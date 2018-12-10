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«Тайны космоса, герои среди школьников и лекции для всех»: как прошел фестиваль NAUKA 0+ в Красноярске

«Тайны космоса, герои среди школьников и лекции для всех»: как прошел фестиваль NAUKA 0+ в Красноярске

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Интернет-газета Newslab.ru
10.12.2018
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Традиционно генеральным партнером и соорганизатором фестиваля выступает «Норникель». Для социальной политики компании важно прививать интерес к науке и инженерным специальностям не на рабочих местах, а значительно раньше. Подобные масштабные предприятия позволяют уже в школе воспитывать новые кадры — инженеров нового поколения, способных двигать вперед технический прогресс страны и мира.

«„Норникель“ продолжает в этом году уже ставшую для нас традиционной поддержку самого большого научного форума в стране, демонстрирующего детям и подросткам, насколько интересными могут быть наука и технологии, — отметила старший вице-президент „Норникеля“ Лариса Зелькова, — Безусловно значимо, чтобы интерес к науке, к различным дисциплинам, формировался с детства. Фестиваль науки — отличная площадка, благодаря которой многие школьники и студенты смогут проявить себя, погрузиться в научный мир, получить представление о многогранности и возможностях науки».

На площадке «Норникеля» любой мог стать частью технологического процесса предприятия крупнейшего в мире производителя первоклассного никеля и палладия — для этого достаточно было переодеться и вооружиться джостиком.
В этом году площадки фестиваля и интерактивной выставки объединили темой супергероев. По аналогии с серией фильмов «Мстители» и серией комиксов Marvel юным красноярцам предложили пройти квест — собрать на браслет бесконечности камни, которые на локациях выставки давали за выполнение тематических заданий. «Станция Норникель» под брендированным куполом готовит супергероев — самые-самые получат заветный камень на браслет.
Виртуальная реальность, квадрокоптеры и роботы — обязательные элементы фестиваля науки.
В этом году на фестивале появилось много новых площадок — например, профориентационные локации от краевых ведомств и крупных компаний. На фото — полицейская исследовательская лаборатория. Каждый мог почувствовать себя героем детектива!
Главная идея фестиваля — героем может стать каждый. Главное — найти дело по душе и стать профессионалом.
Как рассказывают организаторы, год от года на площадки фестиваля приходит все больше красноярцев, среди которых не только школьники.

7 декабря на площадке фестиваля состоялась презентация книги «Тунгусский метеорит.Тайна пришельца из космоса» — это иллюстрированная научно-просветительская книга о Тунгусском космическом феномене для школьников Красноярского края, совместный проект «Комсомольской правды» и «Норникеля». В книге рассказывается об уникальной экспедиции к месту падения легендарного метеорита и тайнах, которые были раскрыты в ходе исследований. Книга будет передана в библиотеки всех школ края, а выпускники норильских школ получат издание в подарок.

«Презентация является новинкой формата фестиваля науки — эта книга научно-просветительская, поэтому эта площадка как никакая другая подходит для этой презентации. Это совместный проект „Комсомольской правды“ и „Норникеля“ — нам важно, чтобы и молодежь, и гости, и жители Красноярского края как можно больше информации получали о нашем регионе, о его красоте, природных богатствах — эта книга именно об этом. История от 1908 года и по сегодняшний день рассказана на ее страницах — книга будет интересна и молодому, и старшему поколению, потому что до сих пор эта загадка не разгадана. Хотелось бы, чтобы книга получила широкое распространение — чтобы вся страна и весь мир знали, что было такое явление на территории нашего Красноярского края», — рассказал Геннадий Клепиков, заместитель директора Красноярского представительства «Норникеля».

Геннадий Клепиков уверен, фестивали науки помогают не только воспитывать юных инженеров, но и рассказывать о возможностях регионов страны.
Книги «Тунгусский метеорит.Тайна пришельца из космоса» будут переданы во все школы Красноярского края — по два экземпляра в каждое учреждение.
Ярким событием первого дня стала церемония открытия — под бой барабанов фестиваль открыли официально.
Традиционно исполняется студенческий гимн Gaudeamus.
Прямо на сцене — химические опыты и музыкальные эксперименты. Зал в восторге!
Акробатические этюды на батутах — еще одна «фишка» церемонии открытия.

В этом году фестиваль порадовал участников богатой лекционной программой — спикеры из разных городов рассказывали о научных исследованиях, физических и химических процессах, из которых состоит наша жизнь, научной журналистике, видеоиграх в качестве образовательного инструмента и даже о космических путешествиях.

«Самое важно, что это событие вовлекает не только крупных индустриальных партнеров — таких, например, как „Норникель“, которые могут интересно рассказать о себе, но еще и образовательные и научные организации края. Например, Федеральный исследовательский центр Сибирского отделения Академии наук, который встраивает в программу интересные сюжеты, связанные с фундаментальной наукой. Конечно, самая главная цель — не столько развлечь, сколько просто, интересно и понятно рассказать о том, что стоит за серьезными вещами, которыми занимается наука», — уточнил Максим Румянцев, заместитель министра образования Красноярского края.

Тема космических технологий объединила не только площадки фестиваля, но и параллельную программу — например, 8 декабря состоялась лекция Сергея Рязанского — единственного в мире ученого, который является командиром космического корабля. Это еще раз подтверждает — настоящие герои живут рядом с нами.
Послушать легендарного космонавта пришли десятки школьников, студентов и взрослых.
В этом году впервые в рамках фестиваля прошел Детский научный стендап. Участники уже в юном возрасте стали героями в науке и изобретательстве.
Участниками стали победители конкурса юных изобретателей IMAKE изНорильска и Дудинки, которые стали финалистами Международной выставки юных изобретателей в Индонезии в сентябре этого года. Также — школьники из Красноярска, победившие во многих научных конкурсах и ставшие обладателями грантов.
Ребята рассказали о том, как они пришли к своим результатам и вдохновили на подвиг тех, кто стремится стать успешным.

За два дня мероприятия Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ в Красноярске посетили несколько десятков тысяч детей и взрослых — увлекательный и интересный мир новых технологий и престижных профессий сегодня доступен каждому красноярскому школьнику. Интерес к науке со временем может перерасти в профессию, а она стать делом жизни — достойной жизни инженерной элиты большой и сильной страны.

Интернет-газета Newslab.ru,
фотографии Александра Гребенникова и Алины Ковригиной

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