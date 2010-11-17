Предприятие из Зеленогорска производит лучшую в крае кровяную колбасу и квашеную капусту

На Агропромышленном форуме, который проходил в эти дни в МВДЦ «Сибирь», вручили награды краевым аграриям. На мероприятии были названы победители конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского края 2017 года». Два призовых места достались зеленогорскому ООО «Искра», дочернему агропредприятию АО «ПО «Электрохимический завод». Награды вручены производителю за кровяную колбасу «По-деревенски» и квашеную капусту с яблоками и брусникой.

Кроме того, за показатель урожайности овощей ООО «Искра» получило наивысшую краевую награду для сельхозпредприятий — почетный знак «Золотой колос».

«Мы каждый год принимаем участие в форуме и еще ни разу не уезжали без наград. У нас большое многопрофильное хозяйство, на котором задействовано более 800 человек. В этом году наше предприятие отпраздновало свой 60-летний юбилей. Все эти годы мы работаем в самых разных направлениях. Практически все, что сегодня производится в сельском хозяйстве, есть у нас: заготовка зерна и кормов, свиноводство, производство молока, говядины, овощей. Из нестандартных направлений у нас разведение маралов и форели. Также мы занимаемся переработкой. В структуру нашего предприятия входят молокозавод, колбасный цех и цех переработки овощей», — рассказал директор ООО «Искра» Игорь Кондрус.

На продовольственной ярмарке, которая проходит параллельно с Агропромышленным форумом, производители из Зеленогорска представили свою молочную, мясную и овощную продукцию. Также красноярцы смогли приобрести свежую охлажденную форель. Ежегодно ООО «Искра» производится до 35 тонн этой рыбы в год. Для красноярцев ярмарка — уникальная возможность попробовать свежую продукцию предприятия.

«Наша переработанная продукция продается преимущественно в Зеленогорске. Той же форели мы производим ровно столько, сколько ее потребляют зеленогорцы. Поэтому мы ее никогда не замораживаем, а привозим в магазины исключительно в свежем виде», — прокомментировал Игорь Кондрус.

Продукцию же сельского хозяйства — мясо, овощи, масличные культуры — «Искра» поставляет за пределы не только города и края, но и страны. Уже три года предприятие сотрудничает с КНДР и регулярно экспортирует туда часть своего урожая.