прошлом году награду „Лучший продовольственный товар Красноярского края“ взяла квашенная капуста с яблоками и колбаса, которые также производит ООО „Искра“. Мы стараемся каждый год представлять новые продукты — нынче это маринованная морковка. Такие мероприятия — это праздник для нас. За плечами тяжелый труд, завершена уборочная кампания. Так всегда было на Руси — после завершения аграрного года крестьяне приезжали на ярмарки, где показывали свои достижения. В то же время это площадка для общения и встреч с коллегами», — прокомментировал директор предприятия Игорь Кондрус.

Продукцию агропредприятия «Искра» — консервированные овощи, форель, колбасы (в том числе — из мяса марала) можно купить в магазинах Красноярска.

Интернет-газета Newslab.ru