«Тайны космоса, герои среди школьников и лекции для всех»: как прошел фестиваль NAUKA 0+ в Красноярске

7-8 декабря в Красноярске рамках VIII Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) прошла интерактивная научно-популярная выставка «Время новых героев». Школьники, студенты и взрослые примеряли роли супергероев, знакомились с историей освоения Сибири с точки зрения науки и технологий, посещали лекции известных ученых. Подробнее о том, как это было — в фоторепортаже Newslab.

Традиционно генеральным партнером и соорганизатором фестиваля выступает «Норникель». Для социальной политики компании важно прививать интерес к науке и инженерным специальностям не на рабочих местах, а значительно раньше. Подобные масштабные предприятия позволяют уже в школе воспитывать новые кадры — инженеров нового поколения, способных двигать вперед технический прогресс страны и мира.

«„Норникель“ продолжает в этом году уже ставшую для нас традиционной поддержку самого большого научного форума в стране, демонстрирующего детям и подросткам, насколько интересными могут быть наука и технологии, — отметила старший вице-президент „Норникеля“ Лариса Зелькова, — Безусловно значимо, чтобы интерес к науке, к различным дисциплинам, формировался с детства. Фестиваль науки — отличная площадка, благодаря которой многие школьники и студенты смогут проявить себя, погрузиться в научный мир, получить представление о многогранности и возможностях науки».

7 декабря на площадке фестиваля состоялась презентация книги «Тунгусский метеорит.Тайна пришельца из космоса» — это иллюстрированная научно-просветительская книга о Тунгусском космическом феномене для школьников Красноярского края, совместный проект «Комсомольской правды» и «Норникеля». В книге рассказывается об уникальной экспедиции к месту падения легендарного метеорита и тайнах, которые были раскрыты в ходе исследований. Книга будет передана в библиотеки всех школ края, а выпускники норильских школ получат издание в подарок.

«Презентация является новинкой формата фестиваля науки — эта книга научно-просветительская, поэтому эта площадка как никакая другая подходит для этой презентации. Это совместный проект „Комсомольской правды“ и „Норникеля“ — нам важно, чтобы и молодежь, и гости, и жители Красноярского края как можно больше информации получали о нашем регионе, о его красоте, природных богатствах — эта книга именно об этом. История от 1908 года и по сегодняшний день рассказана на ее страницах — книга будет интересна и молодому, и старшему поколению, потому что до сих пор эта загадка не разгадана. Хотелось бы, чтобы книга получила широкое распространение — чтобы вся страна и весь мир знали, что было такое явление на территории нашего Красноярского края», — рассказал Геннадий Клепиков, заместитель директора Красноярского представительства «Норникеля».

В этом году фестиваль порадовал участников богатой лекционной программой — спикеры из разных городов рассказывали о научных исследованиях, физических и химических процессах, из которых состоит наша жизнь, научной журналистике, видеоиграх в качестве образовательного инструмента и даже о космических путешествиях.

«Самое важно, что это событие вовлекает не только крупных индустриальных партнеров — таких, например, как „Норникель“, которые могут интересно рассказать о себе, но еще и образовательные и научные организации края. Например, Федеральный исследовательский центр Сибирского отделения Академии наук, который встраивает в программу интересные сюжеты, связанные с фундаментальной наукой. Конечно, самая главная цель — не столько развлечь, сколько просто, интересно и понятно рассказать о том, что стоит за серьезными вещами, которыми занимается наука», — уточнил Максим Румянцев, заместитель министра образования Красноярского края.

За два дня мероприятия Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ в Красноярске посетили несколько десятков тысяч детей и взрослых — увлекательный и интересный мир новых технологий и престижных профессий сегодня доступен каждому красноярскому школьнику. Интерес к науке со временем может перерасти в профессию, а она стать делом жизни — достойной жизни инженерной элиты большой и сильной страны.